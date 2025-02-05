冰U們，準備好讓荷包大失血了嗎？2025年最強運動品牌特賣會 正式登場

這次UA（UNDER ARMOUR）原廠出清巡迴特賣會強勢開跑，讓你用最划算的價格，把最新最潮的運動服飾、鞋款帶回家

最棒的是，買越多折越多，滿三件再打8折，滿五件更是下殺7折！這麼好的機會，一定要揪朋友、帶家人一起來掃貨

2025 UNDER ARMOUR原廠出清-松山場，路線指南針

地點：台北市市民大道七段7號(松山車站東出口附近)

特賣期間：2025/1/22(三)~2025/2/16(日)

營業時間：早上11點至晚上8點

最新UA特賣活動&詢問，請搜尋「帥哥暢貨倉庫」

捷運/火車路線（最方便）搭捷運/火車到「松山車站」， 出站後往「東出口」方向走，大約步行 3 分鐘即可抵達

公車路線（適合搭乘公車的朋友）「松山車站」站 /「市民大道口」站下車， 步行約 3～5 分鐘 即可抵達

可搭乘公車：松山車站 站：33、204、276、306、605、629、668、711、棕1、棕6

市民大道口 站：277、284、288、797、803、903、藍10

自行開車 / 機車路線（開車的冰U看這邊）

Google 地圖導航：直接搜尋 「台北市市民大道七段7號」

周邊停車場 日月亭汽車停車場(松山車站場)，松山國小停車場

除了台北松山場，UA 的原廠出清活動還有其他地方可以搶購

快來看看各大賣場的營業時間，讓你不錯過任何一場超值特賣

冰U們，你們是不是也覺得 UA 在台灣的專櫃價格貴桑桑，每次看到標價都要深呼吸三次

就算等百貨週年慶折扣，買一件動輒還是要好幾千，真的有夠傷荷包

不過這次你們有福啦！UA 原廠總倉大出清，價格直接甜到爆，超狂折扣讓你省更多，買到就是賺到

各種運動服飾、鞋款、配件通通有，快趁這波撿便宜，讓你開春運動、旅遊都超有型



精選商品5折起，折扣直接下殺，買越多折越多，滿3件再8折、滿5件再7折

冰U們要記得挑選的時候仔細看唷，試穿在買也不是問題，畢竟是庫存出清，售出後就不接受退換

上萬款正品等你來挑！不論是健身服、運動鞋、外套還是配件，全部都超低折扣出清

冰U們～買衣服最怕什麼？當然是買錯尺碼啦！來UNDER ARMOUR原廠出清-松山場完全不用擔心

👕不清楚尺碼？現場有專業服務人員幫你解答

📏 提供尺碼標示參考，對照一下就能選對尺寸

🚪 還有更衣室可以試穿，讓你買得安心、穿得更合身

這場特賣會的UA商品通通都是原廠正品，絕非仿冒

每件衣服內部都貼心附上QR Code身分證，讓你掃碼查驗，買得超安心

哇～這次的 UA 原廠出清真的太猛了

超多帽T、短T、衛衣，每一款都是我的菜，顏色百搭、款式超俏麗，真的讓人逛到手軟、愛不釋手

UA的瑜珈褲和運動內衣也太超值了吧，而且價格超級划算，真的要各買2-3套回家才行

不管是做運動還是日常穿搭，通通都能輕鬆搞定

這次我家弟弟也發現不少超好看的UA 帽T跟長褲，簡直是完美新衣選擇

簡單又時尚的款式，穿起來不僅舒服，還超有型，真的是完美的換季新衣

除了超夯的衣服，這次的UA 鞋款也超級值得擁有

款式不僅新穎，顏色超美，穿上它，不僅舒適，還能讓你走到哪都自信滿滿

這麼美又實用的鞋子，怎能錯過？快趁著這波出清優惠，馬上帶一雙回家

這次的特賣會不僅有超多運動服飾和鞋款，連包包也不容錯過

無論你是喜歡側背包、後背包還是手提包，這裡都有，款式一樣好看、質感一樣超高

每個包包的容量大，無論是放運動裝備、日常必需品還是隨身小物，都能輕鬆收納

超實用又超時尚，這麼好看的包包絕對是必買清單！趁著優惠快來搶一波

我家弟弟現在背著這款藍色 UA 後背包，簡直太帥了

既有運動風，又不失時尚感，真的是超好看

而且這款包不僅外型吸引，容量超大，完全可以當作書包用，裝下所有學校用品完全不成問題

還有超多款式的帽子，不論是運動帽、棒球帽還是潮流設計的帽款

每一款都充滿時尚感，搭配任何服飾都能瞬間提升整體造型

UA 特賣會不僅只有外穿的時尚單品，連男士內褲和手套也不能錯過

內褲選用透氣材質，讓你整天都保持乾爽舒適，而且每一條內褲的設計都簡潔時尚，完全不會過時

手套也是運動必備單品，無論是健身、跑步還是戶外活動，這些UA 手套能提供最佳保護，讓你每次運動都更加得心應手

還在等什麼？趕快標記身邊的朋友，一起來台北松山這場 UNDER ARMOUR 原廠出清特賣會

讓你不只買到潮流，更買到超值！趕快行動，2025年的運動潮人就是你啦

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