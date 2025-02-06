無論是強化骨骼、舒緩關節、提升代謝，還是維護心血管健康，天固力、天清流和天舒芯均採用獨家漢方精華，專為您的健康需求精心設計。天固力融合龜板、丹參與鹿角等珍貴藥材，深入滋養骨骼結構，迅速舒解關節不適；天清流結合薑黃、丹參與甘葛藤等草本萃取，有效促進血液循環與新陳代謝，幫助維持輕盈體態；而天舒芯則專注於心血管健康，優化血液流動，穩定血脂，為您的心臟提供深層保護。每款產品都經過精心調製，採用先進技術精萃，確保顯著效能與快速見效，搭配健康飲食與規律作息，讓您每一天都充滿活力、輕鬆自在!

【 天固力 】最強漢方 骨頭全方位系統保養

產品連結

天固力專為強化骨骼與關節健康而設，獨特配方結合了龜板、丹參、鹿角等珍貴藥材，能有效加強骨骼結構、緩解關節不適，並提供綜合性保養，每一種成分都經過精心挑選與臨床調整，並運用先進技術萃取，確保其最大效能，讓您在短時間內便能感受到顯著改善。

建議每日早晚各服用2粒，或根據個人需求適量調整，若您有較為嚴重的關節困擾，建議可稍微增加劑量，隨著症狀改善再逐步調整，無論是日常保養、強化骨骼，還是解決關節疼痛，天固力都能為您提供全方位的支持，助您維持靈活的體態，輕鬆面對每一個挑戰。

【 天清流 】加強代謝 你的阻斷好夥伴

產品連結

天清流專為優化代謝循環而設，獨家配方融合薑黃、丹參、甘葛藤等珍貴草本成分，能促進體內血液循環、調節生理機能，有效排除體內多餘的積聚，維持輕盈健康的狀態，這些草本成分經過嚴格篩選與高效濃縮萃取，確保最佳吸收與顯著功效。

建議每日早晚各服用2粒，或根據個人需求適量調整，並搭配健康飲食與規律作息，達到最佳效果。無論是日常保養或深度調理，天清流都能為您提供全面呵護，助您維持身體代謝平衡，讓每一天都輕盈順暢。

【 天舒芯 】 全方位心血管系統保養

產品連結

天舒芯專為心臟與血管健康精心研發，獨特配方融合天然草本精華，如紅景天、枸杞、銀杏葉等，能有效促進血液循環、穩定血脂並強化心臟保護，這些成分經過精選與先進技術萃取，最大程度地保留其活性，確保效果卓越。

建議每日早晚各服用2粒，或依需求調整，搭配健康飲食和規律運動，效果最佳，過度精緻飲食易導致血脂過高，保持血液流暢至關重要，減少澱粉攝取，搭配天舒芯，讓您遠離心血管疾病，指定商品免運，立即選擇，守護自己和家人的健康！