為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新北市新店區貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦

新北市新店區貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦

2025燈會攻略 新北買機車 樹林買機車 樹林賣機車 more
2025-02-06 13:57:00 文字：愛玩女王
share
愛玩女王

愛玩女王

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦

最近父母的機車騎了好幾年，該修的修、該補的補，爸媽終於決定讓它光榮退役！但買新機車價格驚人，二手機車才是省錢又聰明的選擇。女王剛好發現 「貳輪嶼 二手機車新北樹林店新開幕！ 這間中古機車專賣店不僅有 Gogoro重機偉士牌機車，還提供 收購估價報廢 等服務，對想換機車或買機車的人來說，簡直是天堂，現在就讓女王帶大家去看看這間，最新開幕的樹林機車行吧~

內容目錄

貳輪嶼二手機車-新北樹林店在哪裡？

  • 地址：新北市樹林區三俊街280號
  • 營業時間：週一至週六 09:00–21:00 (週日公休)
  • 電話：02-26761551、0968-026-116

這間貳輪嶼樹林店位於新北市樹林區三俊街280號，地點位於大馬路上非常好找，現場停車方便，無論是要來買機車還是賣機車都超方便，鄰近地區如新莊、板橋、林口、土城等來樹林店也都很近女王今天也帶著爸爸的舊機車到現場估價，就讓我們繼續看看這間厲害的新北二手機車店吧~

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦 1

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦 2

貳輪嶼二手機車介紹

貳輪嶼是一家成立於2014年的專業的二手機車專賣店，專營中古機車重機收購機車估價機車報廢等服務。至今在全台北中南東已有10餘間連鎖店面，這裡的機車除了經過專業挑選與檢測外，更提供了完整透明的車況資訊，讓消費者更能安心選購，這也是女王會到這間機車店，挑選二手機車的原因。

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦 3

貳輪嶼二手機車特色介紹

透明車況資訊

一進入貳輪嶼中古機車-新北樹林店女王就被店內齊全的二手車種驚艷到，店內停滿了超多款式的Gogoro、Many、JBUBU等等多種超適合女孩們的車款，店內除了有專業人員替你介紹每輛機車的來源外更會清楚的標示上出廠年份、里程數、售價，甚至還有保固資訊，透明又完整的資訊讓買家們，更能輕鬆快速的挑選出一台適合自己的車款。

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

免費車況試乘體驗

對了！貳輪嶼 與店面販售的車除了擁有透明標示外，更提供了免費試騎的服務，大家只要準備好駕照並填好表格後，就可以輕鬆上路試騎體驗自己喜歡的車型囉~

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

板橋買二手檔車｜重機推薦

除了剛剛介紹到的車種外貳輪嶼還擁有多種檔車、重機、偉士牌等重型二手機車，如果有想買重型機車的新店人們，一定要記得來這裡逛逛喔~

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦 4

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

最完整的線上車庫｜在家就能賞車

除了實體門市外，透過貳輪嶼線上車庫，大家更不用親自跑遍各家車行，就能直接在線上查看所有在庫車輛，還能輕鬆預約看車，這超級便捷的設計更是貳輪嶼與眾不同的地方。

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

完整維修團隊

貳輪嶼店內還擁有專業的機車維修團隊，無論是機車保養、重機檢修，還是其他問題都能提供專業服務，在這購買二手機車真的讓人安心到不行~

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

新莊機車收購線上估價｜報廢代辦

貳輪嶼樹林店除了販售二手機車外，更提供線上估價 – 透過貳輪嶼官方網站或直接透過LINE聯絡門市，或到現場檢測 提供車款、年份、里程數等基本資訊，專業人員會進行車況評估後快速回復您報價喔！當然除了收購機車，貳輪嶼也有報廢代辦  如果車輛已無法使用，店內提供的機車報廢代辦服務，也能輕鬆讓你免去繁瑣程序輕鬆換到新車喔~

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

2025新北機車收購推薦

當然最後女王也在貳輪嶼樹林店，買到了一台適合爸媽的好車，如果你也是正在找新北買二手機車的店家，或者想賣機車貳輪嶼二手機車新北樹林店絕對是值得考慮的選擇！這裡有完整車況資訊數千台線上庫存專業維修服務免費試騎，讓買賣機車變得更輕鬆透明。還在猶豫要去哪裡買二手機車樹林人，就快去貳輪嶼新北樹林店看看吧！

貳輪嶼二手機車-新北樹林店｜新店買二手機車｜新北買二手機車｜新店賣機車

貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦 5

貳輪嶼樹林店預約​資訊

官方網站：貳輪嶼新北樹林店

地址：新北市樹林區三俊街280號 

營業時間：週一至週六 09:00–21:00 (週日公休)

電話：02-267615510968-026-116

Line：@motor988

—————-

即時線上看車，省時又方便

配合無卡分期貸款

引擎保固三個月（特殊車款恕不提供）

全館賞車採預約制，請加入官方Line線上預約

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up