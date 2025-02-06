貳輪嶼二手機車｜樹林二手機車、新莊賣機車，戴蒙老闆直營店新開幕、板橋gogoro、林口偉士牌重機估價，2025新北機車收購推薦

最近父母的機車騎了好幾年，該修的修、該補的補，爸媽終於決定讓它光榮退役！但買新機車價格驚人，二手機車才是省錢又聰明的選擇。女王剛好發現 「貳輪嶼 二手機車」新北樹林店新開幕！ 這間中古機車專賣店不僅有 Gogoro、重機、偉士牌機車，還提供 收購、估價、報廢 等服務，對想換機車或買機車的人來說，簡直是天堂，現在就讓女王帶大家去看看這間，最新開幕的樹林機車行吧~

內容目錄

貳輪嶼二手機車-新北樹林店在哪裡？

地址：新北市樹林區三俊街280號

營業時間：週一至 週六 09:00–21:00 (週日公休)

週六 電話：02-26761551、0968-026-116

這間貳輪嶼樹林店位於新北市樹林區三俊街280號，地點位於大馬路上非常好找，現場停車方便，無論是要來買機車還是賣機車都超方便，鄰近地區如新莊、板橋、林口、土城等來樹林店也都很近，女王今天也帶著爸爸的舊機車到現場估價，就讓我們繼續看看這間厲害的新北二手機車店吧~

貳輪嶼二手機車介紹

貳輪嶼是一家成立於2014年的專業的二手機車專賣店，專營中古機車、重機收購、機車估價、機車報廢等服務。至今在全台北中南東已有10餘間連鎖店面，這裡的機車除了經過專業挑選與檢測外，更提供了完整透明的車況資訊，讓消費者更能安心選購，這也是女王會到這間機車店，挑選二手機車的原因。

貳輪嶼二手機車特色介紹

透明車況資訊

一進入貳輪嶼中古機車-新北樹林店女王就被店內齊全的二手車種驚艷到，店內停滿了超多款式的Gogoro、Many、JBUBU等等多種超適合女孩們的車款，店內除了有專業人員替你介紹每輛機車的來源外，更會清楚的標示上出廠年份、里程數、售價，甚至還有保固資訊，透明又完整的資訊讓買家們，更能輕鬆快速的挑選出一台適合自己的車款。

免費車況試乘體驗

對了！貳輪嶼 與店面販售的車除了擁有透明標示外，更提供了免費試騎的服務，大家只要準備好駕照並填好表格後，就可以輕鬆上路試騎體驗自己喜歡的車型囉~

板橋買二手檔車｜重機推薦

除了剛剛介紹到的車種外貳輪嶼還擁有多種檔車、重機、偉士牌等重型二手機車，如果有想買重型機車的新店人們，一定要記得來這裡逛逛喔~

最完整的線上車庫｜在家就能賞車

除了實體門市外，透過貳輪嶼線上車庫，大家更不用親自跑遍各家車行，就能直接在線上查看所有在庫車輛，還能輕鬆預約看車，這超級便捷的設計更是貳輪嶼與眾不同的地方。

完整維修團隊

貳輪嶼店內還擁有專業的機車維修團隊，無論是機車保養、重機檢修，還是其他問題都能提供專業服務，在這購買二手機車真的讓人安心到不行~

新莊機車收購線上估價｜報廢代辦

而貳輪嶼樹林店除了販售二手機車外，更提供線上估價 – 透過貳輪嶼官方網站或直接透過LINE聯絡門市，或到現場檢測 提供車款、年份、里程數等基本資訊，專業人員會進行車況評估後快速回復您報價喔！當然除了收購機車，貳輪嶼也有報廢代辦 如果車輛已無法使用，店內提供的機車報廢代辦服務，也能輕鬆讓你免去繁瑣程序輕鬆換到新車喔~

2025新北機車收購推薦

當然最後女王也在貳輪嶼樹林店，買到了一台適合爸媽的好車，如果你也是正在找新北買二手機車的店家，或者想賣機車，貳輪嶼二手機車新北樹林店絕對是值得考慮的選擇！這裡有完整車況資訊、數千台線上庫存、專業維修服務、免費試騎，讓買賣機車變得更輕鬆透明。還在猶豫要去哪裡買二手機車樹林人，就快去貳輪嶼新北樹林店看看吧！

貳輪嶼樹林店預約​資訊

官方網站：貳輪嶼新北樹林店

地址：新北市樹林區三俊街280號

營業時間：週一至週六 09:00–21:00 (週日公休)

電話：02-26761551、0968-026-116

Line：@motor988

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