八羽義大利麵｜台中新開幕質感百元價義大利麵，不用花大錢就能享有浪漫氛圍感!

這年頭用百元價居然還能吃到義式料理，近期在台中逢甲新開幕的【八羽義大利麵】，主打多種口味的義式燉飯和義大利麵，還有專為奶素和方便素朋友所研發的口味，價格平易近人。酒紅色用餐環境充滿氛圍感，很適合慶生或是浪滿約會。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

八羽義大利麵 環境分享

▼【八羽義大利麵】位於台中市西屯區，酒紅色餐酒館外觀低調有質感，鄰近逢甲商圈周邊，附近有許多停車格可以停車。

▼【八羽義大利麵】用餐空間典雅質感，以暗紅色搭配木質傢俱襯托出貴氣，無論是個人或團體聚餐都很適合。

八羽義大利麵 菜單

八羽義大利麵 餐點介紹

青醬櫻桃鴨胸燉飯💰210元

▼擁有粉嫩色澤的青醬櫻桃鴨胸燉飯。保留了米心口感，濕潤度適中不會乾口，每一口都能感受到羅勒和堅果香氣，頂頭的櫻桃鴨胸以煙燻的方式呈現，口感嚼勁帶有獨特的香氣!

奶油蛤蠣義大利麵💰180元

▼奶油蛤蠣義大利麵給料很霸氣，盤內大約有15-20顆蛤蠣，奶油醬汁融入了蛤蠣的鮮味，伴隨嚼勁的義大利麵讓人停不下來!

番茄海鮮筆管麵💰240元

▼真材實料的番茄海鮮筆管麵，加入蛤蠣、中卷和鮮蝦等食材，推薦大家可以加價升級成筆管麵，酸甜涮嘴的番茄醬汁，在咬下時從麵體中間爆出，吃起來超級過癮!

C套餐💰120元

▼加購C套餐可享有奶油蘑菇濃湯、小法球麵包、烤布蕾和紅茶，大愛他們家的烤布蕾，蛋奶香濃郁綿密，頂頭的焦糖外殼酥脆好吃，另外小法球麵包附的居然是松露奶油沾醬，味道濃郁相當討喜，也可以沾著濃湯吃都很不錯~

八羽義大利麵 用餐心得

想要吃大餐也不用花大錢，【八羽義大利麵】以親民價位帶給大家高水準，每一口都能吃到真材實料，環境也打造的舒適放鬆，喜歡吃義式料理的你快收藏!

八羽義大利麵 店家資訊

INSTAGRAM

電話 : 04-2317-9886

地址：台中市西屯區西屯路二段242-1號

營業時間 : 11:30–14:00, 17:00–20:30(週三休)/每月店休日不固定、八羽IG公布

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food