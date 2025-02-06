去台中谷關住宿要住哪一間？推薦的谷關溫泉飯店4間精選！！

台中谷關的溫泉超有名，泡溫泉還可以順便逛逛溫泉老街和走步道！

日式氛圍的溫泉旅店、獨立湯屋的高級住宿都有，不管是想來一日溫泉小旅行，還是直接住一晚，這篇都幫你整理好啦！🌿♨

更詳細的谷關住宿文章：https://travelruru.com/guguan-accommodation/

✔ 想找最便宜的大眾池溫泉？這裡有1人100多元就能泡！

✔ 想住房內獨立湯屋的溫泉飯店？邊泡湯邊賞景超享受！

✔ 只想泡幾小時？谷關也有獨立湯屋可短暫休息，泡完湯再繼續玩！

🏡 1. 惠來谷關溫泉會館｜峇里島度假風、每間房都有獨立湯池！

💰 房價參考：TWD4,400起

這間飯店一走進去就像來到南洋度假村，到處是綠意盎然的植栽，房間還能看到谷關山景，光是環境就讓人超放鬆！最棒的是每間房內都有獨立湯屋，泡湯完全不會被打擾，想泡多久就泡多久！

💦 房間的溫泉是冷熱雙池設計，在房間裡就能享受三溫暖的感覺～

如果喜歡獨立湯池、想有隱私感，這間絕對是首選！

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🌊 2. 統一渡假村 谷關溫泉養生會館｜露天五行湯池＋泰雅文化體驗！

💰 房價參考：TWD3,800起

這間飯店不只溫泉厲害，還可以體驗泰雅文化！

房間有大片落地窗，風景超讚，每間房內還有私人湯池，附上日式浴衣，可以泡完湯直接穿去拍美照📸！

飯店還有露天溫泉、五行湯池，不同溫度和療效的湯池讓你一次泡好泡滿～

親子入住的話，小朋友還有兒童遊戲區可以玩，晚上還會有迎賓表演，甚至可以換上泰雅服飾一起跳舞，很特別～

如果帶小孩，推薦住這間！！

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🛖 3. 谷關明治溫泉飯店｜日式氛圍滿滿，泡湯超有度假感！

💰 房價參考：TWD2,400起

如果預算有限，又喜歡日式風格，可以住這間！

溫泉區的木頭造景＋靜謐環境，真的有種在日本泡湯的錯覺♨️～

這裡的溫泉池分低溫到高溫，可以慢慢體驗不同溫度的溫泉，超適合喜歡慢慢享受泡湯時光的人！

早餐是自助式，選擇很多、吃得飽又滿足，服務人員也很親切，整體來說是C/P值高，平價又能感受到濃厚日式氛圍的好選擇！

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💰 4. 谷關溫泉飯店｜老字號高CP值溫泉住宿，還有溫泉魚泡腳池！

💰 房價參考：TWD2,000起

這間是谷關的老字號溫泉飯店，設備雖然有點年代感，但該有的溫泉設施通通都有！

房間有私人湯池，戶外還有大眾池、SPA池、露天風呂，甚至還有溫泉魚泡腳池，可以讓溫泉魚幫你去角質，超特別！

🏞️ 房間陽台還能直接看溪谷景色，住起來真的很放鬆，重點是CP值超高，適合想找便宜又能泡好湯的旅客！

🌿 來谷關住一晚，邊泡湯邊賞山景，這才叫真正的放鬆度假！

如果預算有限，這間或明治谷關溫泉飯店都很推！！

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