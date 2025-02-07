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礁溪火車站住宿，泡湯、小鴨露天風呂「捷絲旅宜蘭礁溪館」親子DIY體驗，傳統童玩兒童遊戲空間

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2025-02-07 16:30:00 文字：愛蜜粒小婦
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愛蜜粒小婦

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鄰近礁溪火車站及熱鬧商圈「」，飯店設施包含露天風呂、男女裸湯、兒童傳統遊藝體驗，還有供應到晚上十點的迎賓茶點。

礁溪火車站住宿，泡湯、小鴨露天風呂「捷絲旅宜蘭礁溪館」親子DIY體驗，傳統童玩兒童遊戲空間

飯店另有規劃親子設施，每一季都會提供不同的DIY體驗，此外，櫃台可租借「SWAN PANASIA 新天鵝堡」的桌遊遊戲，是帶親子旅行住宿不錯的選擇。

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最棒的是，房間浴池超大，足夠容納二個成人泡湯。

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礁溪溫泉公園湯圍溝溫泉公園及礁溪熱鬧小吃街、餐廳商圈，步行幾分鐘就到。

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飯店外就是免費停車場，停車方便，Check In後步行就能逛周邊景點。

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迎賓茶點

服務人員身著日式服裝，就像來到日式溫泉飯店，一樓報到櫃檯後方為休息區，也是早餐座位區。

【旅食.宜蘭】親子DIY體驗，露天風呂捷絲旅

Check in後，位於一樓Just Café 捷食驛有迎賓茶點，從下午一點供應至晚上十點，提供古早味餅乾、熱茶、咖啡，早餐也是在這用餐。

【旅食.宜蘭】親子DIY體驗，露天風呂捷絲旅

【旅食.宜蘭】親子DIY體驗，露天風呂捷絲旅

大廳通往「澐 露天風呂」中間規劃一區休憩座位，雅緻的榻榻米座位和榻榻米牆面，充滿日式風格。

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客房分享

兩張雙人床，一張靠近浴室一張靠近廁所那面牆，走道空間會覺得比較狹窄。

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住宿備品

房間內備有浴衣，比較特別是室內拖鞋是提供夾腳拖，方便旅客在飯店內泡湯，感受度假般的放鬆氛圍。

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客房泡湯池

客房內私人泡湯池空間寬敞舒適，足以容納兩位成人一同泡湯。【旅食.宜蘭】親子DIY體驗，露天風呂捷絲旅

溫泉為碳酸氫鈉溫泉水，透明無色無特殊氣味，泡完湯好溫暖舒心愉快，肌膚摸起來順滑沽溜。

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露天風呂&大浴場

戶外泡湯區分別位於B1日式男、女裸湯的「澄 大浴場」有冷水和熱水池，退房前還有去泡了裸湯體驗一下，早晨沒有人來使用裸泡，完全包場，好自在。「澐 露天風呂」位於1樓戶外區域，需著泳裝，有成人池及兒童池的空間。

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澐 露天風呂應該有上百集黃色小鴨伴游，連兒童泳圈都都是鴨鴨造型，好可愛。

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奶奶的文具店

文具店外有擺放各種明信片，插圖很美，挑選一張喜愛的明信片，寫下祝福話語。

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文具店內牆面懸掛的紙膠帶、繪圖尺和色筆都可以使用。

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寫好的明信片不用貼郵票，直接投入郵筒，飯店會幫忙寄出。

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文具店陳列豐富的親子繪本。 

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傳統遊藝間

七巧板、萬花筒、木製玩具等各種古式傳統童玩。

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還有跳格子遊戲。

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Just Café 捷食驛

自助式早餐在一樓，供應時段為早上七點至11點。餐點由晶華酒店五星主廚製作的食材，菜色包含台式清粥小菜、水果、蔬菜沙拉、麵包等。

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宜蘭特色美食蔥油餅也出現在自助早餐菜色內。

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還有有趣的DIY飯糰。

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另外有供應多樣蛋類料理。

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西式料理有吐司、菠蘿麵包等，熱炒區還有香腸、培根。

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生菜沙拉、水果，牛奶、優格及麥片，自助早餐整體感受豐富。

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飯店資訊及交通

飯店：捷絲旅宜蘭礁溪館

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

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停車：免費停車場

火車：礁溪火車站下車，步行約十分鐘

臺北轉運站：搭1915B至礁溪轉運站，步行約15分鐘

市府轉運站：搭1572B至礁溪轉運站，步行約15分鐘

南港轉運站：西站上車搭1881A至礁溪轉運站，步行約15分鐘

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