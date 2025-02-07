

新手媽咪│桃園市私立幼貝兒托嬰中心參觀心得

中心環境介紹與五感體驗活動



米寶已經1歲5個月，完全到了超級好動的年紀，

媽媽體力已經開始hold不住，阿公阿嬤住得遠也有點難支援，

覺得是時候該放手讓他進入團體生活了，

而且現在政府在托嬰補助也大力支持了不少，

可以讓家長早日回到職場又不用擔心經濟上的負擔，

我覺得讓孩子接觸團體生活也可以讓他更早社會化、學習紀律跟規矩。



今天帶米寶參觀在桃園八德的私立幼貝兒托嬰中心 ，

參與了中心裡有趣的體感活動，

先聲明托嬰中心通常是晚上才能提供參觀的，

但這次是因為要介紹幼貝兒給大家，所以特別申請拍攝的喔~



▾老師超親切的，容易怕生的米寶竟然直接給老師抱抱~



私立幼貝兒托嬰中心，分成三個班級，老師與孩子的分配約為1:4-5，

小寶(0-7個月)、中寶(8-14個月)與大寶(15-24個月)，

這裡很特別的是，中寶與大寶採混齡的方式，好處是可以刺激互相學習，

中寶能更快學習自主能力，大寶也能學習照顧其他人。



▾幼貝兒的空間乾淨舒適，也有很多遊戲道具與設備，就像親子館一樣有趣，

米寶一進來就停不住的開始找同伴玩。



▾另外硬體設備也都很齊全，包含水洗屁的清潔區，

孩子練習上廁所的區域、廚房也是相當整潔乾淨。

▾物品都整整齊齊地放置得很好

▾小寶(0-7個月)活動區

▾中寶(8-14個月)&大寶(15-24個月)活動區

今天有兩個主題活動：認識豆芽菜與我愛蔬菜，

讓孩子透過繪本故事書[媽媽買綠豆] 來認識綠豆與豆芽菜。



搭配實際操作種綠豆的活動，用手觸摸綠豆，

用眼睛觀察綠豆顏色形狀，還有種植豆芽的過程，

可以讓孩子學到形狀、顏色、植物生長作用等等，

提供孩子觸覺、視覺、嗅覺的刺激。

還有認識蔬菜的小遊戲，

老師介紹青椒、花椰菜、青江菜，讓孩子辨識練習對應相同的蔬菜。





認識完蔬菜再讓孩子把蔬菜用蓋印的方式創作玩樂，

不僅可以認識顏色、還可以訓練手部肌肉運動。



玩完之後接近午餐時間，剛好可以接著享用相同食材做出的料理，連味覺都一起學習了。





順帶一提，這裡很厲害的地方是使用的食材都是來自有機農場耕作的，

孩子能吃到更營養健康的餐點真的很棒！

參加活動的過程感覺很流暢，最重要的是老師也很有耐心的引導大家參與活動，

雖然孩子懵懵懂懂，但透過各種活動的累積，

讓每個小朋友都可以體驗到多樣化，

成長就是這樣一點一滴的慢慢進步，所以老師的角色是非常重要的。

推薦桃園有托嬰需求的家長們可以預約諮詢參觀呦～

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