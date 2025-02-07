新手媽咪│桃園市私立幼貝兒托嬰中心參觀心得
中心環境介紹與五感體驗活動
米寶已經1歲5個月，完全到了超級好動的年紀，
媽媽體力已經開始hold不住，阿公阿嬤住得遠也有點難支援，
覺得是時候該放手讓他進入團體生活了，
而且現在政府在托嬰補助也大力支持了不少，
可以讓家長早日回到職場又不用擔心經濟上的負擔，
我覺得讓孩子接觸團體生活也可以讓他更早社會化、學習紀律跟規矩。
今天帶米寶參觀在桃園八德的私立幼貝兒托嬰中心 ，
參與了中心裡有趣的體感活動，
先聲明托嬰中心通常是晚上才能提供參觀的，
但這次是因為要介紹幼貝兒給大家，所以特別申請拍攝的喔~
▾老師超親切的，容易怕生的米寶竟然直接給老師抱抱~
私立幼貝兒托嬰中心，分成三個班級，老師與孩子的分配約為1:4-5，
小寶(0-7個月)、中寶(8-14個月)與大寶(15-24個月)，
這裡很特別的是，中寶與大寶採混齡的方式，好處是可以刺激互相學習，
中寶能更快學習自主能力，大寶也能學習照顧其他人。
▾幼貝兒的空間乾淨舒適，也有很多遊戲道具與設備，就像親子館一樣有趣，
米寶一進來就停不住的開始找同伴玩。
▾另外硬體設備也都很齊全，包含水洗屁的清潔區，
孩子練習上廁所的區域、廚房也是相當整潔乾淨。
▾物品都整整齊齊地放置得很好
▾小寶(0-7個月)活動區
▾中寶(8-14個月)&大寶(15-24個月)活動區
今天有兩個主題活動：認識豆芽菜與我愛蔬菜，
讓孩子透過繪本故事書[媽媽買綠豆] 來認識綠豆與豆芽菜。
搭配實際操作種綠豆的活動，用手觸摸綠豆，
用眼睛觀察綠豆顏色形狀，還有種植豆芽的過程，
可以讓孩子學到形狀、顏色、植物生長作用等等，
提供孩子觸覺、視覺、嗅覺的刺激。
還有認識蔬菜的小遊戲，
老師介紹青椒、花椰菜、青江菜，讓孩子辨識練習對應相同的蔬菜。
認識完蔬菜再讓孩子把蔬菜用蓋印的方式創作玩樂，
不僅可以認識顏色、還可以訓練手部肌肉運動。
玩完之後接近午餐時間，剛好可以接著享用相同食材做出的料理，連味覺都一起學習了。
順帶一提，這裡很厲害的地方是使用的食材都是來自有機農場耕作的，
孩子能吃到更營養健康的餐點真的很棒！
參加活動的過程感覺很流暢，最重要的是老師也很有耐心的引導大家參與活動，
雖然孩子懵懵懂懂，但透過各種活動的累積，
讓每個小朋友都可以體驗到多樣化，
成長就是這樣一點一滴的慢慢進步，所以老師的角色是非常重要的。
推薦桃園有托嬰需求的家長們可以預約諮詢參觀呦～
👉私立幼貝兒托嬰中心 👈
|📍私立幼貝兒托嬰中心
桃園市八德區豐德街382號1樓
0966 929 666
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莊兔子Anjo女孩的日常
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我們老是為了生活，而忘了好好生活，
你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。
選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，
如果你為了「工作」而活，甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。
我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。
在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，
我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。
這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。
我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。
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