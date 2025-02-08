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隨著情人節即將來臨，台中知名鰻魚料理專門店「一膳」特別推出「1314告白T恤」，讓這個屬於愛的節日不再只是戀人的專屬時刻，而是涵蓋親情、友情、夥伴情誼的溫暖時光。活動自2月14日至2月28日限時舉辦，凡至市政店及廣三店單次消費滿2025元，即可獲贈一件告白T恤，並可享半價加購第二件！簡約百搭的設計搭配細膩的寓意，期望以最純粹而真摯的方式，傳遞深厚的情誼，將愛穿上身。
一膳精心設計這款T恤，希望無論是戀人間的甜蜜告白、家人之間的深厚情感，或是朋友、夥伴之間的珍貴默契，都能透過這件T恤表達內心的情意。「想和你，一生一世」、「謝謝您，永遠陪在我身邊」，這些簡單卻動人的話語，蘊藏著最真摯的情感。同時，這款「1314告白T恤」也象徵著一膳自2024年創立滿13年，走到2025年正式邁入第14年，承載著品牌的成長與顧客長久支持的情誼，期望也透過這次活動，向長久以來支持的顧客傳遞感謝之情：「因為有你，我們才能走到今天！」
作為台中備受喜愛的鰻魚料理專門店，一膳始終堅持品質與美味，精心挑選優質食材，並攜手同樣擁有匠人精神的品牌合作，期望帶來極致的用餐體驗。不僅嚴選臺灣在地食材，採用外銷日本百年老店等級的白腹鰻魚，更是台中唯一一間使用遵循古法炭造料理技法，以紅木、相思木、龍眼木等三種以上不同的炭種搭配組合進行食材的烹調，以呈現食物整體的「炭香、焦香、燻香、醬香」。遵循古法炭造慢烤後的鰻魚入口即化，無刺感的鬆軟綿密食感，滋味實在讓人難忘！此外，一膳除傳承經典的日式鰻魚飯三吃外，還創新打造出獨特風味，特別加入蒜油的「隱藏版吃法」，增添濃郁層次，帶來令人驚艷的味覺享受。
邁入第14年的一膳，堅守以「匠心精神」，用心料理一份美好的餐食！不僅在料理上追求極致，也致力於提供賓至如歸的用餐氛圍。透過「1314告白T恤」，一膳希望將品牌的溫度與心意傳遞給每一位顧客，讓這個充滿愛的季節更添暖意，讓愛與美味，與您相伴！
一膳市政店Ｘ酉家深夜食堂
地址：台中市西屯區市政路567號1F
電話：04-22583280
一膳新光三越店
地址：台中市西屯區台灣大道三段301號B2F
電話：0965-522713
一膳廣三SOGO店
地 址：台中市西區台灣大道二段459號13F
電 話：04-23280068
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