不管是煩人的髒污、車漆暗沉，還是內裝那些難以清潔的細節死角，現在不用再苦惱了

KeePer PRO SHOP來自日本的第一汽車美容鍍膜品牌，正式進駐桃園

桃園汽車鍍膜推薦首選，為你提供專業的桃園汽車美容服務

從高效鍍膜、手工洗車到內裝細節清潔，全方位呵護你的愛車，讓它煥然一新、閃耀如初

好消息來啦！KeePer PRO SHOP來自日本的第一汽車美容鍍膜品牌，現在正式插旗桃園正光店

這次新店開幕，不僅為桃園車主帶來專業的汽車鍍膜推薦，還提供高品質的手工洗車服務，用心呵護每一台愛車，讓它光澤如新

為了慶祝新門市開幕，KeePer PRO SHOP特別準備了桃園汽車鍍膜限定優惠，千萬別錯過這波讓愛車煥然一新的好機會

Fresh鍍膜 1年期｜送全車氟化物玻璃鍍膜

雨天不怕模糊視線，水滴秒滑落，開車更安心，灰塵滿天飛也不擔心，保持玻璃潔淨透亮

ECO PLUS鑽石鍍膜 3年期｜升級豪華套餐免費送

4輪鋁圈鍍膜：杜絕積灰，保持亮麗如新

全車氟化物玻璃鍍膜：極致防水抗污，提升駕駛安全感

車頭燈+車尾燈鍍膜：燈光清澈持久，不怕歲月侵蝕

晴雨窗鍍膜：雨天也能保持清晰視線，安全無憂，這樣的超值升級，真的只能用「佛心來著」來形容

日本第一汽車美容鍍膜連鎖品牌KeePer桃園正光店

電話：033922900

地址：桃園市桃園區正光路327號

營業時間：星期三至星期日10:00–19:00

官方 LINE 預約：https://lin.ee/WsBxiy4 #keeperproshop

KeePer PRO SHOP桃園正光店汽車美容不僅地方大， 寬敞明亮的空間設計，讓每一位車主都能感受到專業與貼心的服務品質

桃園汽車美容KeePer PRO SHOP｜每個細節都做到位，技師移車時也會套上防汙套

保護車內的每一個接觸部位，從方向盤到座椅，每一處都保持潔淨

這樣的細心舉動，充分展現了技師的專業素養，同時也讓每位車主倍感放心與尊重





桃園汽車鍍膜推薦KeePer PRO SHOP價格公開透明，讓每一位車主都能清楚了解服務項目的費用

根據車輛的尺寸大小來訂定價格，完全對應實際需求，不會有任何亂收費的情況，這一點真的非常讓人放心

無論是汽車鍍膜、手工洗車還是內裝清潔，都能讓你在享受專業服務的同時，完全不必擔心額外隱形費用

選擇KeePer PRO SHOP就是選擇了一個誠實可靠、透明定價的品牌，讓你能輕鬆享受頂級汽車美容服務，讓你的愛車從內到外煥發光彩





雖然是臨時的客休室，仍然設計得明亮又寬敞，空間乾淨整潔

還配備舒適的座椅和冷氣，讓車主在等待的過程中也能有放鬆的享受

未來正式的客休室會結合 cafein 硬咖啡，非常期待這樣結合洗車和咖啡廳的複合式空間

我這次選擇施作的服務是汽車鍍膜推薦Fresh鍍膜1年期｜送全車氟化物玻璃鍍膜

Fresh鍍膜擁有不僅是清潔與增豔效果，還具備獨特的潑水能力，輕鬆對抗各種天候條件

Fresh鍍膜能有效防止水滴附著，水珠迅速滑落，雨天也能保持清晰視線

此外這層鍍膜還擁有彈走灰塵髒污的特性，能讓車身長時間保持潔淨

減少了平日的清潔麻煩，每次下雨就像免費洗車，停在戶外也不怕，讓愛車時刻保持亮麗如新

KeePer PRO SHOP內裝清潔服務不僅注重外觀，還為每個細節提供精心呵護

每一個角落都不放過，從座椅縫隙到空調出風口，都會徹底清潔，細節處理一絲不苟

無論車內的灰塵、污漬還是異味，通通OUT！

技師會將車門內側、地毯、座椅甚至儀表板都一一清理，讓每個細節都閃亮如新，為你打造一個清新舒適的駕駛環境

KeePer PRO SHOP秉持日式專業訓練，為愛車提供精緻細膩的手工洗車服務

每一個程序都經過精心規劃，從最基礎的清潔開始，確保每個細節都不遺漏

首先會從最下方開始，使用煞車粉塵清潔劑專業清洗輪框，特別針對輪圈上那些難以清除的咖啡色水漬進行徹底清理

這樣的細節處理，能有效去除長時間積累的汙垢和污漬

不僅如此，還會對鋼圈內部進行清潔，這是許多外面的手工洗車服務所忽略的細節部分

桃園汽車美容推薦KeePer PRO SHOP使用的藥劑、工具及設備都是日本原裝進口

純水手工洗車使用RO逆滲透純水機，確保每一滴水都經過過濾，達到最純淨的品質

這樣的專業設備能有效避免水痕與水漬的生成，讓每次洗車後的車身光滑無瑕，不留下任何水漬，保持車漆光澤如新

洗完車後，最期待的就是開始上鍍膜啦

這次選擇的 Fresh鍍膜可是KeePer PRO SHOP 的明星產品，施工過程細緻又專業，絕對讓你的愛車光彩升級

Fresh鍍膜第一層專注於增加車漆的堅固與光澤感

技師使用的KeePer藥劑是與德國大廠共同研發，不會傷害車漆及環境，環保又不會對人體造成影響

連引擎蓋和車縫角這些細節部位，技師們都不放過，每一處都擦得亮晶晶

完成第一層鍍膜後，大約等個30-40分鐘讓藥劑充分固化

接著進行第二層鍍膜，這一步可是讓你的車漆更亮、更滑、更耐用的關鍵

第二層鍍膜不僅進一步強化光澤感，還增加了疏水與抗污的效果，讓你的愛車在日曬雨淋中依然保持閃亮如新

技師們全程專業細心，每個動作都讓人感受到日系汽車美容的高標準

這樣用心的桃園汽車鍍膜推薦，不只讓車主安心，更能讓愛車瞬間升級，真心值得一試

哇～看著整個引擎蓋和大燈被打理得金光閃閃，真的讓人眼睛為之一亮啊

那種亮度，不只是車漆光滑的反射，更像是車子自帶的高級感，瞬間提升整體氣場

桃園汽車美容KeePer PRO SHOP 的鍍膜技術果然沒話說，細緻到連大燈都像新的一樣晶透亮眼

不管是白天還是夜晚，車子都像舞台上的主角一樣吸睛

技師再拿出柔光燈細心檢視車漆表面，確認是否有刷痕或不平整的地方

這種專業級別的檢查，真的讓人超安心

柔光燈的照射下，車漆的每一個細節都無所遁形

技師用他們的專業眼光一一確認，確保每個角落都處理得完美無瑕

這不僅是對技術的要求，更是對車主負責的態度

鍍完膜後的小藍車真的閃到不行，簡直像剛出廠的新車一樣

更讓人驚喜的是，桃園汽車美容推薦KeePer PRO SHOP 的施工效率超高

以前去其他汽車美容店都要花個8小時起跳，等到人都快累癱了>"<

但這次KeePer PRO SHOP只用了6小時就搞定，真的省時又省心

不得不說，這時間真的省得剛剛好，還能留半天的時間去忙其他事情，對於忙碌的車主來說簡直是救星啊

而且效果那麼好，每一分錢都花得超值，這種專業又高效的服務，桃園汽車鍍膜推薦非KeePer PRO SHOP莫屬

整個流程結束後，桃園汽車美容KeePer PRO SHOP還貼心地提供了一張交付車主的專屬紀錄卡

裡面詳細記錄了這次的鍍膜方案、施工時間，還附上下次保養的優惠券，超實用的

更棒的是，他們還附了一張鍍膜洗車的點檢卡，讓你輕鬆追蹤愛車的狀況

甚至還有一次免費洗車的額度可以使用，真的是貼心又划算

有了這些，車主完全不用擔心後續保養，隨時都能讓車子保持光鮮亮麗

無論是想讓車漆閃亮亮，還是內裝煥然一新，桃園汽車鍍膜推薦KeePer PRO SHOP絕對是你的最佳選擇

現在預約，Fresh鍍膜體驗鍍膜技術＋手工洗車的雙重呵護，讓你的愛車瞬間脫胎換骨

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