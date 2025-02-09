你是不是正在計劃來一場說走就走的芭達雅兩天一夜小旅行？芭達雅這裡的沙灘陽光、豐富的娛樂活動，絕對會讓你充滿驚喜！無論你是喜歡探索東芭樂園的熱帶風情，還是嚮往四方水上市場的泰國在地文化，芭達雅的魅力都能一次滿足。不只如此，這次攻略還貼心幫你安排了交通與住宿的詳細建議，讓第一次來的你也能輕鬆玩轉芭達雅！準備好一起感受熱帶風情與泰式人文的完美結合吧！

前來曼谷，推薦你先看以下攻略：

芭達雅行程規劃：6條超實用路線推薦

來到芭達雅，只需要兩天一夜就能體驗這座濱海城市的精彩魅力！這裡既有熱鬧的夜生活，也有適合放鬆的度假氛圍，從驚豔的自然景觀到文化深度的寺廟巡禮，甚至是刺激的冒險活動，無論你是情侶旅行、親子同遊還是背包客探險，都能找到屬於自己的完美行程。以下為您精選的6條路線，每條都涵蓋了不同的精彩主題，您可以依據時間與需求自由組合，輕鬆滿足所有旅遊夢想！

行程推薦一：文化探秘線

第一站：參觀【真理寺 (Sanctuary of Truth)】，這座全木結構的寺廟融合了宗教與藝術，堪稱奇景。

第二站：探索【東芭樂園】，欣賞泰式舞蹈、民俗表演及大象秀。

圖片來源：deedi_loh

第三站：結束於【芭達雅水上市場】，感受傳統泰國市集的熱鬧氛圍。

圖片來源：pattayafloatingmarket

行程推薦二：親子放鬆線

第一站：到【羅摩衍那水上樂園】，芭達雅羅摩衍那水上樂園是泰國最大的水上樂園，也是泰國最高人氣的水上樂園，更曾列名為亞洲第一和世界十大水上樂園之一，許多外國旅客都會紛紛來這玩樂，尤其是親子家庭，更備受喜愛！光是超刺激的水滑梯、人造海浪，就給 100 分，當天我們還玩到捨不得回家～～～

圖片來源：miraclebeer666

第二站：前往【Thepprasit Night Market】這裡擁有琳瑯滿目的小吃攤，從泰式烤雞、椰奶冰淇淋到當地的辣味沙拉，一次滿足味蕾！隔壁的Thepprasit Food Market則更加聚焦於美食，無論是火山排骨還是現烤海鮮都能找到。逛完美食區別忘了到後排看看服飾和小物攤，總能找到價廉物美的好物！

行程推薦三：親近大自然線

第一站：【大象叢林保護區 Elephant Jungle Sanctuary】來到芭達雅大象叢林保護區，這裡提倡友善大象體驗，讓你能走進大象的家，與牠們來一場零距離的親密互動！在這裡，你會學到許多與大象相關的知識，像是牠們的生活習性、如何照顧牠們等，透過觀察和親手體驗，真實感受到大象的日常。

圖片來源：elephantjunglesanctuary

第二站：【芭達雅小綿羊農莊】是一個適合全家同樂的牧場景點，以可愛的小綿羊和田園風光吸引遊客。農莊內有餵養小動物、騎馬以及童話般的裝置藝術，特別受到孩子和家庭的喜愛。此外，這裡還提供當地特色美食和休閒拍照區，讓每位訪客都能在悠閒氛圍中留下美好回憶。

行程推薦四：浪漫情侶線

第一站：【綠山野生動物園】是泰國第一個動物園，園區內就有多達 8000 多種動物，推薦你一定要來探索「非洲大草原」，裡面就有超大一隻斑馬、犀牛和長頸鹿，另外還可以看到獅子和老虎，最不能錯過就是企鵝遊行，看到超可愛的企鵝就覺得十分療癒！超適合情侶們在這裡拍照打卡，迅速讓感情升溫！！

圖片來源：parfeyaa

圖片來源：khaokheow.zoo

第二站：晚上到【Pattaya Walking Street】，一起體驗芭達雅不夜城的熱鬧魅力。

行程推薦五：島嶼巡遊線

第一站：乘船前往閣蘭島（珊瑚島）：早晨從飯店接送出發，搭乘快艇前往活動平台，體驗刺激的拖曳傘或海底漫步等水上活動。

第二站：享用午餐並自由活動：在網紅餐廳享受當地特色餐食後，繼續參加摩托艇、香蕉船、浮潛等水上活動，盡情探索清澈海水的樂趣。

第三站：前往【Jomtien Night Market】的氣氛更為放鬆且適合家庭出遊。這裡的攤位以食物為主，有現烤海鮮、果汁攤、當地甜點等。喜歡手作藝品的朋友也能挖到好東西，小型的手作皮件或是手繪明信片都相當具特色。

行程推薦六：輕鬆放空線

第一站：【Terminal 21 Pattaya 】早晨從飯店出發，前往芭達雅最具人氣的購物中心Terminal 21，感受多國風情的場景設計，享受購物、美食與拍照的樂趣。

】早晨從飯店出發，前往芭達雅最具人氣的購物中心Terminal 21，感受多國風情的場景設計，享受購物、美食與拍照的樂趣。 第二站：【泰式按摩放鬆】下午前往當地知名的泰式按摩店，享受傳統泰式按摩或精油按摩，釋放旅行中的疲勞，讓身心得到徹底放鬆。

第三站：晚上觀賞芭達雅熱門的【6996 成人秀】，6996 成人秀是泰國非常知名且充滿當地文化的特色表演之一，來到泰國旅游必不可少的就是看各種當地獨有的秀，包括人妖秀、成人秀、魔術秀等等。6996成人秀以各種大膽且具有濃厚娛樂效果的演出而吸引不少帶著好奇和欣賞眼光的旅客前往觀賞。

如果你也剛好想要來看秀卻不知道哪裡可以買到票的話，不妨找「三八旅客」購票，有任何問題都可以隨時諮詢！

芭達雅好玩景點推薦

景點推薦一：真理寺 (Sanctuary of Truth)

是芭達雅著名的全木結構建築，以其融合佛教與印度教哲學的精美雕刻而聞名。這座宏偉的寺廟充滿藝術與宗教意義，展示了傳統泰國工藝的極致，每一處細節都充滿象徵與智慧。參觀者可以近距離欣賞雕刻細節，感受宗教與藝術的完美結合，是文化愛好者不可錯過的必訪景點！

景點推薦二：四方水上市場（Pattaya Floating Market）

圖片來源：pattayafloatingmarket

芭達雅四方水上市場是世界上最大的人造水上市場之一，這裡有著許多船上攤販和岸邊商家販售泰國手工藝品、農產品及在地小吃，一入場就買我最愛的香蕉巧克力煎餅、還有許多伴手禮都能在這裡買到，重點是比曼谷的夜市還要便宜，當然最不可錯過就是當地的泰服體驗、搭乘小船，體驗最在地的泰國文化！

景點推薦三：大象叢林保護區 Elephant Jungle Sanctuary

芭達雅大象叢林保護區提倡友善大象體驗，你會進到大象的家與牠們親密互動，園區所有收入皆投注在大象保育上，你不僅能享受照顧大象的樂趣，更能為動物保育盡一分心力！你會學到各種跟大象有關的知識，透過在旁觀察大象生活與學習如何照顧大象，一起守護大象的原生環境，非常好玩！

https://sambaltraveller.com/thailand/pattaya-viewpoint/

曼谷到芭達雅交通攻略

前往芭達雅交通推薦一：長途巴士

從曼谷【Ekkamai巴士站】搭乘空調巴士，大約2小時到達，票價約131泰銖。

可直接到【芭達雅北站】或【芭達雅巴士總站】。

圖片來源：Bangkok To Pattaya

前往芭達雅交通推薦二：小巴（Mini Van）

費用：與大巴士相近

舒適度：★★☆☆☆ 較差

推薦族群：同樣適合單人自助或小資旅客，但不太建議選擇。

前往芭達雅交通推薦三：旅遊專車接送

三八旅客提供優質的泰國芭達雅包車服務，包車價格也是市場最划算（有部落客專屬優惠價）～如需其他城市，如曼谷、清邁包車，服務也有提供唷，輕鬆搭乘，就可以在泰國市區、近郊趴趴走，你就不需為了出遊而舟車勞頓～如果你不想出門旅遊還要轉車看班次的，建議你可以加 LINE 洽詢，將會有專業的旅遊規劃師為你服務～～

前往芭達雅交通推薦四：搭車APP

Grab

價格：對比之下，是三個App裏價格偏高一些的選擇。

車型：不同車型可供選擇，可以及時看到各種車型的選擇和價格。

推薦原因：可以輸入中文搜索目的地，目的地選擇更多。除了現金支付，也可以綁定信用卡支付，對外國游客友好。同樣的地點，其他搭車App打不到車時，可以試試看用Grab來搭車，雖然價格偏高一些，但接送速度會快一些。

價格：對比之下，是三個App裏價格偏高一些的選擇。 車型：不同車型可供選擇，可以及時看到各種車型的選擇和價格。 推薦原因：可以輸入中文搜索目的地，目的地選擇更多。除了現金支付，也可以綁定信用卡支付，對外國游客友好。同樣的地點，其他搭車App打不到車時，可以試試看用Grab來搭車，雖然價格偏高一些，但接送速度會快一些。 Bolt

價格： 比Grab來得便宜，也因爲這樣，有時候會面臨打不到車的情況。

車型：多種車型可供選擇，基本上車内的環境都算乾净整潔。

推薦原因：價格取勝，在短途距離和不擁堵的情況下可以選擇它~同樣也可以綁卡支付車費。

圖片來源：Bolt

芭達雅市區交通指南

芭達雅交通推薦一：雙條車 (Songthaew)

當地常見的交通工具，能夠體驗當地文化，短程費用約10-20泰銖，非常經濟實惠，推薦至少體驗一次。

芭達雅交通推薦二：Grab/計程車：

價格相對較高，只需下載APP即可叫車，也支援線上支付，但適合長距離或深夜出行。

芭達雅交通推薦三：租摩托車/腳踏車：

自由度高，需要一定的體力，加上泰國交通與台灣不同方向，需要適應，價格約250-300泰銖/天。

芭達雅交通推薦四：私人包車：

價格較高，但自由度高，自行安排行程，能夠避免打不到車的窘境（舒適型旅遊必推！）

三八旅客提供優質的泰國芭達雅包車服務，包車價格也是市場最划算（有部落客專屬優惠價）～如需其他城市，如曼谷、清邁包車，服務也有提供唷，輕鬆搭乘，就可以在泰國市區、近郊趴趴走，你就不需為了出遊而舟車勞頓～如果你不想出門旅遊還要轉車看班次的，建議你可以加 LINE 洽詢，將會有專業的旅遊規劃師為你服務～～

芭達雅住宿推薦

芭達雅住宿推薦一：Hilton Pattaya

高級濱海飯店，位於Central Festival Pattaya Beach購物中心上方，結合便利地點與奢華設施，深受旅客喜愛。酒店擁有無邊際泳池，可俯瞰芭達雅灣美景，頂層的Horizon Rooftop酒吧則是欣賞夕陽與夜景的最佳地點。房間設計時尚，並配有私人陽台，是情侶和家庭旅客的理想選擇。

圖片來源：Hilton Pattaya

價格： 每晚約3,500-5,000泰銖。

每晚約3,500-5,000泰銖。 地址：333/101 หมู่ที่ 9 Bang Lamung District, Chon Buri 20260泰國

芭達雅住宿推薦二：Siam@Siam Design Hotel Pattaya



充滿創意設計風格的藝術酒店，靠近芭達雅海灘與Terminal 21購物中心，步行即可到達主要景點。酒店內設有雙層泳池，其中屋頂泳池提供無敵海景與浪漫氛圍，餐廳和酒吧則以活力輕鬆的風格提供多樣選擇。適合喜歡年輕時尚設計的旅客與家庭。

圖片來源：Siam@Siam Design Hotel Pattaya