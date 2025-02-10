Ruby滿常在網路上購買一些即時料理包，

不是每道料理都親自下廚，雖有點偷吃步。

身為一個美食部落客，加上對食物極為挑剔，

當然希望家人和朋友能吃到美味的餐點。

能端上我餐桌的料理，絕對是經過精挑細選的。

Ruby之前就開箱過滿多品牌的料理包，

像春水堂的蜂蜜拿鐵風味銀絲卷、泡菜和結頭菜，

這些在全聯都能買到，非常方便喔。

或是在家製作麻辣臭豆腐或鴨血寬粉小火鍋，也變得輕鬆許多。

今年過年Ruby上網訂了春水良品的福氣魷餘刈包組，

光聽名字就很有喜氣，適合過年端上桌。

福氣魷餘刈包組不僅名字討喜，連包裝都精美，

無論送禮或自用都很合適，內含一包刈包皮和一包調理包，

加熱方式也很簡單，可隔水加熱或電鍋加熱。

調理包無需解凍，直接滾水鍋裡加熱約15分鐘即可。

刈包皮則放入電鍋蒸熟，

跳起來後就能和調理包一起上桌享用。

等待的同時，還完成了其他的菜餚，

氣炸鍋烤香腸、水餃象徵元寶、高麗菜炒菜及剝皮辣椒雞湯。

一個小時內，所有菜色就能擺滿餐桌！

這組刈包組讓我省去了控肉繁瑣的前置處理，真的省時又方便。

過年吃這個「福氣」滿滿的刈包，感覺一年都會充滿福氣和好運。

選用的是台灣前腿肉，

肉質軟嫩入味，搭配不死鹹的梅干菜

魷魚增加了一層鮮味。

每一口都讓味蕾感受到豐富的層次感。

刈包皮Q彈柔軟，搭配鹹香的肉汁，滋味更上一層樓。

非常推薦試這款方便又美味的刈包組！

不論是廚藝新手還是料理高手，春水良品的餐點料理包都能輕鬆將美味佳餚端上餐桌！

而且春水良品是春水堂監製的唯一通路品牌，

不僅適合作為日常也滿適合送禮，看得出來品牌的用心與送人的品味。

如果正在尋找便利又高品質的料理選擇，春水良品絕對值得一試。

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圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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