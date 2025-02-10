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【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配掛包皮，鹹香滋味加上魷魚，新手小白也可以美味上桌-春水堂監製｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2025燈會攻略 春水良品 春水堂監製 美食開箱 more
2025-02-10 11:55:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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Ruby滿常在網路上購買一些即時料理包，

不是每道料理都親自下廚，雖有點偷吃步。

身為一個美食部落客，加上對食物極為挑剔，

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

當然希望家人和朋友能吃到美味的餐點。

能端上我餐桌的料理，絕對是經過精挑細選的。

Ruby之前就開箱過滿多品牌的料理包，

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

春水堂的蜂蜜拿鐵風味銀絲卷、泡菜和結頭菜

這些在全聯都能買到，非常方便喔。

或是在家製作麻辣臭豆腐或鴨血寬粉小火鍋，也變得輕鬆許多。

今年過年Ruby上網訂了春水良品的福氣魷餘刈包組

光聽名字就很有喜氣，適合過年端上桌。

福氣魷餘刈包組不僅名字討喜，連包裝都精美，

無論送禮或自用都很合適，內含一包刈包皮和一包調理包，

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

加熱方式也很簡單，可隔水加熱或電鍋加熱。

調理包無需解凍，直接滾水鍋裡加熱約15分鐘即可。

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

刈包皮則放入電鍋蒸熟，

跳起來後就能和調理包一起上桌享用。

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

等待的同時，還完成了其他的菜餚，

氣炸鍋烤香腸、水餃象徵元寶、高麗菜炒菜及剝皮辣椒雞湯。

一個小時內，所有菜色就能擺滿餐桌！

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

這組刈包組讓我省去了控肉繁瑣的前置處理，真的省時又方便。

過年吃這個「福氣」滿滿的刈包，感覺一年都會充滿福氣和好運。

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

選用的是台灣前腿肉，

肉質軟嫩入味，搭配不死鹹的梅干菜

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

魷魚增加了一層鮮味。

每一口都讓味蕾感受到豐富的層次感。

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

刈包皮Q彈柔軟，搭配鹹香的肉汁，滋味更上一層樓。

非常推薦試這款方便又美味的刈包組！

【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

 

不論是廚藝新手還是料理高手，春水良品的餐點料理包都能輕鬆將美味佳餚端上餐桌！
而且春水良品是春水堂監製的唯一通路品牌，

不僅適合作為日常也滿適合送禮，看得出來品牌的用心與送人的品味。

如果正在尋找便利又高品質的料理選擇，春水良品絕對值得一試。

 

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【春水良品美食開箱】福氣魷餘刈包組，經典台味，肉質軟Q軟搭配

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐

Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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