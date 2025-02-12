懶人包來啦~~ 全場3折起！打折再打折，買越多省越多 !
知名品牌 【UNDER ARMOUR 品牌特賣會】2025 半年場報你知
多款男女鞋、上衣、帽Ｔ、棉褲、瑜珈褲、多款外套、帽子、襪子，應有盡有！！
全場3折起！特價商品全面$99元起！
現場折扣 3折/5折/7折 專區，打完折再享
>> 滿三件再打8折
>> 滿五件再打7折
打折再打折！也太划算了～（全場商品可混搭）
現場通通是原廠商品出清喔！正版 !! 連衣架都是正版的！(´∀｀）
全家大小一起去購物 ! 一年份買起來，簡直太划算了 !
2025 UNDER ARMOUR特賣會|場次
品牌特賣會|台北松山場
【2025 UNDER ARMOUR 品牌特賣會】
活動日期 ： 2025/01/22 ~ 2025/02/16
營業時間 ：11:00～20:00
地址 ：台北市市民大道七段7號1樓
（松山車站出口旁） 東門出口前方就能看到
特賣會|商品選擇多、尺寸齊全
不斷進貨，場內商品款式超多種~
衣服與鞋子的尺碼也很齊全 !! 超級好逛唷 !!
最便宜還有 $99褲子 、 $399 帽T 唷~
多款帽子 眼花撩亂~ 每款都好想要 (哈)
趁優惠買最划算了 !! 現場都可以試戴 ~
特賣會|折扣計算方式看這裡
折扣方式 : 看此區的折扣是多少 [ 三折、五折、七折]
以產品原價下去打折，然後打完折再享滿件的第二次折扣
>> 滿三件再打8折
>> 滿五件再打7折
打折再打折，省下超多的 !!
今天是平日 就已經超多人來搶便宜啦~~
尤其是鞋區，不論男女老少都在選購
實在是選擇太多了~~ 哈哈 ! 現在有活動，買越多越划算，其實可以多帶 !
一雙鞋子可以穿很久~ 還能替換穿不是嗎 !!
男女鞋款都有很多選擇
運動鞋、定位鞋、慢跑鞋、訓練鞋、休閒鞋、拖鞋等~~
現場都能試穿唷 ! 讓你在這裡可以買到心儀的鞋子!
五折專區 也超多衣服可以選~~
男女款式都有 ! 尺寸很多~
現場提供試衣間，衣服、褲子、鞋子，通通都能試穿
防風外套 ! 居然也是五折 ~ 這件真的很好看耶~
而且外套也是能穿好久好久~~ 買起來絕對不虧 !
送家人、朋友都能讓對方很開心~
男女款褲子，棉褲、運動褲、休閒褲還有瑜珈褲
這裡也都買的到 !!
我好喜歡這件外套，超級保暖耶 ! 配色也很帥氣 !! 看起來很有質感~
現場外套款式蠻多的，運動/休閒外套、輕羽絨外套也都有喔~
包款也有很多種選擇
後背包、運動包、旅行袋(包)、當書包也都OK
你所看到的以上商品，全部都可以混搭店內打折活動唷~
打完折再享打折活動 (打兩次折)
滿三件再打8折 、滿五件再打7折
大家趕快去買起來~~
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