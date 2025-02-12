懶人包來啦~~ 全場3折起！ 打折再打折，買越多省越多 !

知名品牌 【UNDER ARMOUR 品牌特賣會】 2025 半年場報你知

多款男女鞋、上衣、帽Ｔ、棉褲、瑜珈褲、多款外套、帽子、襪子，應有盡有！！

全場3折起！特價商品全面$99元起！

現場折扣 3折/5折/7折 專區，打完折再享

>> 滿三件再打8折

>> 滿五件再打7折

打折再打折！也太划算了～（全場商品可混搭）

現場通通是原廠商品出清喔！ 正版 !! 連衣架都是正版的！(´∀｀）

全家大小一起去購物 ! 一年份買起來，簡直太划算了 !

2025 UNDER ARMOUR特賣會|場次

品牌特賣會|台北松山場

【2025 UNDER ARMOUR 品牌特賣會】

活動日期 ： 2025/01/22 ~ 2025/02/16

營業時間 ：11:00～20:00

地址 ：台北市市民大道七段7號1樓

（松山車站出口旁） 東門出口前方就能看到

特賣會|商品選擇多、尺寸齊全

不斷進貨，場內商品款式超多種~

衣服與鞋子的尺碼也很齊全 !! 超級好逛唷 !!

最便宜還有 $99褲子 、 $399 帽T 唷~

多款帽子 眼花撩亂~ 每款都好想要 (哈)

趁優惠買最划算了 !! 現場都可以試戴 ~

特賣會|折扣計算方式看這裡

折扣方式 : 看此區的折扣是多少 [ 三折、五折、七折]

以產品原價下去打折，然後打完折再享滿件的第二次折扣

>> 滿三件再打8折

>> 滿五件再打7折

打折再打折，省下超多的 !!

今天是平日 就已經超多人來搶便宜啦~~

尤其是鞋區，不論男女老少都在選購

實在是選擇太多了~~ 哈哈 ! 現在有活動，買越多越划算，其實可以多帶 !

一雙鞋子可以穿很久~ 還能替換穿不是嗎 !!

男女鞋款都有很多選擇

運動鞋、定位鞋、慢跑鞋、訓練鞋、休閒鞋、拖鞋等~~

現場都能試穿唷 ! 讓你在這裡可以買到心儀的鞋子!

五折專區 也超多衣服可以選~~

男女款式都有 ! 尺寸很多~

現場提供試衣間，衣服、褲子、鞋子，通通都能試穿

防風外套 ! 居然也是五折 ~ 這件真的很好看耶~

而且外套也是能穿好久好久~~ 買起來絕對不虧 !

送家人、朋友都能讓對方很開心~

男女款褲子，棉褲、運動褲、休閒褲還有瑜珈褲

這裡也都買的到 !!

我好喜歡這件外套，超級保暖耶 ! 配色也很帥氣 !! 看起來很有質感~

現場外套款式蠻多的，運動/休閒外套、輕羽絨外套也都有喔~

包款也有很多種選擇

後背包、運動包、旅行袋(包)、當書包也都OK

你所看到的以上商品，全部都 可以混搭店內打折活動 唷~

打完折再享打折活動 (打兩次折)

滿三件再打8折 、滿五件再打7折

大家趕快去買起來~~

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