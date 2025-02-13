疲老闆又再次進擊了，根本是五星級的直播零食專賣店

佔地千坪的購物中心，打造五星級的廁所、座位休息區(還可以充電)

停車場也大大的擴大，讓年節、假日來採買的民眾更方便停車

整個環境更加明亮、動線更加順暢，讓購物大採買、現場取貨都更方便

嘉義最強的零食伴手禮專賣店，可以買到超多獨家商品、異國零食飲料泡麵

不能直播買就蝦皮買、官網買，都是可以網路訂購現場取貨唷!

每次來嘉義旅遊玩樂，總是要走一趟 疲老闆，佔地千坪的零食界好市多

🎇🎇🎇歡慶小甜心生日趴🎇🎇🎇

門市、官網全部成本價，回饋粉絲

✨🎉即日起到3/31截止✨🎉

追起來~~~~快點來掃貨，最強檔

還可用 $600元成為疲老闆會員，並贈送市價 $1000 零食

享有一年黃金VIP會員價9折

疲老闆

地址：嘉義市世賢路一段580巷82-1號

電話：0800-520-987、05-2320900

營業時間：10:00~22:00

客服時間：10:00~18:00

官方網站：https://www.pilowboss.com/

（也可以至App Store或Google Play下載）

粉絲專業：https://m.facebook.com/pilowboss/

Line: @Boss987

INSTGRAM: @Pilowboss • @Ming52987

抖音：@Pilowboss

全台最紅的零食直播起家 疲老闆，即使位於巷弄、連平常日人潮多絡繹不絕

嘉義最大零食批發倉庫，最熱門的零食直播商城

可以採買到各國進口零食批發、零售

平常都可以追蹤平台，搶手好康、網路直播零食優惠

疲老闆停車場已經擴充三大位置，停車購物完全沒問題

機車、汽車都有專屬停車場

全台最強零食生活百貨，假日很多親子客一起來

老闆還貼心的準備娃娃購物推車，全家一起同樂

小推車、大推車、娃娃購物推車都有，滿足大家所需求

帶孩子一起來疲老闆，也不擔心無聊，還提供親子廁所(也太大心了)

最豪華的嘉義好市多，買零食泡麵、伴手禮

都可以來逛!!生活雜貨也有~~~最好買就是異國零食餅乾，很多獨家零嘴兒

門市營業時間 10:00~22:00

全台最熱門的零食直播商城，連裡面門面都大大升級，鮮明的招牌好搶眼

還沒進入賣場就看到廁所!!!!

觀光客來都要先找廁所~~~上完廁所就可以好好購物、逛街採買

全台最強零食專賣店有五星級廁所，乾淨舒適明亮

男女分開還有親子廁所，厲害的是廁所上面還有天窗

女廁很乾淨，蹲式、坐式都有

居然還有天窗，白天明亮舒服

還有小朋友馬桶，真的很便利帶孩子出門可以解決的困擾

居然還使用Dyson Airblade™乾手機乾

廁所旁邊還有休息區，逛累了、不想逛的，就來這裡耍廢吧!

賣場門市對面是辦公室，也全面升級變好美~

網路購物取貨，可以直接到辦公室內的櫃檯領取

走囉!!!推好推車準備購物~~~

歡慶小甜心生日趴

門市、官網全部成本價，回饋粉絲

即日起到3/31截止，追起來~~~~快點來掃貨，最強檔

一進門就會被疲老闆公仔給吸引，小孩都愛拍照

偶爾還會擄獲到疲老闆本尊出沒唷!

購物、結帳動線更加順暢，有排隊狀況就會加開櫃台

先來歡慶小甜甜生日趴 ⏰ 活動時間即日起至3/31

邀請粉絲們來門市一起掃貨，只要用 $600元成為疲老闆會員

並贈送市價 $1000 零食，享有一年黃金VIP會員價9折

只要600元就可以帶回市價1000元零食伴手禮，馬上變成黃金VIP會員

門市、線上購物都享有一年的9折優惠!

推薦可以先入手，還可以獲得一年VIP會員唷!

疲老闆大型人形公仔後面刷一整排都是疲老闆自家商品

都是經過嚴格要求把關，所推出的自家品牌商品

商品的歸類、號碼都標示很清楚，價格也都是公開透明化

有冷氣的零食賣場，上千樣商品可挑選，超過異國零食

商品排列也很整齊，挑選起來很便利

走道都會有清楚的標號，不擔心商品找不到

不僅零食餅乾，婆婆媽媽喜歡的生活雜貨、調理食品、清潔用品都有，一站搞定購買

不定期都會有當令的優惠、超值禮額

春節期間推出的 富貴花開 年節禮盒(所剩不多，喜歡可以採買)

口渴也沒關係，現場還有三台販賣機可以投幣買飲料

記得先推推車，就不擔心跑來跑去

現場都有穿疲老闆制服的服務人員，有任何問題或者要搬貨

都可以直接請求協助唷!

推車推起來，準備大採買

門市、官網 全場💥「成本價」💥回饋粉絲

即日起至3/31截止，全館破盤大出清 一件不留

不同季節現場的展示也都會有變化，每次來都覺得很新奇

疲老闆草莓凍乾

使用台灣在地草莓製作，而且不是油炸、一整顆都是完整的草莓

可以吃到真正的草莓纖維，不添加色素、無防腐劑

我個人很愛，可以單吃或者加優格!!

疲老闆日式梅餅

有很多款梅子相關的零嘴，這款很夠味的日式梅餅

咬下帶有果肉口感，酸甜酸甜

疲老闆芒果乾、疲老闆芭樂乾

這兩款都可以持續回購，無添加防腐劑

加上味道很濃厚，肚子餓解嘴饞我都會拿出來吃，健康少負擔

芭樂乾無敵好吃，小孩也愛

疲老闆梅片

這款不輸給日本梅片，酸度帶出鹹香

後面會回甘順口，開車吃很提神

對了!先推薦大家保健食品、女孩需要的保養營養品

疲老闆的保健食品也很多，都是時下最夯的營養補給品

尤其春節期間整個大熱賣，服務人員都還不斷的補貨

可以搞定全家大小的營養補給品

有了年紀都要補充疲老闆膠原白晶凍條，直接像果凍一樣便利食用

想要讓肌膚美美亮麗，就吃疲老闆NMN珍珠燕窩膠原飲

女人超過40歲就會流失很多營養，真的每天都要補充攝取

女孩子絕對要吃要補充的，疲老闆蔓越莓口含C錠

酸甜好吃還可以當作零嘴兒，完美的顧好妹妹健康

超過五款以上的疲老闆葉黃素保健食品

不僅口味不同，口感不同，還有EX加強升級版

疲老闆原味杏仁脆肉紙、疲老闆熔岩起司豬肉棒

這兩款都是我自己愛吃的，包裝很精美

送親朋好友當伴手禮也很大心

疲老闆原味杏仁脆肉紙很薄脆鹹香帶甘甜，無敵好吃

疲老闆熔岩起司豬肉棒都是真空包裝

取出都還有湯汁，咬下軟Q帶出甘甜與鹹香起司乳香

連小孩也愛吃!!長輩咀嚼也沒問題

疲老闆蜜汁豬肉條、疲老闆蒜味豬肉條

豬肉條一直都很熱銷，過年春節大熱賣，很多口味都再補貨中

獨立包裝，打開來都帶濕潤度與軟Q口感，蜜汁豬肉料大人小孩都愛吃，已回購

疲老闆甘栗仁

全素的饕客也可以，可以補充膳食纖維

不擔心過於甜膩，很入味帶軟綿香甜

一次吃一包剛剛好，尤其下午容易肚子餓，可以解嘴饞

疲老闆精選鹽焗腰果

買這款給家人、長輩吃剛剛好，不擔心攝取甜膩過多

鹽焗簡單提味帶出腰果本身鮮味，很飽滿大顆帶脆度

平常日人潮也不少，疲老闆已經成為嘉義必遊景點之一

疲老闆黃金蒜味(原味)、疲老闆黃金蒜味(椒鹽)

吃過就知道有多銷魂，帶有厚度保有酥脆口感

椒鹽口味我更愛，保有蒜香好吃不擔心臭臭的，鹹香唰嘴

疲老闆水煮瓜子

獨家配方很夠味，自從上次買過吃過

每次來都會抓上3~4包入手，隨時都可以解嘴饞聊天開吃

疲老闆嚴選爆米花

使用鋁箔包裝，打開來都是新鮮風味，保有酥脆度

法式琥珀焦糖、溶心巧克力、陽光起司

我自己最愛這兩款甜口味法式琥珀焦糖、溶心巧克力，打開就秒殺吃完不剩啊!

保有糖衣酥脆口感，讓爆米花更香甜好吃

疲老闆小甜心香脆地瓜片

梅肉口味更受歡迎，帶出甘梅香甜酸度

讓地瓜片很順口，挑逗味蕾香氣更順

考海苔絕對要抓上幾包購買，特愛這種酥脆口感

疲老闆炙燒烤海苔原味、椒鹽、梅子

市面上比較少有梅子口味，帶甘甜清香，保有厚度海苔口感更酥脆

疲老闆黃金泡菜

很推薦宅男宅女，懶得出門的必配常溫美食

以及像我們常露營，就會買這種常溫保存的便利包美食

只要復熱就可以大口享用，不用跑出門就能吃到的大廚精湛美食

疲老闆鮑魚雞腿麵

升級媽媽居家雞腿麵的豪華口味，居然還加入了鮑魚提出鮮味

疲老闆麻辣鴨血豆腐寬粉

這款絕對要多買幾盒，打開來香噴噴

復熱後可調整個人喜歡辣度，香麻夠味整個鴨血很入味~香麻夠味好吃!

裡面有寬粉，像我們當消夜還會加蔬菜、泡麵

疲老闆筍乾排骨、疲老闆香菇燉湯

居然連金門一條根都有，疲老闆快要包辦居家大小事了!

疲老闆金門金牌一條根精油貼布(涼感)、疲老闆金門金牌一條根精油貼布(熱感)

疲老闆一抹靈精油滾珠(溫感、涼感)

免沾手很好用，滾一滾就舒服

疲老闆超吸收三層抽取廚房紙巾

可以直接搬一整箱回家用，搞定廚房油膩、吸水力也強

疲老闆蝦薯條

大推一定要買鹹蛋黃口味，鹹蛋黃香氣提味

粗大中空的口感格外豐富口感，這太好吃了!還帶有鮮蝦鹹香

疲老闆門市也有紙袋、禮盒可選

嘉義伴手禮已經不知道要買什麼?!直接來疲老闆挑選~裝好裝滿!!送禮誠心誠意

動線很鮮明，頭頂上還有數字標示

不僅有散裝、禮盒也多

很多市面上少有的異國零食，疲老闆都可以買到

熟客都是整箱整箱大採買!!!需要更大樣，就直接呼叫穿黑色背心的疲老闆工作人員

異國泡麵也是每次來必買

不僅有異國零食，也引進不少台灣在地優質商品

古早味零嘴兒

這款不要買!!!我怕你跟我一樣吃了會愛上~~~

還有艾草香膏，看到喜歡都可以抓一下採買

逗趣可愛的水豚君純水濕紙巾

巨大瓶的小蒼蘭香氛沐浴乳

洗髮精包裝外型很優雅，看起來很好用

日本很暢銷的P&G 超濃縮強效抗菌洗衣精，身邊很多朋友都愛用

隨時都可以來補貨，不能來現場也可以官網線上購買宅配到家

我跟家人很喜歡來逛實體店鋪，更可以挖寶買到更多不一樣的美食

找不到、想要搬貨，就找穿黑色背心的工作人員

小孩愛吃已回購的恐龍餅乾

無花果點心

還有很多散裝的小零嘴兒，都可以先買回家嘗鮮

這很好吃ㄟ!!以前跟團都會有導遊在車上販售的白色巧克力

多口味的大福甜點

收穫滿滿!!

排隊等待結帳，人潮多就會加開櫃檯結帳

現場也有紙箱可以再利用，可以跟店員告知~取用紙箱再利用裝零食餅乾

大家都比我還會買!!!

加入IG、粉專，或者評論都有精美小禮物

現場還可以看到疲老闆的直播間，好強大~~感覺好酷唷!

離開前記得再上一次五星級廁所唷!!

順路前往嘉義歡喜財神廟，也把疲老闆禮盒一起帶去拜拜祈福保平安