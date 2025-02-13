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嘉義巷弄這間最狂佔地千坪的零食界好市多，五星級廁所、舒適休息區 X 最強 疲老闆-最熱門的零食直播 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-02-13 08:47:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

嘉義巷弄這間最狂佔地千坪的零食界好市多，五星級廁所、舒適休息區 X 最強 疲老闆-最熱門的零食直播 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

疲老闆又再次進擊了，根本是五星級的直播零食專賣店
佔地千坪的購物中心，打造五星級的廁所、座位休息區(還可以充電)
停車場也大大的擴大，讓年節、假日來採買的民眾更方便停車
整個環境更加明亮、動線更加順暢，讓購物大採買、現場取貨都更方便

嘉義最強的零食伴手禮專賣店，可以買到超多獨家商品、異國零食飲料泡麵
不能直播買就蝦皮買、官網買，都是可以網路訂購現場取貨唷!
每次來嘉義旅遊玩樂，總是要走一趟 疲老闆，佔地千坪的零食界好市多

🎇🎇🎇歡慶小甜心生日趴🎇🎇🎇
門市、官網全部成本價，回饋粉絲
✨🎉即日起到3/31截止✨🎉
追起來~~~~快點來掃貨，最強檔

還可用 $600元成為疲老闆會員，並贈送市價 $1000 零食
享有一年黃金VIP會員價9折

疲老闆
地址：嘉義市世賢路一段580巷82-1號
電話：0800-520-987、05-2320900
營業時間：10:00~22:00
客服時間：10:00~18:00
官方網站：https://www.pilowboss.com/
（也可以至App Store或Google Play下載）
粉絲專業：https://m.facebook.com/pilowboss/
Line: @Boss987
INSTGRAM: @Pilowboss • @Ming52987
抖音：@Pilowboss

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全台最紅的零食直播起家 疲老闆，即使位於巷弄、連平常日人潮多絡繹不絕

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嘉義最大零食批發倉庫，最熱門的零食直播商城
可以採買到各國進口零食批發、零售

平常都可以追蹤平台，搶手好康、網路直播零食優惠

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疲老闆停車場已經擴充三大位置，停車購物完全沒問題
機車、汽車都有專屬停車場

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全台最強零食生活百貨，假日很多親子客一起來
老闆還貼心的準備娃娃購物推車，全家一起同樂

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小推車、大推車、娃娃購物推車都有，滿足大家所需求

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帶孩子一起來疲老闆，也不擔心無聊，還提供親子廁所(也太大心了)

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最豪華的嘉義好市多，買零食泡麵、伴手禮
都可以來逛!!生活雜貨也有~~~最好買就是異國零食餅乾，很多獨家零嘴兒

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門市營業時間 10:00~22:00

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全台最熱門的零食直播商城，連裡面門面都大大升級，鮮明的招牌好搶眼

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還沒進入賣場就看到廁所!!!!
觀光客來都要先找廁所~~~上完廁所就可以好好購物、逛街採買

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全台最強零食專賣店有五星級廁所，乾淨舒適明亮

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男女分開還有親子廁所，厲害的是廁所上面還有天窗

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女廁很乾淨，蹲式、坐式都有
居然還有天窗，白天明亮舒服
還有小朋友馬桶，真的很便利帶孩子出門可以解決的困擾

居然還使用Dyson Airblade™乾手機乾

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廁所旁邊還有休息區，逛累了、不想逛的，就來這裡耍廢吧!

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賣場門市對面是辦公室，也全面升級變好美~
網路購物取貨，可以直接到辦公室內的櫃檯領取

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走囉!!!推好推車準備購物~~~

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一進門就會被疲老闆公仔給吸引，小孩都愛拍照
偶爾還會擄獲到疲老闆本尊出沒唷!

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購物、結帳動線更加順暢，有排隊狀況就會加開櫃台

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先來歡慶小甜甜生日趴 ⏰ 活動時間即日起至3/31
邀請粉絲們來門市一起掃貨，只要用 $600元成為疲老闆會員
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只要600元就可以帶回市價1000元零食伴手禮，馬上變成黃金VIP會員
門市、線上購物都享有一年的9折優惠!

推薦可以先入手，還可以獲得一年VIP會員唷!

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疲老闆大型人形公仔後面刷一整排都是疲老闆自家商品

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都是經過嚴格要求把關，所推出的自家品牌商品
商品的歸類、號碼都標示很清楚，價格也都是公開透明化

有冷氣的零食賣場，上千樣商品可挑選，超過異國零食
商品排列也很整齊，挑選起來很便利
走道都會有清楚的標號，不擔心商品找不到

不僅零食餅乾，婆婆媽媽喜歡的生活雜貨、調理食品、清潔用品都有，一站搞定購買

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不定期都會有當令的優惠、超值禮額
春節期間推出的 富貴花開 年節禮盒(所剩不多，喜歡可以採買)

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口渴也沒關係，現場還有三台販賣機可以投幣買飲料

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記得先推推車，就不擔心跑來跑去

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現場都有穿疲老闆制服的服務人員，有任何問題或者要搬貨
都可以直接請求協助唷!

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推車推起來，準備大採買

門市、官網 全場💥「成本價」💥回饋粉絲
即日起至3/31截止，全館破盤大出清 一件不留

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不同季節現場的展示也都會有變化，每次來都覺得很新奇

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疲老闆草莓凍乾
使用台灣在地草莓製作，而且不是油炸、一整顆都是完整的草莓
可以吃到真正的草莓纖維，不添加色素、無防腐劑
我個人很愛，可以單吃或者加優格!!

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疲老闆日式梅餅
有很多款梅子相關的零嘴，這款很夠味的日式梅餅
咬下帶有果肉口感，酸甜酸甜

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疲老闆芒果乾、疲老闆芭樂乾
這兩款都可以持續回購，無添加防腐劑
加上味道很濃厚，肚子餓解嘴饞我都會拿出來吃，健康少負擔
芭樂乾無敵好吃，小孩也愛

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疲老闆梅片
這款不輸給日本梅片，酸度帶出鹹香
後面會回甘順口，開車吃很提神

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對了!先推薦大家保健食品、女孩需要的保養營養品

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疲老闆的保健食品也很多，都是時下最夯的營養補給品

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尤其春節期間整個大熱賣，服務人員都還不斷的補貨

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可以搞定全家大小的營養補給品
有了年紀都要補充疲老闆膠原白晶凍條，直接像果凍一樣便利食用
想要讓肌膚美美亮麗，就吃疲老闆NMN珍珠燕窩膠原飲嘉義巷弄這間最狂佔地千坪的零食界好市多，五星級廁所、舒適休息區 X 最強 疲老闆-最熱門的零食直播 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

女人超過40歲就會流失很多營養，真的每天都要補充攝取

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女孩子絕對要吃要補充的，疲老闆蔓越莓口含C錠
酸甜好吃還可以當作零嘴兒，完美的顧好妹妹健康

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超過五款以上的疲老闆葉黃素保健食品
不僅口味不同，口感不同，還有EX加強升級版

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疲老闆原味杏仁脆肉紙、疲老闆熔岩起司豬肉棒
這兩款都是我自己愛吃的，包裝很精美
送親朋好友當伴手禮也很大心

疲老闆原味杏仁脆肉紙很薄脆鹹香帶甘甜，無敵好吃

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疲老闆熔岩起司豬肉棒都是真空包裝
取出都還有湯汁，咬下軟Q帶出甘甜與鹹香起司乳香
連小孩也愛吃!!長輩咀嚼也沒問題

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疲老闆蜜汁豬肉條、疲老闆蒜味豬肉條
豬肉條一直都很熱銷，過年春節大熱賣，很多口味都再補貨中
獨立包裝，打開來都帶濕潤度與軟Q口感，蜜汁豬肉料大人小孩都愛吃，已回購

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疲老闆甘栗仁
全素的饕客也可以，可以補充膳食纖維
不擔心過於甜膩，很入味帶軟綿香甜

一次吃一包剛剛好，尤其下午容易肚子餓，可以解嘴饞

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疲老闆精選鹽焗腰果
買這款給家人、長輩吃剛剛好，不擔心攝取甜膩過多
鹽焗簡單提味帶出腰果本身鮮味，很飽滿大顆帶脆度

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平常日人潮也不少，疲老闆已經成為嘉義必遊景點之一

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疲老闆黃金蒜味(原味)、疲老闆黃金蒜味(椒鹽)
吃過就知道有多銷魂，帶有厚度保有酥脆口感
椒鹽口味我更愛，保有蒜香好吃不擔心臭臭的，鹹香唰嘴

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疲老闆水煮瓜子
獨家配方很夠味，自從上次買過吃過
每次來都會抓上3~4包入手，隨時都可以解嘴饞聊天開吃

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疲老闆嚴選爆米花
使用鋁箔包裝，打開來都是新鮮風味，保有酥脆度

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法式琥珀焦糖、溶心巧克力、陽光起司
我自己最愛這兩款甜口味法式琥珀焦糖、溶心巧克力，打開就秒殺吃完不剩啊!
保有糖衣酥脆口感，讓爆米花更香甜好吃

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疲老闆小甜心香脆地瓜片

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梅肉口味更受歡迎，帶出甘梅香甜酸度
讓地瓜片很順口，挑逗味蕾香氣更順

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考海苔絕對要抓上幾包購買，特愛這種酥脆口感

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疲老闆炙燒烤海苔原味、椒鹽、梅子
市面上比較少有梅子口味，帶甘甜清香，保有厚度海苔口感更酥脆

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疲老闆黃金泡菜

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很推薦宅男宅女，懶得出門的必配常溫美食
以及像我們常露營，就會買這種常溫保存的便利包美食
只要復熱就可以大口享用，不用跑出門就能吃到的大廚精湛美食

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疲老闆鮑魚雞腿麵
升級媽媽居家雞腿麵的豪華口味，居然還加入了鮑魚提出鮮味

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疲老闆麻辣鴨血豆腐寬粉
這款絕對要多買幾盒，打開來香噴噴
復熱後可調整個人喜歡辣度，香麻夠味整個鴨血很入味~香麻夠味好吃!
裡面有寬粉，像我們當消夜還會加蔬菜、泡麵

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疲老闆筍乾排骨、疲老闆香菇燉湯

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居然連金門一條根都有，疲老闆快要包辦居家大小事了!

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疲老闆金門金牌一條根精油貼布(涼感)、疲老闆金門金牌一條根精油貼布(熱感)

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疲老闆一抹靈精油滾珠(溫感、涼感)
免沾手很好用，滾一滾就舒服

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疲老闆超吸收三層抽取廚房紙巾
可以直接搬一整箱回家用，搞定廚房油膩、吸水力也強

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疲老闆蝦薯條
大推一定要買鹹蛋黃口味，鹹蛋黃香氣提味
粗大中空的口感格外豐富口感，這太好吃了!還帶有鮮蝦鹹香

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疲老闆門市也有紙袋、禮盒可選
嘉義伴手禮已經不知道要買什麼?!直接來疲老闆挑選~裝好裝滿!!送禮誠心誠意

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動線很鮮明，頭頂上還有數字標示

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不僅有散裝、禮盒也多

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很多市面上少有的異國零食，疲老闆都可以買到

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熟客都是整箱整箱大採買!!!需要更大樣，就直接呼叫穿黑色背心的疲老闆工作人員

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異國泡麵也是每次來必買

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不僅有異國零食，也引進不少台灣在地優質商品

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古早味零嘴兒

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這款不要買!!!我怕你跟我一樣吃了會愛上~~~

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還有艾草香膏，看到喜歡都可以抓一下採買

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逗趣可愛的水豚君純水濕紙巾

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巨大瓶的小蒼蘭香氛沐浴乳

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洗髮精包裝外型很優雅，看起來很好用

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日本很暢銷的P&G 超濃縮強效抗菌洗衣精，身邊很多朋友都愛用

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隨時都可以來補貨，不能來現場也可以官網線上購買宅配到家

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我跟家人很喜歡來逛實體店鋪，更可以挖寶買到更多不一樣的美食
找不到、想要搬貨，就找穿黑色背心的工作人員

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小孩愛吃已回購的恐龍餅乾

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無花果點心

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還有很多散裝的小零嘴兒，都可以先買回家嘗鮮

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這很好吃ㄟ!!以前跟團都會有導遊在車上販售的白色巧克力

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多口味的大福甜點

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收穫滿滿!!

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排隊等待結帳，人潮多就會加開櫃檯結帳

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現場也有紙箱可以再利用，可以跟店員告知~取用紙箱再利用裝零食餅乾

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大家都比我還會買!!!

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現場還可以看到疲老闆的直播間，好強大~~感覺好酷唷!

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離開前記得再上一次五星級廁所唷!!

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順路前往嘉義歡喜財神廟，也把疲老闆禮盒一起帶去拜拜祈福保平安

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