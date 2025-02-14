表弟要退伍(職軍)了耶！他決定在高雄工作買房當個新高雄人！買了一間新成屋當作自己的單身小窩。他說現在先買個小房子就好，以後有老婆小孩再換大房子！

實際室內14坪

一平面車位

格局2房1廳2衛浴2陽台

┃表弟對新家的裝潢期待┃

1.超愛釣魚，希望新家一定要有個地方可以好好收納釣竿

2.喜歡簡單又溫馨的感覺，想把家裡打造成簡約風，搭配木質調的家具

3.有長時間閱讀與用電腦的需求，需要一個大書桌和超能收納的書櫃

4.想用吸頂燈，但天花板上有新風機和排風管，希望設計師想想辦法，讓天花板看起來更平整順眼

5.現況的電視牆面太小，希望能放大看起來比較寬闊

┃配置圖┃

表弟從朋友那裡認識了全境設計師，他幫表弟把新家做更好的利用，把電視牆擴大，也有了表弟需要的書房！

▼電視牆重新規劃

▼書房的配置

┃裝修過程分享┃

表弟說幾乎全程都是交給全境設計師監工，畢竟他還沒退伍，大部分都是一兩個星期才能回家一次，設計師會把工程進度拍照傳給他，即便人不在現場也能掌握進度，

▼水電預先延長線路

▼木工全室地面保護

▼水電線路配置

▼冷氣配置管線

▼木工開工

▼木工天花板骨架施作

▼電視牆木作粗胚完成，準備開始上漆

▼電視牆上漆作業中

▼系統櫃+金屬門片安裝

▼窗簾安裝

┃完工開箱┃

玄關

玄關除了有地方掛髒衣服，還準備了全身鏡的空間，這樣表弟每天出門前都能帥一波！鞋櫃也要夠大，才能讓表弟的球鞋們有個家。日用備品收納、掃拖機器人的空間，設計師也有一併規劃進來。落塵區是保留原本的磁磚地板，用磁磚與木地板區隔出落塵區。

廚房

玄關進來是廚房空間，只多加了冰箱櫃(櫃身上有全身鏡！)，其他是建商附的系統廚具。因為表弟不常在家煮飯，外食比較多，所以廚房不需要電器櫃和餐桌，把空間留出來做其他用途，讓家裡看起來更寬敞。

客廳

電視牆大變身耶！原本很窄，現在變得很寬闊，還把電視牆和房門，用白色色彩結合在一起，看起來超清爽！全境設計師很聰明地把視覺效果放大了～

表弟準備買一台65吋的大電視，在家看電影超爽！沙發也要換個大大的200公分，躺上去一定超舒服！他說整個客廳都要保持明亮，這樣才有家的溫暖！

次臥室

電視牆旁邊的房門走進去～是次臥，就是萬能空間！平常沒事的時候，就當倉庫用，可以把表弟心愛的釣竿收進去，一些用不到的東西也通通塞進去，但只要有親戚朋友來高雄玩，整理一下立刻變成舒適客房！

書房

很舒服的讀書角落～因為書房和客廳是連在一起的，設計師用了一道霧面玻璃門，隔成表弟的看書、用電腦的小天地，既能保有隱私，也能透光保有客廳的採光。

▼天花板的新風機和排風管被完美修飾，是機動性的蓋子能打開，如果需要維修也很方便！

▼書桌上方是上吊櫃+閱讀的照明燈，後方則是展示收納櫃，可以收納很多表弟的寶貝愛書與收藏品！

主臥

雖然只有表弟一個人住，但他說就是喜歡睡大床的感覺，大雙人床感覺超爽！睡得更沉～衣櫃要夠大，才能把所有的衣服都塞進去，不然房間會變亂糟糟的。

電視訊號孔與網路孔

表弟說當初很猶豫要不要做，全境設計師說，與其到時候不夠用拉明線，不如趁裝潢時候規劃完整，即便沒有用到也不佔空間，但用到時就非常方便。現在每個空間預留了足夠的插座、電視訊號孔和網路孔，表弟也確實用上了，慶幸還好有聽進設計師的建議！

表弟的新家簡約舒適～設計師的規劃不僅滿足了他的各種需求，更營造出一個簡潔又實用的生活空間。尤其是客廳的電視牆，改造後視覺效果變大好多，整個家讓人感到很舒適放鬆，希望表弟能在新家裡過得幸福快樂啦～

┃裝潢費用與項目┃

1.裝潢總費用：約76萬

2.裝潢項目

保護工程：全室地面PP板+1分夾板+公共區

木作工程：全室冷氣包管+電視牆面+全室天花板+總開關箱門片

水電工程：各式開關插座延伸+弱電新增+燈具回路新增+專用插座新增

油漆工程：全室木作部分上水性水泥漆+電視牆塗料+牆面局部修補+入住後修補一次

系統櫃工程：全室內櫃體

地板工程：全室QS超耐磨地板

朔木工程：高雄厝陽台 朔木地板

金屬工程：鋁件推拉門

窗簾工程

細清工程

┃設計公司┃

全境空間規劃

官網：https://tainaninteriordesign.com/

設計師：石乃仁

手機：0960-762-160

LINE ID：nbalakers212

地址：台南市東區東門路二段301巷56號

門市服務時間：一到五8:00-18:00

服務地區：台南、高雄

工程日常(IG)：https://www.instagram.com/all_territory/

隨手拍拍(YT)：https://www.youtube.com/channel/UCSrZ9rvlFGXYuVbXPpAcD-A

文章標籤