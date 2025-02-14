表弟要退伍(職軍)了耶！他決定在高雄工作買房當個新高雄人！買了一間新成屋當作自己的單身小窩。他說現在先買個小房子就好，以後有老婆小孩再換大房子！
實際室內14坪
一平面車位
格局2房1廳2衛浴2陽台
┃表弟對新家的裝潢期待┃
1.超愛釣魚，希望新家一定要有個地方可以好好收納釣竿
2.喜歡簡單又溫馨的感覺，想把家裡打造成簡約風，搭配木質調的家具
3.有長時間閱讀與用電腦的需求，需要一個大書桌和超能收納的書櫃
4.想用吸頂燈，但天花板上有新風機和排風管，希望設計師想想辦法，讓天花板看起來更平整順眼
5.現況的電視牆面太小，希望能放大看起來比較寬闊
┃配置圖┃
表弟從朋友那裡認識了全境設計師，他幫表弟把新家做更好的利用，把電視牆擴大，也有了表弟需要的書房！
▼電視牆重新規劃
▼書房的配置
┃裝修過程分享┃
表弟說幾乎全程都是交給全境設計師監工，畢竟他還沒退伍，大部分都是一兩個星期才能回家一次，設計師會把工程進度拍照傳給他，即便人不在現場也能掌握進度，
▼水電預先延長線路
▼木工全室地面保護
▼水電線路配置
▼冷氣配置管線
▼木工開工
▼木工天花板骨架施作
▼電視牆木作粗胚完成，準備開始上漆
▼電視牆上漆作業中
▼系統櫃+金屬門片安裝
▼窗簾安裝
┃完工開箱┃
玄關
玄關除了有地方掛髒衣服，還準備了全身鏡的空間，這樣表弟每天出門前都能帥一波！鞋櫃也要夠大，才能讓表弟的球鞋們有個家。日用備品收納、掃拖機器人的空間，設計師也有一併規劃進來。落塵區是保留原本的磁磚地板，用磁磚與木地板區隔出落塵區。
廚房
玄關進來是廚房空間，只多加了冰箱櫃(櫃身上有全身鏡！)，其他是建商附的系統廚具。因為表弟不常在家煮飯，外食比較多，所以廚房不需要電器櫃和餐桌，把空間留出來做其他用途，讓家裡看起來更寬敞。
客廳
電視牆大變身耶！原本很窄，現在變得很寬闊，還把電視牆和房門，用白色色彩結合在一起，看起來超清爽！全境設計師很聰明地把視覺效果放大了～
表弟準備買一台65吋的大電視，在家看電影超爽！沙發也要換個大大的200公分，躺上去一定超舒服！他說整個客廳都要保持明亮，這樣才有家的溫暖！
次臥室
電視牆旁邊的房門走進去～是次臥，就是萬能空間！平常沒事的時候，就當倉庫用，可以把表弟心愛的釣竿收進去，一些用不到的東西也通通塞進去，但只要有親戚朋友來高雄玩，整理一下立刻變成舒適客房！
書房
很舒服的讀書角落～因為書房和客廳是連在一起的，設計師用了一道霧面玻璃門，隔成表弟的看書、用電腦的小天地，既能保有隱私，也能透光保有客廳的採光。
▼天花板的新風機和排風管被完美修飾，是機動性的蓋子能打開，如果需要維修也很方便！
▼書桌上方是上吊櫃+閱讀的照明燈，後方則是展示收納櫃，可以收納很多表弟的寶貝愛書與收藏品！
主臥
雖然只有表弟一個人住，但他說就是喜歡睡大床的感覺，大雙人床感覺超爽！睡得更沉～衣櫃要夠大，才能把所有的衣服都塞進去，不然房間會變亂糟糟的。
電視訊號孔與網路孔
表弟說當初很猶豫要不要做，全境設計師說，與其到時候不夠用拉明線，不如趁裝潢時候規劃完整，即便沒有用到也不佔空間，但用到時就非常方便。現在每個空間預留了足夠的插座、電視訊號孔和網路孔，表弟也確實用上了，慶幸還好有聽進設計師的建議！
表弟的新家簡約舒適～設計師的規劃不僅滿足了他的各種需求，更營造出一個簡潔又實用的生活空間。尤其是客廳的電視牆，改造後視覺效果變大好多，整個家讓人感到很舒適放鬆，希望表弟能在新家裡過得幸福快樂啦～
┃裝潢費用與項目┃
1.裝潢總費用：約76萬
2.裝潢項目
保護工程：全室地面PP板+1分夾板+公共區
木作工程：全室冷氣包管+電視牆面+全室天花板+總開關箱門片
水電工程：各式開關插座延伸+弱電新增+燈具回路新增+專用插座新增
油漆工程：全室木作部分上水性水泥漆+電視牆塗料+牆面局部修補+入住後修補一次
系統櫃工程：全室內櫃體
地板工程：全室QS超耐磨地板
朔木工程：高雄厝陽台 朔木地板
金屬工程：鋁件推拉門
窗簾工程
細清工程
┃設計公司┃
全境空間規劃
官網：https://tainaninteriordesign.com/
設計師：石乃仁
手機：0960-762-160
LINE ID：nbalakers212
地址：台南市東區東門路二段301巷56號
門市服務時間：一到五8:00-18:00
服務地區：台南、高雄
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