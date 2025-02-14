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壹之壹日式鍋物|板橋日式精緻鍋物，獨特麻辣湯頭必嘗推薦!
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2025-02-14 20:37:00
文字：胖達 帶你吃好料
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壹之壹日式鍋物
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新北市板橋區雙十路二段42-5號
4.85
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美味度
4.88
服務品質
4.88
裝潢氣氛
4.88
CP值
4.75
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