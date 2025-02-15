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廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

2025-02-15 15:30:00 文字：詹騟橤
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廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
給炳叔叔烤玉米一個封號,烤玉米界的天花板非你莫屬了
這次來到豐原廟東分店,在店門口就可以聞到超香的烤玉米味道
廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
烤玉米 $80/$100$120 (依照大小)
口味：素食/原味/麻辣/咖哩/黑胡椒/哇沙米/綜合
也有小點心可以加點,或是直接懶人點法直接來一份套餐
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
第一次看到烤玉米可以這麼快
首創直立式烤法,採用生糯米玉米,全程烤完大約只需要8-10分鐘
反覆地塗上獨門醬汁,包覆住玉米讓他穿醬汁衣服
鎖住玉米的鮮甜多汁,跟我以往吃到的完全不同
廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
不要小看這刷玉米表面,好吃的祕密就是這裡開始
刷開玉米表面後開始重複塗醬汁
總共塗4種醬料(醬油、甜辣醬、香油、沙茶)再烘烤5次
鎖住玉米原本甜味跟水分,再配上獨門醬汁
絕對好吃的烤玉米就這樣產生了^^
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
一原一辣剛剛好滿足,即便從紙袋拿出來也不影響烤玉米的外觀
之前購買的經驗都會塗抹醬料的地方會脫落
看看這兩支多完整阿...讚讚
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
自己愛吃又多加點了烤豆干..烤小黃瓜
小黃瓜吃起來甜脆清爽,豆干內部微軟
靈魂醬汁烤什麼都是對味的
重點!!小黃瓜,豆干,節瓜只有廟東店一中店有而已喔
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
看看這實際近照
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
當然不能自己獨享阿!!
外帶回去給胖妹吃,回到家想用完全不失風味
 

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆

廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
值得再次回購,連缺門牙兩顆吃都沒問題
咬下去都可以吃到軟Q的玉米粒,完全不會有乾乾澀澀的口感
生意很好有時候會小等一下,美食都是等待出來的

ＩＧ
https://www.instagram.com/reel/DF9Zu55pKKW/?igsh=enRtYnVvbno0cHVq


廟東美食 炳叔叔烤玉米 全台最夯「厚」呷烤玉米 獨特醬汁包覆
店家資訊 廟東炳叔烤玉米 - 豐原店
地址：台中市豐原區信義街79號
電話：0966-908656
營業時間：週一至週五 15:00-21:30  週六至週日 14:00-21:30
來廟東記得來朝聖天花板等級的烤玉米喔!!!
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