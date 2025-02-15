

給炳叔叔烤玉米一個封號,烤玉米界的天花板非你莫屬了

這次來到豐原廟東分店,在店門口就可以聞到超香的烤玉米味道



烤玉米 $80/$100$120 (依照大小)

口味：素食/原味/麻辣/咖哩/黑胡椒/哇沙米/綜合

也有小點心可以加點,或是直接懶人點法直接來一份套餐





第一次看到烤玉米可以這麼快

首創直立式烤法,採用生糯米玉米,全程烤完大約只需要8-10分鐘

反覆地塗上獨門醬汁,包覆住玉米讓他穿醬汁衣服

鎖住玉米的鮮甜多汁,跟我以往吃到的完全不同



不要小看這刷玉米表面,好吃的祕密就是這裡開始

刷開玉米表面後開始重複塗醬汁

總共塗4種醬料(醬油、甜辣醬、香油、沙茶)再烘烤5次

鎖住玉米原本甜味跟水分,再配上獨門醬汁

絕對好吃的烤玉米就這樣產生了^^





一原一辣剛剛好滿足,即便從紙袋拿出來也不影響烤玉米的外觀

之前購買的經驗都會塗抹醬料的地方會脫落

看看這兩支多完整阿...讚讚





自己愛吃又多加點了烤豆干..烤小黃瓜

小黃瓜吃起來甜脆清爽,豆干內部微軟

靈魂醬汁烤什麼都是對味的

重點!!小黃瓜,豆干,節瓜只有廟東店跟一中店有而已喔





看看這實際近照





當然不能自己獨享阿!!

外帶回去給胖妹吃,回到家想用完全不失風味





值得再次回購,連缺門牙兩顆吃都沒問題

咬下去都可以吃到軟Q的玉米粒,完全不會有乾乾澀澀的口感

生意很好有時候會小等一下,美食都是等待出來的

ＩＧ

https://www.instagram.com/reel/DF9Zu55pKKW/?igsh=enRtYnVvbno0cHVq





店家資訊 廟東炳叔烤玉米 - 豐原店

地址：台中市豐原區信義街79號

電話：0966-908656

營業時間：週一至週五 15:00-21:30 週六至週日 14:00-21:30

來廟東記得來朝聖天花板等級的烤玉米喔!!!



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