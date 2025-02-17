



玉媽咪很喜歡泡茶．在喝茶的同時能夠深刻感受到茶香的溫潤口感．身心也可以放鬆．很舒服～

我自己很喜歡點功夫 DigKungFu推出的茶包．它將我熱愛養生和享受生活的心願一併達成．是這個高質感的茶類品牌．來自台灣在地小農（限量產地直送）．口感獨特層次豐富．好喝又營養．適合年節或重要節慶時拿來送禮

一起來分享我的品茶心得吧~









點功夫 DigKungFu是品得時光－Pick a Taste旗下品牌．由三位擁有科技和法律背景的創辦人所創立的．曾榮獲風味絕佳獎章及最高等級３星級榮譽．所推出的茶包融合了傳統工藝和現代美學．重新詮釋飲茶的生活意義．完整將一片茶葉的誕生到一杯茶的醇美．傳統文化傳承下去．讓更多人認識台灣的好茶．帶給大家深刻的幸福體驗！





點功夫 DigKungFu提供各式台灣特色茶飲．除了袋裝的養生立體茶包外．官網也有販售禮盒．大家可依照需求做選擇！

平常的我很愛喝茶．尤其是工作時一定會泡杯茶來讓自己心情緩和．更加專注．點功夫 DigKungFu茶飲完全擊中我心．喝過他們家的茶包的人都能感受到原葉的清新淡雅．和市面上價格低廉的粉末茶包不同．每一口都能品嚐到茶香與茶葉的香醇濃郁．那滑順與獨特口感．會讓人一喝就愛上．相當符合現代人的需求！









點功夫 DigKungFu－金萱青茶立體茶包 & 玫瑰青茶立體茶包．是我自己最喜歡的兩款茶包．讓我在喝茶同時也能一邊保養身體．有點像是中醫所說的君臣佐使概念．輕鬆喝出健康！









茶包可熱沖也可冷泡．包裝背後均有沖泡建議．大家可以參考！





每袋立體茶包是１０入裝．以鋁箔密封夾鏈袋包裝設計．除了方便平日的收納．也能確保茶包不受潮．維持茶葉新鮮！









玫瑰青茶立體茶包

這款茶包主要以台灣青茶的純粹與大馬士革玫瑰作為主基調．帶來異國風情的茶飲體驗～





在泡茶和品茶同時．宛如一場與優雅的邂逅．帶來大自然淡淡的花香與自然甘甜．是一款能舒緩心靈的獨特茶飲．非常適合女生飲用！





玫瑰青茶是我最常喝的茶飲．這款茶完全適合像我這樣長時間工作的上班族．下班忙著家庭和小孩．晚上還要經常熬夜加班的人飲用！

在忙碌之餘．我會透過一杯茶飲來養顏美容．放鬆舒壓~





玫瑰青茶本身是一款無咖啡因的茶類．味道十分獨特．其茶湯風味清爽甘甜．細細品嚐後有牛奶糖香氣．尾韻還伴隨淡淡花香．挺特別的．晚上也適合飲用！





整體風味既清新又豐富．喝起來口感柔滑．茶湯質感滑順．非但不苦澀反而有茶香和奶香交織．進而帶出濃厚甘醇滋味．能讓許多害怕茶湯苦味的人欣然接受．輕鬆開啟享受飲茶樂趣的新體驗！









茶飲的甘甜和花清香．茶湯更是溫和宜人．整體給人感受清爽不膩．帶來自然清新氣息～

忙碌的生活中．難免心情感到煩躁時．隨時沖泡一杯讓自己身心放鬆．感覺特別幸福！





若是炎熱的夏天．也可以拿出水壺自製冷泡茶．將茶包放入後加入開水．放入冰箱冷藏一個晚上





隔天早上取出．就是一壺口感清涼甘甜．具有獨特風味的冷泡茶~

經過冷藏後的茶飲．口感更為醇厚且甘甜．同時伴隨著淡淡的玫瑰花香及台灣烏龍成熟滋味．茶香與茶味完整釋放在口中久久不散．令人十分回味～









金萱青茶立體茶包





每當心情煩躁．工作壓力大時．來杯金萱青茶就對了！

這是一款能維持身體平衡的茶飲．喝起來很舒爽！

茶包同樣採用PLA植物性澱粉材質加大立體設計．熱水沖泡後能給予原葉舒展空間．飄散出清新優雅的茶香與花香．十分療癒且紓壓～









茶葉經沖泡和舒展後．厚茶湯色呈現金黃．帶著清揚的香氣，茶湯口感柔順．喉韻及滋味有股淡淡奶香！





入口後十分清爽． 完整帶出茶葉本身的質樸與青心甘醇．十分清香鮮爽～

如果你非常注重健康體態．這款茶飲可以天天喝．我自己都是在午餐或晚餐之後泡一杯來喝．它的清新茶香味和獨特奶香的自然甘甜．讓人喝起來感到特別舒服．是長輩和年輕人都會喜歡的口感！





在忙碌的生活步調中．拿出點功夫 DigKungFu茶包來享受一杯好茶．利用一杯茶的時間．好好放鬆心情．維持身心健康．找到自己最安心自在的狀態．在品茶的引領下．專注感到這份輕鬆／舒適．推薦給喜歡喝茶及追求高品質的你．好好享受生活吧！





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