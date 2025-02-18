2025-02-18

最近我們跟好友來新北大都會公園遊玩，邊溜小孩邊看著風景時，突然發現這個位於三重區的最新建「新濠漾 4 英倫公園」！不看還好，一看就覺得這房子也太夢幻了吧！戶戶挑高3.6米，還有超豪華公設，SPA泳池、兒童遊戲室、KTV、健身房、交誼廳一應俱全，甚至連10年防水保固都有，感覺根本是「買房送度假村」的概念。於是我們當場決定，馬上來去接待中心看看這個超吸引人的新北三重建案！

⏏文章摘要

新濠漾 4 英倫公園在哪？

「新濠漾 4 英倫公園」就位在新北市三重區的頂文一街與頂文二街交叉口，最引人注目的就是它緊鄰新北大都會公園與頂崁公園，這可是雙北最大、佔地120萬坪的都市綠洲！這區不只是有公園，而且周圍綠地環繞78%高綠覆率，住這裡就是天天被綠意包圍，宛如住在都市森林裡的秘境！

接待中心：新北市三重區頂文路 1-1 號

預約專線： 02-2995-5588

官網：新濠漾 4 英倫公園

立即預約：新濠漾 4 英倫公園

住在這裡，無論是開車、騎車還是搭捷運，都超方便！鄰近快速道路新北環快、64快速道路、國道1號，開車一鍵直達台北！鄰近捷運系統三重站與先嗇宮站，想去台北上班、逛街分分鐘到達！加上四通八達公車：不論通勤或日常採買，都超級便利！



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新濠漾 企業介紹

「新濠漾」是深耕台北超過20年的優質在地建商，旗下擁有甲級營造公司「宗輝營造」，還有專業的建築室內設計團隊。從開發到施工、銷售到售服，一條龍服務，品質有保障。而「​新濠漾 4 英倫公園」更是歷時5年精心規劃的精品建案，​新濠漾 4更集結了業界建築大師，在安全性、結構、設計感、公設上都下足功夫！

√ 得獎無數：旗下的「新濠一川」多次榮獲優良建築認證。

√ 堅固耐震：宗輝營造的品質嚴格把關，讓建築安全無虞。

√ 專業團隊：設計、施工、銷售、售服一條龍，避免推皮球問題。

√ 歷年建案：新濠漾1-3、台太學、新濠一川、新濠一滙等大大小小的建案。

新濠漾 4 英倫公園建案介紹

一進到接待中心，我們會先來到這個180度的環景投影牆，這厲害的造景讓人像走進了劇院一般，當然除了觀影外，親切的服務人員也替我們介紹了許多建案的特色，這次「新濠漾 4 英倫公園」的規劃真的誠意滿滿，不只考慮到住戶的舒適度，連安全、智慧建築、公設機能全都拉滿！現在就讓女王細細替大家介紹這個建案的特色吧~

超越國家標準：6級耐震設計

最近台灣地震真的超多，買房最怕的第一件事情就是住進豆腐渣工程。而「新濠漾 4 英倫公園」直接給你超越國家標準的 6 級耐震設計，讓家變成最穩固的避風港！

戶戶挑高 3.6 米：空間感大大拉升

一般大樓住宅大多只有 2.8-3 米，新濠漾 4 直接給你3.6 米的豪宅挑高設計，住起來更通透，空間感大幅提升，不管是掛吊燈還是裝高櫃，靈活度超好！



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10 年防水保固：安心保障

漏水問題一直是許多新成屋的痛點，「新濠漾 4」除了擁有優良的結構設計與安心工法，防水上更直接給出了 10 年防水保固，讓你住的安心，完全不用擔心下雨天家裡會變成水池。

英式 7.8 米挑高大廳：進門就是豪華飯店！

而大廳可以說是家的最主要門面！這次「新濠漾 4」打造英式 7.8 米挑高迎賓大廳，遁型大廳寬敞氣派的英倫風設計，讓你每天回家都有住飯店的感覺！

SPA 泳池：每天回家都能泡湯

而且這次的公設最猛的地方！就是SPA+泳池雙重紓壓區設計，讓你住在這根本就像是來到度假村，應有盡有的休憩設施，讓你玩到根本不想出門！

親子家庭最愛：兒童遊戲室

爸媽最怕的就是帶小孩沒地方放電，但這裡除了鄰近新北大都會公園與頂崁公園，還設計了專屬兒童遊戲室，在這裡不只可以放鬆SPA，孩子還能開心暢玩！

健身房：走幾步就到

住這裡完全不用考慮要不要辦健身房會員，設備齊全的健身房就在樓下，想鍛鍊隨時都可以出發！

KTV包廂、交誼廳、Lounge Bar

有朋友來家裡做客，想找個舒服的地方聊天？這裡直接準備好 高級 KTV包廂、交誼廳、Lounge Bar，環境氣氛直接拉滿，請客人來這裡坐一坐，完全讓你面子滿滿！



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新濠漾4 房型介紹

看完新濠漾 4 的公設與建設規劃，最重要當然是來看看住家的空間感、舒適度，以及生活便利性啦！這次我們親自參觀了「新濠漾 4 英倫公園」的樣品屋，來看看這個備受期待的新北三重建案，究竟值不值得入手？「新濠漾 4」規劃了 1-3 房的住宅，全區純住家、沒有店面，讓住戶享有更純粹的居住品質。建築採地上 20 層、地下 5 層，強調寧靜、安全與舒適感。而這次參觀的兩款房型，分別是 二房(18~23坪) 和 三房(25~28坪)，現在就讓我們帶大家一起來看看，這個建案的室內空間吧！

二房(18~23坪)｜溫馨機小家庭與單身貴族

一走進二房(18~23坪)樣品屋，立馬能感覺到3.6 米的挑高客廳的空間感，給人一種「哇～這空間也太開闊了吧！」的感覺。雖然是小坪數住宅，但開放式空間設計加上落地窗的採光，讓空間顯得更明亮、通透。在客廳一側，還規劃了一個 日式小和室，可當閱讀區、茶水區，甚至當客房使用，靈活度超高！不管是想在這裡放鬆小憩，還是來個三五好友的下午茶時光，都很適合。

而「新濠漾 4」這次全戶標配 日本 CLEAN UP 廚具還附上了廚房3機(Rinnai雙口IH感應爐+油煙機+懸吊室烘碗機)，光是這個規格就夠誠意滿滿！乾淨俐落的設計，加上符合人體工學的操作動線，讓下廚變成一件享受的事。不管是單身貴族還是小家庭，都能在這個空間裡輕鬆準備美味料理。

而衛浴區的部分，特別採用了防水做到天花板的設計，對於注重居住品質的買家來說，這點真的相當加分！

而主臥空間的設計簡潔而溫暖，獨立的穿搭化妝區可以說是單貴族們打造自己的療癒小天地。再搭配上全室挑高設計，讓臥室的壓迫感降到最低，女王只能說這裡雖然只有18 坪的空間，但發揮出最大的機能絕對能讓小家庭住的非常舒適。

三房 (25~28坪)｜全家人的高機能質感宅

如果你對空間需求更高，這間 25~28 坪的三房 絕對是更好的選擇！從玄關開始，就能感受到這間房的設計巧思~，不少現代住宅開門就直接進入客廳，少了緩衝區。但「新濠漾 4」的三房戶型規劃了一個獨立玄關區，既能保持隱私，也方便收納外出衣物、鞋子。

對了！3房還配置了入門衛浴區，乾濕分離設計小孩回家洗手洗澡超方便，加上防水做到天花板的規劃與標配 INAX 衛浴設備，優秀的設計細節，真的讓人感受到「新濠漾 4」對住戶的貼心！

走進客廳，挑高 3.6 米的設計再次讓人驚艷！這個空間不但寬敞，而且採光極佳，無論是與家人共度晚餐，還是週末邀朋友來家裡聚會，都不會感覺擁擠。

而開放式廚房更是亮點之一，標配 CLEAN UP 廚具、Rinnai 雙口 IH 爐、SVAGO 洗脫烘設備，搭配一個小小的中島或餐桌，全家人都能在這裡享受到不行~

次臥可作為兒童房、書房或客房，靈活運用空間的彈性極高。兒童房的設計更強調收納功能，讓小朋友可以擁有自己的獨立空間，也讓爸媽省去不少整理的麻煩。

主臥空間寬敞，適合打造溫馨的私人休憩領域在搭配上，加上獨立廁所設計，完善的機能空間讓你睡到不想起床喔~

2025新北三重建案推薦

如果你正在尋找新北三重的優質新建案，那麼「新濠漾 4 英倫公園」絕對值得納入你的口袋名單！這個建案不僅擁有絕佳地理位置，緊鄰新北大都會公園、多條快速道路與捷運站，還搭配高規格的建築品質與豪華公設，讓居住體驗直接升級！不論你是單身貴族、年輕小家庭，還是想換屋升級生活品質的族群，一定要來這裡參觀看看喔~有興趣的人快到文末預約吧!

接待中心：新北市三重區頂文路 1-1 號

預約專線： 02-2995-5588

粉專：新濠漾 4 英倫公園

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新濠漾4 英倫公園建案資訊