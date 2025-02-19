百捷優邁系列產品是為健康監控與管理量身打造的檢驗系統，專注於滿足現代人的多樣健康需求。無論是血糖、尿酸、膽固醇或血紅素，這些精準且快速的檢測系統讓您隨時掌握健康狀態，有效預防與管理慢性病。百捷優邁檢驗系統操作簡便、數據清晰，符合醫療標準，無論居家使用或專業應用，都能提供即時結果，提升健康意識。

百捷優邁血糖檢驗系統

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百捷優邁血糖檢驗系統是一款高效、準確的血糖檢測設備，專為糖尿病管理及健康監測而設計，此系統操作簡便，僅需少量血樣，即可快速獲得精準結果，幫助用戶隨時掌握血糖變化，搭載先進技術，數據清晰易讀，並符合嚴格醫療標準，適合居家或專業使用。無論日常檢測或長期健康管理，百捷優邁皆為您提供穩定可靠的健康支持。

百捷優邁尿酸檢驗系統

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百捷優邁尿酸檢驗系統是一款便捷的手持式設備，專為準確測量血液中的尿酸濃度而設計，僅需1微升血液即可在15秒內獲得結果，符合歐盟CE認證並取得衛福部醫材認證，適用於指尖微血管血檢測。此設備輕巧易攜，具備500筆記錄儲存功能，幫助使用者隨時監控健康狀況，特別是痛風或高尿酸血症患者。

百捷優邁總膽固醇檢驗系統

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百捷優邁總膽固醇檢驗系統是一款高效便捷的檢測儀器，專為準確測量血液中的總膽固醇設計，僅需0.8微升血液，即可在26秒內獲得結果，符合歐盟CE認證標準，並且輕巧易攜，產品適用於指尖微血管血，擁有500筆記錄儲存功能，是日常健康管理的理想選擇，幫助使用者快速監控膽固醇，提升健康意識。

百捷優邁血紅素檢驗系統

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百捷優邁血紅素檢驗系統是一款高效、精確的便捷血液檢測儀器，專為快速測量血紅素濃度而設，僅需1.0微升的血液即可完成檢測，並在6秒內給出結果。此產品符合歐盟CE認證標準，輕巧易攜，適合日常使用，並具有500筆記錄存儲功能，是家庭或診所篩檢貧血的理想選擇。

百捷優善多功能檢驗系統(血糖/尿酸/總膽固醇)

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百捷優善多功能檢驗系統(血糖/尿酸/總膽固醇)是一款專為健康管理設計的先進設備，能快速檢測血糖、尿酸及總膽固醇，其先進的血比容校正技術可消除血球干擾，確保檢測結果更為精確，滿足多樣化的健康需求，此檢驗系統操作簡便，採用智慧技術，適合居家使用，亦能輕鬆融入醫療機構流程，助您全面掌握健康狀態。無論是追蹤慢性病管理還是日常健康檢測，百捷優善都為您提供可靠保障，是健康生活的理想夥伴。

百捷優善多功能檢驗系統(血糖/酮體/總膽固醇/尿酸)

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百捷優善多功能檢驗系統(血糖/酮體/尿酸/總膽固醇)是一款經衛福部認證的高效醫療儀器，在既有三功能基礎上再增加了血酮檢測功能，並且能自動計算GKI數值，適用於生酮飲食族群的日常健康管理。配備大螢幕顯示，並具自動退片設計，方便使用。使用者可選擇藍牙功能，輕鬆設定飯前或飯後檢測，靈活應對各種需求，是您健康檢測的理想選擇