如果你還沒嘗試過韓國的燒酒，那麼你錯過了一次令人驚艷的飲品體驗！

今天我要分享的是最近與朋友一起品嚐的真露水蜜桃燒酒，搭配燒烤與鹹酥雞，享受下班後的歡聚，一定要真露。

真露水蜜桃燒酒——果香濃郁，口感清爽

特別愛水蜜桃的我，今天介紹一下真露燒酒的水蜜桃口味，這款燒酒的果香濃郁卻不會過於甜膩，

讓人一喝就感受到清新的水蜜桃味，酒精濃度也不高，大約 13 度，適合喜歡輕口感的人。

喝第一口時，我立刻被它的清爽所吸引，水蜜桃的果香和微微的甜味完全不會過於強烈，反而是輕盈的風味在舌尖上擴散開來。

無論是單獨飲用，還是加入一些冰塊，它的口感都非常順口，讓人想一口接著一口。

搭配燒烤，也是韓國飲酒文化中不可或缺的一部分。

燒烤中的辛辣、鹹味和真露水蜜桃燒酒的味道相互平衡，這樣的搭配真的是讓我大開眼界。

大家可以試試看這種搭配，我敢說，你會愛上這種獨特的口感對比。

還有一定不能少了鹹酥雞！雖然很罪惡 ~ 但每次下班都想來一點。搭配真露水蜜桃燒酒一起吃，真的也是絕配。

無論是與朋友聚會還是與家人共享，這都是一個值得嘗試的美食組合。

當然，除了這次的水蜜桃口味外，真露燒酒還有許多其他口味可以選擇，

原味燒酒、草莓燒酒、葡萄燒酒等，下次再來嘗嘗其他口味。

今天的真露水蜜桃燒酒搭配燒烤和鹹酥雞真是讓我大開眼界，真露不愧是被稱為韓國的國民燒酒，

連續 30 年在韓國保持銷售冠軍，使用五次竹子過濾工藝，讓酒更純淨清爽。

如果你還沒有嘗試過這款燒酒，強烈建議你試試看，不僅可以單獨享用，搭配不同的美食也是一次極致的味覺冒險！

下次的聚會，你一定不能少了真露。

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