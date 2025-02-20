驢子餐廳 ｜台北最正宗的義大利料理，挑戰比臉大的巨無霸戰斧豬排!

沒想到在台灣也能夠吃到，如同置身義大利的道地風味，【L‘IDIOT驢子餐廳 】是我從義大利回來之後

，吃到最貼近正宗義式風味的餐廳，招牌巨無霸26盎司煎烤戰斧豬排，讓不愛豬肉的朋友也重新愛上，在專業主廚的巧手下，打造出軟嫩多汁的有別於一般豬肉的口感，各位肉肉控趕快來挑戰看看!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

L‘IDIOT驢子餐廳 環境分享

▼【L‘IDIOT驢子餐廳 】在台北共有兩家分店，這次來到位在台北市大安區大安路的賦樂旅居店，從捷運忠孝復興四號出口不行６分鐘即可抵達，就在賦樂旅居店飯店當中，店名在法文是「 Idiot 笨蛋」的意思，期望來到這裡的每一位賓客都能， 放下一切煩惱無拘無束的用餐，暢快大笑如同一隻天真幸福的笨驢子。

▼【L‘IDIOT驢子餐廳 】入口能看到開放式廚房設計，整個環境讓人彷彿走進電影當中。

▼【L‘IDIOT驢子餐廳 】挑高式的質感用餐空間，搭配大片的整面落地窗戶，整個給人一種很舒適的氛圍。

L‘IDIOT驢子餐廳 菜單

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L‘IDIOT驢子餐廳 餐點介紹

餐前麵包

▼入座時免費提供的餐前麵包，一點都不馬虎，烤後酥脆又充滿麵粉香氣，沾上特製的醬料非常棒！

煎烤戰斧豬排26盎司與季節蔬菜💰1880元

▼我宣布!這是我吃過最好吃的豬肉，超霸氣的煎烤戰斧豬排26盎司與季節蔬菜，以全台獨家的Josper烤箱，烤至外皮酥脆鎖住滿滿的肉汁，將綠奶油均勻融化在豬排上，咬起來口感超級軟嫩，同時帶有香甜的肉汁，同時搭配微酸的義大利蔬菜朝鮮薊，26oz大份量適合多人分食享用!

布拉塔起司與彩色番茄沙拉💰380元

▼如同花朵綻放的布拉塔起司與彩色番茄沙拉，中央放上布拉塔起司，各式彩色番茄、牛番茄與楓 糖麵包丁，吃起來有著迷人的青醬香，布拉塔起司口感濃郁柔軟多汁，很有畫龍點睛的效果~

手工肉醬大水管麵💰420元

▼一秒讓我回到義大利的手工肉醬大水管麵，醬汁以新鮮番茄與絞肉長時間燉煮，配上充滿口感的大水管麵，Q彈嚼勁中吸附滿滿的醬汁，咬下去每口都有著番茄的清爽酸甜~

布拉塔起司、糖漬培根與自製番茄果醬、炭烤麵包💰280元

▼在義大利吃過愛上的這道料理，沒想到台灣也能夠吃到！布拉塔起司、糖漬培根與自製蕃茄果醬、炭烤麵包，將麵包炭烤後放上柔軟的Burrata Cheese，再加上糖漬培根、蕃茄果醬、少許芝麻葉、與酸香的巴薩米克醋膏點綴，酥酥脆脆尬酸甜濃郁的滋味，推薦大家一定要試看看~

提拉米蘇與咖啡冰淇淋💰280元

▼不可能連甜點都這麼強吧~招牌甜點提拉米蘇與咖啡冰淇淋使用正宗做法，將手指餅乾浸泡在Espresso 中， 覆蓋馬斯卡彭起司，並撒上苦甜可可粉，還有綿密的咖啡冰淇淋，大人系的苦甜風味，無論是濕潤度還是口感都是高水準!

義式香草焦糖布丁💰220元

▼義式香草焦糖布丁看似平凡，吃起來卻一點都不簡單，口感細緻絲滑，濃厚奶香與細緻感令人難忘，是驢子餐廳的招牌甜點 。

驢子餐廳 用餐心得

我宣布！這是我吃過最好吃的豬肉，【L‘IDIOT驢子餐廳 】從食材選用到料理手法都不馬虎，講究以天然原味帶出風味，每一道都認真好吃無雷，難怪可以收穫一大票老饕的心！

驢子餐廳 店家資訊

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驢子餐廳 賦樂旅居店

地址： 台北市大安區大安路一段56號

電話 : 0903-393-008

營業時間 : 11:30–14:30, 17:30–21:30

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