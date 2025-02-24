不久前在台南的朋友口中聽過洗臉貓的名字，想說要找一天去台南找他的時候順便嘗試看看，而且他是男生，他說是男士做臉首選，雖然皮膚保養做臉從來不單只是女性的專利，男性非常適合到洗臉貓做臉，清潔面部，很多男性客人非常喜歡來到洗臉貓做臉部護理，男性做臉保養好去處，而洗臉貓也來高雄展店了，是高雄唯一一間洗臉貓，身在高雄的我當然要來嘗試看看。

我覺得這裡很不錯的是標價公開透明，而且不賣產品也不推銷課程，外面的一些護膚店動輒數萬的課程真的讓人很有壓力，洗臉貓可以讓你輕鬆護膚沒壓力！每一種方案都有自己的功效，可以挑選自己想要的組合，非常方便也不會多花不需要的錢。

現在加入Line:@750gkiqy會員的話，針對新客還有優惠方案，基礎保養只要千元出頭的價格，價格很實在也很划算，如果喜歡他們的服務的話，還可以儲值3000加入會員，當次消費可以直接享有會員價，只要裡面儲值金有餘額，未來每次來消費都可以享受會員價，而且儲值的金額無期限限制，不會消失，還可以給家人朋友用，不用怕用不完，真的是高雄CP值超高做臉。

走入店內，可以看到多台的美容床，每一張都又大又舒服，躺起來很放鬆，讓我可以再舒服又放鬆的狀態下享受這次的服務，這次我做的是新客專案的孔夫仔泡沖+好多水泡沖+告白泡沖三種組合的基礎保養。

看著店員拿出許多工具，對於這種共用的工具我是很在意的，洗臉貓的重複性的工具都會特別用紫外線消毒櫃消毒，因此，對於這方面有疑慮的人可以放心，使用的工具都是乾淨衛生的。

此外，除了工具，還有保養品的部分，在洗臉貓這裡，所有用在客戶的保養品，都是「一客一用」，都是使用一人份獨立小包裝，每次使用都是新開封的保養品，乾淨、獨立、衛生在這裡發揮的淋漓盡致，不用擔心到和別人共用保養品的部分，所有保養品都是每個人專屬的。

這裡的工具很有科技感，讓人感到很新奇，也感受到用新科技來保養的感覺，像是鏟皮機和無針水光槍等等工具，可以去除粉刺等老廢角質，有的可以搭配玻尿酸精華液，經由高壓將玻尿酸霧化到奈米以便直接注入皮膚底層，深入毛孔內以達到瞬效補水效果，非常神奇。

看到這麼多先進工具，難免會感到緊張，店家很貼心，對於做臉較敏感怕痛或緊張的客人，店內有安撫玩具緩解緊張感，像我拿到這個叫做「蕉綠」的小玩具，握著這個小玩具，就真的讓我放鬆了許多。但其實整個過程我都非常放鬆，完全不緊張，這就像是我在做臉過程中的一個小玩具。

除了貼心的小玩具之外，這裡的服務也很周到，因為有些保養的過程會在皮膚上有些微的刺痛感，有些顧客怕不熟悉這種感覺而緊張，這裡會先用機器把這個過程在手上的皮膚模擬一下，這樣就可以感受到機器作用時，在肌膚上的感覺，進而讓人不會過於緊張，我覺得這個過程十分貼心。

首先是孔夫仔泡沖，一開始會做臉部的基本清潔，然後做毛孔的深層清潔，再來是粉刺清潔，用專業的儀器用粉刺清潔絕對是每個人必備的！

接下來做好多水沖泡，會使用無針水光槍進行玻尿酸的深層補水，這是我超級需要的，因為我本身皮膚偏乾型，所以這個保養對我來說超有感，馬上有感皮膚變得非常水嫩。

最後是告白泡沖，使用光譜儀高壓導入精華提亮膚色，這裡很特別的是有四種波段可以選擇，可以根據你需要的膚況需求選擇波段做不同的改善，波段會有不同顏色，像是黃光(減緩黑色素沉澱)、綠光(鎮定肌膚，適合敏感肌)、藍光(減緩出油狀況)和紅光(促進膠原蛋白增生)可以選擇。

高雄太陽這麼大，除了美食旅遊之外，還可以來洗臉貓嘗試科技護膚，真的是是高雄平價科技護膚首選，而且不管你是哪種膚質的人，進來洗臉貓必定讓你容光煥發！線上預約

【門市資訊】

▲店名：高雄洗臉貓 覺民店

▲地址：高雄市三民區民孝路62號

▲電話：0981-484-656

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平日 10:30-20:00 最晚預約時段19:00 (需兩天前預約)

假日 10:30-19:00 最晚預約時段17:30 (需兩天前預約)