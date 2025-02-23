終於,可以開始寫機場篇了.

已經不是第一次在農曆新年出國,但是以前只要提前兩小時到機場報到就可以了.

不知道從什麼時候開始變成要提前三小時,今年變成提前四小時報到.....

天啊,下次就乾脆直接在機場過夜好了.

去年提早三小時到達機場出境大廳,航空公司的櫃檯已經大排長龍了.

今年提早四小時來,依舊是大排長龍.

就算是已經提早網路報到的人客,也是全部卡在櫃檯等著掛行李.

而且今年更誇張的是,因為太多行李了,一時消化不掉,全部塞在櫃檯後方的輸送帶上.......

報到完畢後,趕緊進入出境安檢站.

這次進入管制區的排隊人潮就沒有去年多,但是全部卡在管制區內的安檢站.

為了因應農曆新年出國的人潮,其實就有一直在宣導如何快速通過安檢.

不過呢,宣導歸宣導,不信邪的人客還是一堆.

通過出境安檢站前,請先把保溫壺內的水倒掉,脫下厚重的外套和厚底的鞋子,拿下有金屬扣環的皮帶,身上不要有任何的金屬物品在口袋裡.

將筆電和行動電源拿出來,不要攜帶任何違禁品,這樣就可以快速通過安檢站.

各位人客可以參考機場或航空公司的網站,都會有詳細說明.

通過安檢後,接下來是證照查驗.

目前出境證照查驗已經推行自動查驗通關系統e-Gate,國人年滿10歲可以在現場通關閘道直接註冊和通關.

雖然很方便,但是只要出境人客一多,還是會塞住.

如果旁邊的人工查驗通道人客不多,反而走人工通道會比較快.

不趕時間而且還沒有註冊的人客,可以多利用自動查驗通關系統.

我個人會比較喜歡走人工查驗,因為會在護照上蓋章.

所以這幾次出國和回國,我都是走人工查驗通道.





接下來,基本上是要到登機門等飛機.

不過,今年桃機的免稅店和其他店家都提早開門營業了,所以就稍微逛了一下.

有多早呢??

不誇張,早上六點幾乎都開門營業了.

逛累了,就回到登機門休息.

去年還沒有特別去注意,但是今年發現每一個登機門都設計得.....好漂亮.

登機門整個空蕩蕩.......

人客們都還在努力的血拚中.....

小睡片刻後,開始當一位假航迷拍飛機.

EVA AIR

B777-300ER B-16722 三麗鷗閨蜜彩繪機 機齡9.8年

本次座駕

EVA AIR

B787-10 Dreamliner B-17808 機齡4.2年

原本這次的座駕照班表是A330,但是哪一台就不知道了.

出發前航空公司發mail通知改了機型,從原本的A330換成B787-10.

坐新飛機當然好,就順便連座位也一起改了.

飛日本東京想看富士山的人客,記得是左去右回喔.

但是看不看得到,就看個人的人品了.

因為是最後進機艙,現場狀況已經接近滿座,所以就沒有再多拍照片.

經過漫長的等待,終於PUSH BACK.

05R準備起飛.

這次去程的飛機餐,大家就參考一下.

除非真的很不好吃,不然我都是照單全收.

打拋豬肉飯

雞肉義大利麵.

兒童餐.

因為座位安排的關係,這次就沒有坐到靠窗的位置.

今天的天氣其實很不錯,但是一路北上經過靜岡縣,神奈川縣和千葉縣時,原本晴朗的天空,雲層開始變多了.

一時之間找不到富士山的位置,所以就沒有拍到了.

是人品不好嗎???

也不見得喔......

飛機緩緩的從成田機場34R落地,降落時可能是風的關係,稍微晃動了一陣子.

東京,我們又見面了.

旁邊這架是從高雄過來的BR108航班,高雄飛日本的飛機都不大.

EVA AIR

A321-211(WL) B-16213 機齡10.4年

接下來,就是有關日本入境的簡單說明.

首先,有事先填寫好VJW的人客,可以先準備好QR Code.

如果沒有填寫VJW的人客,紙本的入境單和海關申報單,也請先填寫好.

在入境護照查驗前,先要拍照和按壓指紋.

只要拿出護照讓機器掃描,接著拍照和按指紋就可以,不需要出示VJW的QR Code.

完成上面的手續後,再排隊進行護照查驗.

沒有問題後,就會在護照上貼上入境貼紙.

接下來就是去提領行李,再進行海關申報.

有填寫VJW的人客,就要再掃描一次QR Code即可.

未填寫VJW的人客,就要填寫紙本的申報單.

這樣就完整走完入境護照查驗和海關申報的流程.

整個流程並不困難,旁邊也有人員會協助.

但是我發現還是有人客沒有事先填寫VJW,也沒有填寫紙本入境單和海關申報單.

這樣反而增加了入境的時間,徒增困擾.

目前日本的入境也已經e化了,可以利用最新的機器辦理.

不過這次在成田機場第一航廈,並沒有看到這樣的機器,應該會陸續建置這樣的設備.

歡樂的時間總是過得很快的.....

日本大約提早2.5小時到航空公司櫃檯報到就可以,不過我還是建議不需要太早來,但是也不要太晚來.

航空公司櫃檯關門時間是起飛前半小時,各位人可請自行斟酌時間.

日本出境和在台灣出境差不多,在安檢站時就比照台灣一樣.

如果想加快安檢的速度,請先把保溫壺內的水倒掉,脫下厚重的外套和厚底的鞋子,拿下有金屬扣環的皮帶,身上不要有任何的金屬物品在口袋裡.

將筆電和行動電源拿出來,不要攜帶任何違禁品,這樣就可以快速通過安檢站.

出境審查有自動通關機和人工查驗,因為我想要在護照上蓋日本出境章,所以走人工查驗.

自動通關就是將護照打開放在機器上,然後再進行人臉辨識,就可以快速通關.

想要把握最後在機場血拚的時間,就盡量讓通關的速度加快.

血拼去.....

回台灣的座駕是彩繪機,也是我目前搭過最新的飛機.

這三次的日本行,很幸運都有搭到彩繪機.

回程也是安排在右邊的位置,但是晚班機是看不到富士山的.

EVA AIR

B787-10 Dreamliner B-17812 SATR ALLIANCE彩繪機 機齡1.8年

回程的飛機餐和去程相比較,就顯得比較簡單點.

或許是晚班機的關係吧,就沒有準備那麼多餐點.

豬肉販

義大利麵.

兒童餐.

抵達台灣後,記得要拿這一張綠色的牌子.

千萬千萬要記得拿,也不要弄丟了,不然會過不了關.

最後在入境審查時,為了蓋入境章,我選擇走人工通道.

但是也沒有耽誤到太多時間,反而是等行李比較浪費時間.

這兩次的經驗,我覺得台灣等行李的時間真的很漫長.

上次因為在日本排到頭位,所以造成行李最後才拿到.

這次在日本沒有搶頭位,還刻意排在中後段報到.

沒想到,在台灣等行李還是等好久~~~~~~~~~

以上,就是這次在台灣和日本機場的說明.

雖然不是專家,但也提供了我的一些小小心得分享.