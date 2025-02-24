人生55，開始規劃退休宅，正合適（怕自己到了60沒心力）

孩子們陸續上大學、結婚，家裡剩下我和太太，突然覺得家裡好空...想多邀朋友來聚聚，卻發現客廳餐廳好擁擠（傳統透天格局）。

於是我和太太開始思考，未來的退休生活想要怎麼過？想要住在什麼樣的房子裡？

經過商量之後，孩子們也很支持換個新家，好好規劃晚年退休生活，最後決定搬到這間，能遠眺愛河壽山美麗景色的大樓，除了景觀好，生活機能也方便，而且格局都在同一平面，頗為友善我和太太的腿腳。

也趁機把這幾年看到很喜歡、無法忘卻的設計，一次放進新家！

【新成屋況】

很漂亮的視野！

▼美中不足的是玄關奇怪的小角落。

【原平面圖】

想改善的問題：客廳大樑壓迫感重，進門左邊大樑收柱也很礙眼（就是那個畸零空間），希望能弱化存在感。

加上未來我們應該會常常邀請朋友來家裡聚會，所以公共空間至少要能容納十人！

【設計後的平面圖】

客廳跟餐廳連在一起，這樣朋友來的時候，空間就能彈性運用，人再多也坐得下，也能讓公共空間看起來更大，我和太太那些收藏品也能好好展示出來。

還有啊，進門左手邊，設計師規劃成儲藏室，除了能把雜物都收進去，原本的奇怪小角落也變得更美觀、更實用。

【3D圖】

沉澱心靈的侘寂風，我和太太非常喜歡，設計師給的3D完全抓住了我們想要的方向。

【各空間弧形元素】

除了使用在常見的天花板、樑柱修飾，

▼落地拱門、

▼電視弧牆、

▼主臥床頭背牆、

▼化妝台、

▼床架、各種意想不到的弧形，也算圓我一個設計夢。

【成果開箱】

『玄關』

玄關設計講求實用與細節。

左側預留了收納區，方便放置鑰匙或隨手小物，這樣就不用每次出門前都手忙腳亂地找（畢竟年紀到了，有時候記憶會當機）右手邊鏡面是儲藏室的門，那個畸零小空間變成儲藏室，更好利用。

▼右側鞋櫃則捨棄了傳統透氣孔，改用上方洞洞孔設計，提升通風效果，也讓視覺更輕盈，看起來一點都不呆板。

▼鞋櫃左側，則融入了卡羅·斯卡帕的疊集手法，先前太太在朋友家看到非常喜歡，才知道這是一位建築大師的經典設計手法，讓整體設計更有深邃的層次感，帶有獨特品味。

▼打開燈光後的層次好迷人。

『客餐廳』

客廳跟餐廳，設計師規劃成雙向對坐的格局，真是不錯！這樣一來，我和太太那些老朋友們來了，大家都能面對面坐著，邊喝茶聊天，邊高談闊論，多愜意啊！

▼高雅剔透的玻璃磚玄關牆，每次開燈都被光影變化深深吸引。

▼沙發設計得真靈活，三種模式切換應對不同場合，一下子能躺著，一下子能坐著，一下子又能變成招待朋友的模式，特別適合退休後的生活方式，無論是獨自放鬆還是招待朋友都能輕鬆應對。

沙發背牆還融入了實用的插座設計，方便手機充電，這就更貼心了！現在誰也離不開手機，隨時都能充，朋友們來了新家許多次，也知道這個功能，好幾次一來都說，讓我先充個電！

▼電視牆下方選用了洞石紋，簡簡單單的，反而更有味道，看起來帶有一種粗糙感，一種不完美的美，更加深了侘寂風的原始性，讓我們越看越喜歡。

▼這款火焰壁爐不只提供溫暖，還能變換24種燈光色彩（好像變色龍！），可以依照心情或場合調整氛圍，充滿儀式感。另外它還能當香氛機加入精油，讓家裡不只是好看，連空氣中都帶點放鬆的氣息，讓生活更有質感。

『開放式書房』

開放式書桌，簡單、用起來很順手。

▼後面則是我們的紀念品展示空間，原本只是和設計師隨口提了一句，我們出國有購買紀念品的興趣，沒想到設計師放在心上，特地規劃了這面收納牆，不只方便展示，也能好好保存這些有紀念價值的收藏，感覺就像是把我們出遊的回憶都鑲在牆上了一樣，每次看到都覺得特別有意思，真是很感謝！

『主臥室』

圓弧型床頭背牆最讓我驚喜，之前在雜誌上看到心念已久，沒想到能實現在自己家，一氣呵成連在一起真漂亮。

▼這設計不僅好看，而且還能把視線引到窗外，高雄愛河跟壽山的美景盡收眼底，每天早上醒來，都能看到這麼漂亮的風景，心情更是好上加好。

▼動線上的木皮色調是經過設計師特別安排，讓整個主臥室空間看起來更流暢、更舒服。

『次臥』

雖然孩子們大了，但我們還是保留兩間次臥，希望他們回家永遠有家的感覺！

新家不只是房子，更是我和太太的退休生活起點！同時也實現了我們一直以來的夢想，把過去看到喜歡的設計都融入進來。現在我們每天早上起床，就能遠眺愛河和壽山的景色，泡杯咖啡，欣賞著美景，享受寧靜的時光；或是邀請老朋友們來家裡坐坐聚聚，規劃著要一起去哪裡走走旅遊，期待未來創造更多美好的回憶。

【設計公司】

楓藝高雄室內設計

官網：https://www.fengyidesign.com.tw/index.html

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