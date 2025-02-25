傳承竹滬阿嬤的特製麻醬麵，在台南北區小東路上的無名麵店，去年底重新裝潢並正式命名「竹滬麵店」

以暖色系文青風格設計，簡單明亮又有居家舒適氛圍，讓人經過還以為是早午餐或咖啡廳呢!

目前第三代年輕老闆接手，嚴格挑選食材、堅持新鮮品質

致力於保留阿嬤廚藝的原汁原味，並以全新風貌的「竹滬麵店」將獨家麻醬和南部麵食與滷味讓更多人知曉與品嚐

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餐廳名稱：竹滬麵店(原：小東路無名麵店) (台南市北區小東路315、317號)

相關連結：官方LINE

營業資訊：11:00-00:00；公休日參考店家公告

餐點介紹：麵食/湯品/滷味套餐/單點滷味

用餐日期：2025.02



檢視較大的地圖

「竹滬麵店」在 整修裝潢前我並未曾來過，但從GoogleMap上的街景圖和其他網友提供的照片可見， 的確前身就是個非常樸素的小吃店

雖然有兩個店面的寬大空間，但招牌就是一塊白色壓克力板(約A3大小)，直接列出湯麵、麻醬麵、米粉、貢丸湯......等餐點

。沒有店名、沒有logo，就跟大多傳統小吃店無異，讓人經過時並不會特別被吸引目光

不過身為在地30 多年的老店，生意還是很好，是當地居民喜好且願意常去的麵店

▲竹滬麵店 店家外觀

在去(2024)年10月經過一番整修與裝潢後，現在的店家外觀有著 偌大的黑金色系招牌、白色與淺木質系粉刷

加上金色獅頭LOGO， 既有點霸氣，又有日式文青的清新風格

我覺得更棒的是那「┌──」狀白色梁柱，完美地接合左右店面， 讓整體門面看既寬大且「完整」

▲竹滬麵店 櫃檯與廚房

右邊空間是櫃台與廚房，人客站在櫃台也能一覽無遺的廚房內部空間，擺設整齊且乾淨明亮

(客串演出: J哥)

▲竹滬麵店 用餐空間

左邊空間則是用餐區，淺木質色系的半牆與桌面，搭配灰白磨石岩，既有日式簡約文青又有傳統台式老建築的元素

充足的暖色柔和燈光，不刺眼也不昏暗，這般舒適溫和的氣氛，讓人感覺就像在家吃飯、可以很放鬆、依著自己的步調用餐

讓人更願意為此氛圍而選擇「內用」

▲竹滬麵店 用餐空間

門口旁便是自助區， 有餐具、免洗餐具、調味料(自炒辣椒醬、白醋、豆瓣醬)

竹滬麵店 菜單(拍攝日期：2025.02)

▲品項不算多，麵食、湯品和滷味三大類

重度選擇困難者如我，不用思考太多，直接選菜單上有推薦圖樣的那三樣便是好

滷味則可以選組合好的三種套餐或單點，也能直接到點餐櫃檯自己夾

▲竹滬麵店 滷味櫃

滷味的嘴邊肉、豬 頭皮、豬耳朵、小腸等豬肉與內臟，可都是現任老闆的公公每早親自到菜市場採買的當日現宰溫體豬，仔細挑選、品質新鮮有保障

▲竹滬麵店 料理過程

(客串演出: J哥、Na哥)

綜合湯 NT 45

綜合是指蛋花和貢丸，還有少許蔥花點綴

我站在櫃台看到老闆如何做蛋花：直接在湯碗內打入生蛋並攪散，再舀入滾燙的高湯

身為非台南人且傳統小吃常識不足的我，不知道這樣的蛋花湯作法是否為台南特色?或是各處都很普遍?

因為人家觀察母親大人做蛋花湯都是邊用湯匙攪拌鍋中熱湯邊倒進入生蛋液的，所以看到 這個跟台南牛肉湯雷同的作法，讓我當下其實蠻吃驚的

也可能是因這種滾湯快沖的作法，蛋花不僅細薄如絲綢，少數幾塊比較大的蛋白塊還是有水潤滑嫩的七分熟口感

大骨高湯則呈濃郁乳白色，喝起來則相當清爽、不過鹹也無很多油的感覺；貢丸則是兩顆的分量，每顆分切成四瓣，易入口

麻醬麵 NT 50

細麵條煮得裡外均一柔軟、無麵心口感，但仍條條分明、久放也不會變糊爛

而當家招牌、祖傳自阿嬤獨家配方的芝麻醬，果然是超群的濃、厚！

除了芝麻炒過的香氣以外，還有一股明顯但不過度的鹹味及微微焦香和苦韻，且濃稠到甚至會有些噎口的感覺。這獨具深邃的韻味，我覺得就像是「有焦味的豆漿」，應該是蠻看個人口味的，我自己既可以接受這帶點焦苦的味道，也覺得的確有讓人難忘的獨家特色

韭菜拌豆芽 NT 30

豆芽菜飽滿肥厚，口感清脆，無藥水的刺鼻味；澆淋的肉燥幾乎全肥肉，軟嫩易化、沒有我害怕的QQ口感，但仍偏油，對我來說比較吃不習慣

(滷味)嘴邊肉&海帶

這次點海帶、鴨肝、鴨胗、老闆推薦的手工豆干、甜不辣，還有菜單有我就必點的嘴邊肉！

跟拌麵和豆芽菜的肉燥一樣，淋在滷味的滷汁也是偏有油感，半鹹半甜；新鮮蔥花超多，有利舒緩滷汁的油膩

滷味基本盤「海帶」，厚度恰到好處，不會薄到無口感，也不會厚到讓人感覺像在吃塑膠，很好咀嚼又滷到有入味； 「嘴邊肉」軟嫩並帶膠質黏性，有新鮮肉品的鮮甜和肉香、無腥臭味。

(滷味)甜不辣&豆干

兩種都是老闆特別推薦的滷味，因為都是純手工製作，大小和外形都不像機器製造的那麼一致

「甜不辣」軟中又帶咬勁，越嚼越有魚漿的香氣； 「豆干」則是表面光滑而略乾硬、內部則密布孔洞、柔軟且能吸附少量滷汁，無泡化學染劑的刺鼻味。

(滷味)鴨胗&鴨肝

「鴨胗」本身是個有咬勁的部位，但滷得熟度很剛好，就連邊邊的白色腱頭部味也都很好嚼；「鴨肝」則稍乾，普通

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以上。