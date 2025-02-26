這段時間，台灣各地的櫻花正盛開，景色美不勝收。

繼2024年在福壽山千櫻園的賞花之後，2025年我們前往杉林溪森林生態渡假園區，欣賞那裡盛開的椿寒櫻。

這片迷人的櫻花海，將為我們帶來一場與眾不同的賞花之旅，彷彿置身於大自然的懷抱，與櫻花共舞，感受春天的氣息。

2025/02/23(日)行程：

南投竹山紫南宮➮➮台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店➮➮南投鳳凰谷鳥園生態園區➮➮杉林溪森林生態渡假園區(住宿)

我們的第1站來到了竹山紫南宮，這裡是全台最富有的土地公廟之一。

正值假日，香客絡繹不絕，廟前的熱鬧景象幾乎讓人難以通行，足見竹山紫南宮的香火鼎盛！

每位前來的信徒，無論是祈求平安還是還願，都帶著虔誠的心情，讓這座廟宇散發著濃厚的信仰氛圍，也讓我深刻感受到當地人對土地公的尊崇與敬仰。

這裡的土地公最為人知的便是借發財金。

不過並不是隨便就能借到發財金，信徒必須先向土地公擲茭，經過祂的同意，才能順利通過到櫃檯借取發財金。

這樣的儀式不僅展現了土地公神聖的權威，也為廟宇增添了神秘色彩。

雖然竹山紫南宮的規模不算太大，但它在台灣信仰文化中的傳奇地位依然深遠。

如果有興趣的朋友，也可以來試試擲茭，當然有借有還，這是做人基本的道理。

在竹山紫南宮附近的街道上，這裡有販售傳統餅乾的各家小攤，手工餅乾香氣四溢，讓人忍不住買回家當零食。

其中有家包子店，五顆只要100元，每顆包子大且肉餡豐富，吃上一口真是滿足又美味。

結束參拜後，我們將繼續前往竹山鎮的集山路，這裡整條街道上聚集了許多著名的甕窯雞店，每一家都有獨特的做法和風味。

我們選擇了位於集山路2段的台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店用餐。

點選他們家的招牌菜甕仔雞，還搭配了炒桂竹筍、酸筍炒空心菜，以及司目魚肚湯。

此外加點肉燥飯和雞油拌飯，整頓餐點超級豐盛，吃得非常過癮。

甕仔雞一上桌，皮酥脆肉質鮮嫩，口感十足，讓人一口接一口，停不下來。

這道招牌菜無論是香氣還是味道，都讓人回味無窮，真是好吃極了！

在停車場附近九重葛盛開得格外美麗，紅色、粉紅色的在陽光下綻放，色彩鮮豔，彷彿為周圍的環境增添了一抹浪漫的氛圍。

吃飽後，我們前往了鳳凰谷鳥園生態園區。

上一次來訪是在2012年，這次再度踏入，依然能感受到它獨特的魅力。

附近的鳳凰自然教育園區（有料入園）也正值櫻花盛開的季節，花海迷人。

不過由於時間有限，今天我們只在鳳凰谷鳥園生態園區走走，享受這裡的自然景觀和寧靜氛圍。

鳳凰谷鳥園生態園區的名字，真是與它的特色十分貼切。

這裡專注於鳥類及生態保育，無論是自然景觀還是鳥類的多樣性，都讓人陶醉其中。

停好車後，我們前往園區的C區散步，剛好遇見孔雀開屏，姿態優美羽毛繽紛，彷彿為我們的行程增添了一抹驚喜與色彩。

由於整個園區位於山坡地，行走時需要稍微注意膝蓋和腳步，尤其在下坡路段要特別小心。

我們繼續前行來到了A區，這裡鳥類種類繁多，時不時能聽見各種鳥鳴聲，彷彿在向我們打招呼。

園區內綠意盎然樹木繁茂，今天雖然有些寒冷，但邊走邊動，反而讓人感覺溫暖不少。

最讓人驚喜的是，園區內的八重櫻正值盛開時節，深紅的櫻花與周圍的綠意交織成美麗的畫面，像是在預告春天季節即將來臨。

園區內還有一些區域讓遊客與鳥兒近距離互動，這是一個很棒的體驗。

各區的告示牌也非常詳細，清楚介紹了各種鳥類的習性與相關知識，讓人在遊覽的同時，更了解這些鳥類的生活。

此外園區還提供專人導覽服務，對於有興趣深入了解的朋友，建議可以上網查詢導覽時間。

後續走到A區最下層，如果不想再徒步返回，園區也提供電動接駁車服務（有料），可搭乘輕鬆回到入口處，真是貼心的服務！

今天最後1站來到了杉林溪森林生態渡假園區。

這裡融合了自然景觀與生態保育，是理想的渡假勝地。

無論是山林、溪流還是清新的空氣，都讓人彷彿置身於大自然的懷抱。

今晚我們將在這裡住上一晚，享受這片寧靜與美麗的環境。

近期園區的椿寒櫻應該正處於盛開的時期，受於寒流的影響，目前的花況大約只有4成，還未達到最盛大的花期。（預估2/28~3/2會達到最大值！）

儘管如此，這裡的景色依舊迷人，隨著冷冽的空氣和淡淡的花香，園區依然擁有獨特的魅力。

▲下鋪▼上鋪

因緣巧合之下，原本這裡的房間已經客滿，但當我上網查詢時，竟然發現還有空房，趕緊搶下來！

今天入住的是自然中心的4人房，床鋪是上下舖，整體房間乾淨整潔。

晚上房間有中央空調，可以調控溫度，讓寒冷的夜晚保持溫暖，走出房間後，走廊便有飲水機，十分方便。

剛好我們住在4樓，可以俯瞰整個溪流的美景，趁著時間還早，我們決定先去走走，享受這片寧靜的自然景色。

▼椿寒櫻

▼松紅梅

由於是假日入住，大部分遊客已經離開，整個園區顯得格外寧靜。

沒有了人潮的喧囂，反而讓這片大自然的美景更加顯得寧靜和平和。

杉林溪的獨特魅力之一便是其豐富的生態資源，園區內擁有各式各樣的動植物。

我們來到銀杏湖散步，雖然已過了銀杏和水杉的最佳觀賞時期，眼前光禿的樹枝卻呈現出一股滄桑的感覺。

即使是這樣的景象，依然充滿了獨特的魅力，彷彿在述說著大自然的故事。

路線：八八吊橋➮➮靈龜台、石龜飲露➮➮淨水生態教育場➮➮杉林溪福德正神➮➮杉林溪主題會館｜旅客服務中心。

繞著銀杏湖走一圈，感覺相當不錯，在漫步的過程中，呼吸著大自然的清新空氣，身心都得到了放鬆。

這樣親近大自然的感覺讓人感到平靜，整個心靈也得以放空，遠離了都市的喧囂。

每一步都彷彿與自然融為一體，讓人更加珍惜這份難得的寧靜與自在。

▼梅花

隨著夜幕降臨，氣溫逐漸變冷，我們回到自然中心準備休息。

晚上洗澡時，這裡的水流量非常大，沖洗起來既舒服又放鬆。

房間的窗戶漸漸凝結出一層層水珠，我打開窗戶，冷風吹進來，真的是好冷～

晚安，杉林溪，期待明天再見！

這裡的櫻花因為位處山谷，太陽的照射時間大多是在8點過後。

當陽光緩緩灑下，櫻花在晨曦中綻放，呈現出最柔和又浪漫的景象，以上時間僅供參考。

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📸竹山紫南宮

📌地址： 557南投縣竹山鎮大公街40號

落成： 1745 年

⏰開放時間：每天 07:00–21:00

☑🚗停車無料｜廁所🚾🚻。

🍜台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店

📌地址： 557南投縣竹山鎮集山路二段160號

⏰營業時間：每天 11:00–22:00

☑🚗停車無料｜廁所🚾🚻。

☑服務項目：供應素食餐點｜有兒童高腳椅

📸國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區

📌地址： 558南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

⏰開放時間：

星期一 休息

星期二～日 09:00–17:00

☑🎫入園有料｜🚗停車有料｜🛺電動接駁車有料｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

📸杉林溪森林生態渡假園區

📌地址： 557南投縣竹山鎮溪山路6號

⏰開放時間：每天 07:00–21:00

☑🎫入園有料｜🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

☑2024年起，遊園接駁車（🛺電動接駁車）無料搭乘。

☑因應環保署規定於2024年1月1日起，一次性備品將不再提供。

☑住宿含早餐、免門票、停車費。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！