女生不管是臉蛋，頭髮也要好好保養～

梳子很重要之外，洗後也要好好照顧

這次Kitty要來分享的是Uffy無非研製所的「時秘果油｜養髮校正精粹-50ml」✨

這罐嚴格選用神秘果油，做為護髮油脂

需45.4 顆才能萃取出1cc的珍貴果油！

是頭髮的超級食物！超棒的植物果油👍🏻

天然1:1黃金比例的人體頭皮原生油，

無添加任何矽靈，防止髮絲分叉，使頭髮順滑富彈性，摸起來柔軟又滑順呢👏🏻

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韓國女團都有美麗秀髮的秘密在這！

洗完髮後擦乾在不滴水的狀態下，

依髮量按壓1-2下，

於手心搓揉後輕輕按壓在髮尾上。

可以感受到髮油很快就被吸收了，

而且手完全不會有黏膩感～

塗抹這罐神秘果油可以滋潤每根髮絲，

或是在做完造型後，塗抹髮油增加光澤

減少脆弱斷髮，讓秀髮也不會有毛躁感👍🏻

瓶身輕巧好攜帶，很有設計感～

使用起來很方便，帶出國也不佔空間！

輕盈又不悶黏，像我頭髮的長度至腰

只需要擠5元硬幣即可～滑順好推開！

時秘果油可以真正的養護與保養秀髮，保濕修護毛躁，讓你用起來超有感✨

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全精油層次調香，使秀髮氣味芳香 ，舒緩壓力，味道自然清香，超級舒服😌

看看這個對比圖，是不是差很多呢！

原本頭髮髮尾比較乾枯毛躁，

現在變得很柔順光澤！

搭配Uffy無非研製所的梳子，更能好好保養你的秀髮，美麗柔順、不打結！

想要讓頭髮柔亮美麗的朋友，來試試看

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🌷香調：檸檬、玫瑰、橙花、乳香、薰衣草、佛手柑、

岩蘭草、 雪松、尤加利、絲柏

🌱為響應環保，出貨時將使用配客嘉循環包裝♻️

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