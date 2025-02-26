女生不管是臉蛋，頭髮也要好好保養～
梳子很重要之外，洗後也要好好照顧
這次Kitty要來分享的是Uffy無非研製所的「時秘果油｜養髮校正精粹-50ml」✨
這罐嚴格選用神秘果油，做為護髮油脂
需45.4 顆才能萃取出1cc的珍貴果油！
是頭髮的超級食物！超棒的植物果油👍🏻
天然1:1黃金比例的人體頭皮原生油，
無添加任何矽靈，防止髮絲分叉，使頭髮順滑富彈性，摸起來柔軟又滑順呢👏🏻
-
韓國女團都有美麗秀髮的秘密在這！
洗完髮後擦乾在不滴水的狀態下，
依髮量按壓1-2下，
於手心搓揉後輕輕按壓在髮尾上。
可以感受到髮油很快就被吸收了，
而且手完全不會有黏膩感～
塗抹這罐神秘果油可以滋潤每根髮絲，
或是在做完造型後，塗抹髮油增加光澤
減少脆弱斷髮，讓秀髮也不會有毛躁感👍🏻
瓶身輕巧好攜帶，很有設計感～
使用起來很方便，帶出國也不佔空間！
輕盈又不悶黏，像我頭髮的長度至腰
只需要擠5元硬幣即可～滑順好推開！
時秘果油可以真正的養護與保養秀髮，保濕修護毛躁，讓你用起來超有感✨
-
全精油層次調香，使秀髮氣味芳香 ，舒緩壓力，味道自然清香，超級舒服😌
看看這個對比圖，是不是差很多呢！
原本頭髮髮尾比較乾枯毛躁，
現在變得很柔順光澤！
搭配Uffy無非研製所的梳子，更能好好保養你的秀髮，美麗柔順、不打結！
想要讓頭髮柔亮美麗的朋友，來試試看
-
🌷香調：檸檬、玫瑰、橙花、乳香、薰衣草、佛手柑、
岩蘭草、 雪松、尤加利、絲柏
🌱為響應環保，出貨時將使用配客嘉循環包裝♻️
-
📍時秘果油團購
🛒購買連結
只要結帳時在【優惠代碼】中輸入uffy88 (全小寫)，即可現折200元！
-
【折扣碼使用注意事項】
1. 要在提供的購買連結中才可使用
2. 代碼要輸入在「優惠代碼」中，不是「推薦代碼」
3.無需登入會員，即可使用
4.結帳時彈出的50元購物金視窗請關閉喔！兩者無法同時使用