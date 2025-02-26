不知道各位有沒有看過這個品牌的洗衣產品，

就是在逛洗衣產品的時候可以看見一罐粉紅色外包裝的商品，

非常鮮豔的粉紅色，且一看就知道是什麼品牌的產品，

來把我白色沾染到怪顏色和沾染到髒污的衣服給清洗乾淨，

我也是第一次使用他們家的產品，我也相當好奇真的有如此好用嗎?

因為我看過很多人分享過他們家的產品，聽說非常的好用，

所以趁這個機會來使用下，是否沾染到髒污的衣服可以洗得乾乾淨淨~

而且聽說這是英國皇室御用的品牌喔! 而且在全球40個國家是銷售NO.1的織物清潔劑!





這是來自英國品牌的洗衣產品，我使用上感覺非常的安心!!

今天要分享使用這兩種產品，突然發現我很少分享家庭洗衣用品，

我之前有分享過，不過也太久以前了，這次能分享英國品牌的洗衣產品給大家，

身為一個講究生活品質和環保理念的輕熟女，我最近入手了一款配方升級的彩漂潔淨護衣活氧去漬粉，真是讓我眼前一亮。

包裝採用亮粉色設計，外面還明確標示可用於嬰幼兒衣物，讓我這種對家人健康十分在意的人倍感安心。

這一罐約470克的產品，手掌大小，輕輕一搖，就能聽到那獨特的沙沙聲，彷彿在低聲訴說著它強大的去污能力。

使用起來非常方便。包裝上的詳細圖片說明，清楚分別了局部清洗、部分洗淨以及洗衣機清洗的使用方法。

我特別喜歡它建議配合40度C溫水使用的提示，因為我發現溫水能更好地激活它所含的三重去漬因子與活氧無氯配方，

不僅有效去除各類污漬，還能同時護色，讓我的彩衣依然鮮豔如新。

我試過用它來清洗家中那些頑固污漬，不論是日常汗漬、油質痕跡還是偶爾的不慎弄髒，效果都非常顯著。

沒有任何損傷，這點真讓人感到放心又滿意。

總而言之，這款活氧去漬粉以歐洲技術為依據，不僅潔淨力強大，而且在保護衣物顏色和質感上也毫不妥協。

對於像我這樣既注重實用效果又講究環保健康的輕熟女來說，它絕對是衣櫥中不可或缺的小幫手。

最近入手了一款去漬凝膠，剛好拿來挑戰超難搞的口紅污漬，而且還是在白色衣服上！ 想看看它是不是真的像廣告說的那麼神，30秒快速起效，還不用費力搓洗。 一開始打開這罐，覺得它的設計蠻特別的，長條狀瓶身，透明無色的凹槽瓶蓋，裡面的刷頭還是凸點設計，光看就覺得滿有質感的。 使用方式也很簡單，就是把瓶蓋轉開，擠點凝膠在污漬上， 用那個凸點刷頭輕輕摩擦 1-3 分鐘，靜置 5 分鐘後再正常洗衣服就好。 完全不需要太大力，像我這種懶得搓洗的人真的很可以。 這罐的成分標榜含三大酵素， 溫和不傷衣服，還不含磷、無氯、無螢光劑，整體感覺蠻安心的。而且它是英國40年品牌，感覺專業度有保障。 最讓我驚喜的就是刷頭的設計，真的不用像以前一樣狂搓半天，只要輕輕抹上去、等個五分鐘，污漬就可以明顯淡掉。 測試完之後，老實說效果比我預期的還要好！口紅印幾乎沒有殘留，衣服洗完後乾乾淨淨，完全不像之前用過的某些去漬產品， 還會留一點淡淡的印子。這款真的很適合日常救急，像吃飯時不小心滴到醬汁，或是口紅蹭到衣領，都可以馬上處理， 不用等到洗衣機洗完才發現來不及補救。 總之，這罐去漬凝膠算是近期的好物推薦，懶人友好又真的有效，會想回購！

上面凸起粉紅色一粒一粒的，可以世家的外觀，這個粉色顆粒狀的部分是矽膠材質的，

上面還有一點點的凸起，ˊ這是用來摩擦衣物時候使用的顆粒，真的不會弄到手非常的方便，

我衣服沾染到唇筆深紅色的，我使用這罐來去汙漬，

擠一點再紅色沾染物上面，拿著罐子用粉紅色的頭部分一直按摩，用頭部的部分一 職搓洗沾染處，

在清潔的過程中幾乎不會碰到手，真的相當的方便好用，

他幾乎沒有什麼氣味，非常的溫和，碰到手也不會有什麼過度的反應，

由此可見這個清潔劑是相當溫和的，個人非常喜歡這的清潔劑的使用狀態，

我直接擠在紅色沾染物上面，結果發現紅色可以瞬間掉色，非常適合洗沾染到口紅唇筆的清潔劑，

可以讓油質順間瓦解，如果你跟我一樣衣服不小心沾染到口紅類的產品，

用這個清洗就可以立馬洗得乾乾淨淨的，我浸泡了約30分鐘左右，

用水沖洗一下，剛剛用水洗不掉的唇筆部分瞬間就洗乾淨了，真的叫人覺得神奇，

洗淨的過程中非常的容易，且只需要輕輕的搓洗就可以洗得很乾淨，

真的很方便又很神奇的好物，使用起來也沒有刺鼻的氣味，幾乎是無色無味的液體，



