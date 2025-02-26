不知道各位有沒有看過這個品牌的洗衣產品，
就是在逛洗衣產品的時候可以看見一罐粉紅色外包裝的商品，
非常鮮豔的粉紅色，且一看就知道是什麼品牌的產品，
來把我白色沾染到怪顏色和沾染到髒污的衣服給清洗乾淨，
我也是第一次使用他們家的產品，我也相當好奇真的有如此好用嗎?
因為我看過很多人分享過他們家的產品，聽說非常的好用，
所以趁這個機會來使用下，是否沾染到髒污的衣服可以洗得乾乾淨淨~
而且聽說這是英國皇室御用的品牌喔! 而且在全球40個國家是銷售NO.1的織物清潔劑!
這是來自英國品牌的洗衣產品，我使用上感覺非常的安心!!
今天要分享使用這兩種產品，突然發現我很少分享家庭洗衣用品，
我之前有分享過，不過也太久以前了，這次能分享英國品牌的洗衣產品給大家，
身為一個講究生活品質和環保理念的輕熟女，我最近入手了一款配方升級的彩漂潔淨護衣活氧去漬粉，真是讓我眼前一亮。
包裝採用亮粉色設計，外面還明確標示可用於嬰幼兒衣物，讓我這種對家人健康十分在意的人倍感安心。
這一罐約470克的產品，手掌大小，輕輕一搖，就能聽到那獨特的沙沙聲，彷彿在低聲訴說著它強大的去污能力。
使用起來非常方便。包裝上的詳細圖片說明，清楚分別了局部清洗、部分洗淨以及洗衣機清洗的使用方法。
我特別喜歡它建議配合40度C溫水使用的提示，因為我發現溫水能更好地激活它所含的三重去漬因子與活氧無氯配方，
不僅有效去除各類污漬，還能同時護色，讓我的彩衣依然鮮豔如新。
我試過用它來清洗家中那些頑固污漬，不論是日常汗漬、油質痕跡還是偶爾的不慎弄髒，效果都非常顯著。
沒有任何損傷，這點真讓人感到放心又滿意。
總而言之，這款活氧去漬粉以歐洲技術為依據，不僅潔淨力強大，而且在保護衣物顏色和質感上也毫不妥協。
對於像我這樣既注重實用效果又講究環保健康的輕熟女來說，它絕對是衣櫥中不可或缺的小幫手。
包裝上也說明使用建議和注意事項生產地等等，都寫得很詳盡，
在使用前先閱讀清楚後再使用會更好喔!
這一罐是配方升級全新的款式，等等要來洗我沾到黑色髒污的白色衣服，
身為一個注重生活品味與環保的輕熟女，我一直對那些頑固污漬既頭痛又煩惱。
上次，我最愛的白色衣服不幸沾上了黑色髒污，真讓我煩躁不已。聽了朋友推薦後，
我決定試試這款有著英國品牌歷史的粉罐去漬霸，結果真是讓我驚艷。
首先，我用了預處理的方式：按照說明，我先把1/4罐產品與3/4水（最高40度）混合，攪拌約30秒，瞬間就冒出大量泡沫。
將這泡沫輕輕塗抹在污漬處，靜置不到5分鐘後，再稍微揉搓，最後配合平常的洗衣精洗滌，令人驚喜的是，那頑固的黑色污漬竟然幾乎無影無蹤！
這次體驗讓我深刻感受到產品中活性氧與纖維素酶的強大去漬力。
而對於一些特別頑固或是退色的情況，我也試過增強浸泡法。
我將一湯匙（約60克）的產品溶於約4公升、40度的水中，對彩色衣物浸泡約1小時，對白色衣物則浸泡了大約6小時。
浸泡後再輕輕揉搓，效果更加徹底，整件衣服就像剛出廠般乾淨亮麗。
這種方法特別適合處理發黃汗漬、天然色素、蛋白類和油質污漬。雖然這款產品不適用於羊毛、絲綢、羽絨、毛呢和皮革，
但對我日常穿的棉質及混合材質衣物來說，絕對是我的救星。而且它不含氯的環保配方，也讓我用得更加安心。
總之，這次的實際使用經驗讓我深深體會到這款粉罐去漬霸的高效與便捷。不論是預處理還是增強浸泡，
每一步都讓我看到了衣物煥然一新的奇蹟。當我再次穿上那恢復潔淨亮白、依然鮮豔的衣服時，
心中不禁感慨：有時候，解決生活小麻煩，也能讓人重新找回對美好生活的信心。
可以打開罐子發現白色的顆粒狀，一顆一顆的像是貓砂一樣的顆粒狀，然後用40度C的溫水，四分之三的水量，
溶解白色顆粒之後可以看到有點微微泡沫白色汁液體出現，
這個液體有點特殊的味道，沒有強烈的刺鼻味，算是很溫和的清潔品，
把用好的白色泡沫液體，到在沾上髒污的衣服上，接著用湯匙底部做摩擦動作，
手沾取到一點後洗起來會摸起來滑滑的，手上有清潔液的味道，
個人覺得它很溫和，洗起來沒有漂白水一樣的味道，
通常讓衣服變白洗白一點都必須使用到漂白水，但這不用，清潔溫和，碰到手也沒關係，
還帶著點香香的味道，蠻不錯的!
將汙漬浸泡在漬無蹤超強萬用去漬霸內30分鐘左右，接著使用，洗衣粉一起搓洗，這罐必須搭配洗衣粉來使用~
原本的黑色汙漬就這樣非常容易地被清洗乾淨了，剛開始還怕沒洗乾淨，
結果浸泡一陣子搓一下，黑色的汙漬就被搓洗乾淨了，
真的非常的輕鬆容易，現在洗白色衣服不再需要使用漂白水了，
減少了手部肌膚的刺激以及鼻子的刺激味道，
真的要變白好容易又輕鬆，洗起來溫和又不傷肌膚，
非常棒的一罐好用去汙漬清潔品，這樣我就不用害怕下次沾染到一些髒汙怕衣服洗不乾淨了，
身為一個重視生活質感的輕熟女，衣物的潔淨度對我來說是門面管理的一部分。
但即使再小心，總還是會遇到讓人頭痛的狀況——白色衣服的領口開始泛黃、袖口有陳年的痕跡，
或者淺色衣服不小心沾到醬汁、粉底、甚至是不明來歷的污漬。
以前遇到這種狀況，總覺得很難處理，有時候甚至直接把衣服打入冷宮。
我最常用的方法是加一點水調成糊狀，直接塗抹在污漬上，稍微靜置幾分鐘，
然後輕輕搓洗。第一次使用時，我其實有點懷疑，畢竟有些污漬已經存在很久，
但沒想到洗完之後，衣服的潔淨度真的讓我驚艷。像是衣領、袖口那些長期累積的暗沉，
竟然能變得明顯乾淨，甚至讓整件衣服的顏色看起來更亮一點！
至於突發性的污漬，只要及時處理，基本上都能乾淨如新，完全不留痕跡。
更棒的是，它沒有那種刺激的化學氣味，洗過的衣服還帶著淡淡的清新感，
讓人穿上後更有自信。對於像我這種愛惜衣物，又希望清潔可以不費力的輕熟女來說，
穿出最好的狀態！✨
Vanish漬無蹤 漬無蹤衣物去漬凝膠
這款來自英國品牌的洗衣劑最近又推出了新版本，
說真的，一拿到手就覺得包裝很有記憶點，那個粉紅色設計，在開架上完全不會錯過，一眼就知道是哪個牌子的。
這罐是長形瓶身，容量大約 200ML，主要是針對小範圍的污漬來使用，不需要整件衣服下水就能局部清潔
，對我這種有時候吃東西會不小心弄髒衣服的人來說，真的超方便。
這次的升級版強調2 倍濃縮去漬精華，而且 30 秒快速起效，重點是它的按摩頭設計，不像傳統洗衣精那種得自己用手搓半天，
這個直接用瓶蓋上的凸點刷頭輕輕按壓，就可以讓洗劑滲透進污漬裡，整個過程手也不會沾到洗劑，真的蠻貼心的。
它的配方是專門針對油漬和頑固污漬，像是我之前不小心滴到醬汁、化妝品蹭到衣領，甚至是炸物噴到的油漬，都可以用這罐處理。
當污漬還是新鮮的時候，直接擠一點洗劑在上面，搭配按摩頭稍微搓一下，等個 30 秒之後再照常洗滌，整個超輕鬆。
整體來說，這款洗劑的濃縮精華配方 + 按摩頭設計，讓去漬變得更有效率，對於日常的突發狀況來說真的很好用，
尤其是像我這種有時候會弄髒衣服又懶得馬上整件洗的人，這罐完全是衣櫃裡的必備小幫手！
最近入手了一款去漬凝膠，剛好拿來挑戰超難搞的口紅污漬，而且還是在白色衣服上！
想看看它是不是真的像廣告說的那麼神，30秒快速起效，還不用費力搓洗。
一開始打開這罐，覺得它的設計蠻特別的，長條狀瓶身，透明無色的凹槽瓶蓋，裡面的刷頭還是凸點設計，光看就覺得滿有質感的。
使用方式也很簡單，就是把瓶蓋轉開，擠點凝膠在污漬上，
用那個凸點刷頭輕輕摩擦 1-3 分鐘，靜置 5 分鐘後再正常洗衣服就好。
完全不需要太大力，像我這種懶得搓洗的人真的很可以。 這罐的成分標榜含三大酵素，
溫和不傷衣服，還不含磷、無氯、無螢光劑，整體感覺蠻安心的。而且它是英國40年品牌，感覺專業度有保障。
最讓我驚喜的就是刷頭的設計，真的不用像以前一樣狂搓半天，只要輕輕抹上去、等個五分鐘，污漬就可以明顯淡掉。
測試完之後，老實說效果比我預期的還要好！口紅印幾乎沒有殘留，衣服洗完後乾乾淨淨，完全不像之前用過的某些去漬產品，
還會留一點淡淡的印子。這款真的很適合日常救急，像吃飯時不小心滴到醬汁，或是口紅蹭到衣領，都可以馬上處理，
不用等到洗衣機洗完才發現來不及補救。 總之，這罐去漬凝膠算是近期的好物推薦，懶人友好又真的有效，會想回購！
上面凸起粉紅色一粒一粒的，可以世家的外觀，這個粉色顆粒狀的部分是矽膠材質的，
上面還有一點點的凸起，ˊ這是用來摩擦衣物時候使用的顆粒，真的不會弄到手非常的方便，
我衣服沾染到唇筆深紅色的，我使用這罐來去汙漬，
按壓一下身瓶，擠出來看可以看到它是深黃色透明無色的凝膠
質地，
擠一點再紅色沾染物上面，拿著罐子用粉紅色的頭部分一直按摩，用頭部的部分一 職搓洗沾染處，
在清潔的過程中幾乎不會碰到手，真的相當的方便好用，
他幾乎沒有什麼氣味，非常的溫和，碰到手也不會有什麼過度的反應，
由此可見這個清潔劑是相當溫和的，個人非常喜歡這的清潔劑的使用狀態，
我直接擠在紅色沾染物上面，結果發現紅色可以瞬間掉色，非常適合洗沾染到口紅唇筆的清潔劑，
可以讓油質順間瓦解，如果你跟我一樣衣服不小心沾染到口紅類的產品，
用這個清洗就可以立馬洗得乾乾淨淨的，我浸泡了約30分鐘左右，
用水沖洗一下，剛剛用水洗不掉的唇筆部分瞬間就洗乾淨了，真的叫人覺得神奇，
洗淨的過程中非常的容易，且只需要輕輕的搓洗就可以洗得很乾淨，
真的很方便又很神奇的好物，使用起來也沒有刺鼻的氣味，幾乎是無色無味的液體，
它的清潔度叫人另眼相看~ 用溫水搓洗一下，剛剛的汙漬一下就清乾淨了!! 很棒!!
身為一個講究生活質感的女人，衣服的整潔度當然不能妥協！✨
但偶爾吃飯一不小心，醬汁、咖啡、口紅這些惱人小意外，真的讓人崩潰……
你看我衣服被洗的乾乾淨淨的!
它的凝膠
質地溫和不傷布料，只要輕輕塗在污漬上，靜置一會兒再搓洗，
頑固污漬就乖乖消失～ 上次我的白洋裝不小心沾到紅酒，當下超心痛，
但用了這款去漬凝膠
後，完全沒有留下痕跡，連細緻的布料都保持原樣，真的讓人安心！👌
最棒的是，它沒有刺鼻的化學味，使用起來很舒服，
讓清潔衣物變成一種 優雅的儀式感，而不是令人頭痛的家務事。
💃 想讓衣服隨時保持完美無瑕，這瓶去漬凝膠
真的必備！
本來只是抱著試試看的心態，沒想到用了之後真的有種「怎麼不早點發現這個寶藏？」的感覺！
平常穿衣服總是小心翼翼，但偶爾還是會有失手的時候，
像是喝咖啡時不小心滴到、吃飯時醬汁濺到衣服，甚至口紅沾到衣領……
這些污漬每次看到都覺得心累，甚至想直接放棄那件衣服。
但這次試用了 Vanish 漬無蹤，才發現去污根本沒那麼麻煩，甚至比想像中還輕鬆。
去漬霸 是粉末狀的，我會先加點水調成糊狀，直接塗在污漬上，
靜置幾分鐘後輕輕搓洗，再用水沖乾淨。真的太神奇了，
像是泛黃的袖口、領口，甚至一些陳年的小污漬，都能明顯變乾淨，
衣服的顏色整個亮了一個度，感覺像煥然一新。
而 去漬凝膠
更是日常的即時救星，像有時候外出吃飯，
醬汁一不小心滴到淺色衣服，真的是讓人當場崩潰。但有這罐在手，
污漬不必等回家才處理，當下就能擠一點點凝膠
在上面，輕輕搓揉，
污漬開始溶解，然後用清水沖掉，整個過程完全不費力。
最讓人放心的是，它沒有那種刺鼻的化學味，洗後還帶點淡淡的清香，讓衣服聞起來更舒服。
對於像我這種愛惜衣物、但偶爾還是會不小心弄髒的人來說，
這兩款產品真的太值得擁有了！現在衣服變得乾淨亮白，
每次穿上都覺得心情特別好，甚至覺得以前被放棄的衣服好像有機會可以「復活」了（笑）。
如果你也常常為了頑固污漬煩惱，洗衣去漬專用真的推薦一定要試試這兩款！✨