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曾舉辦「4117中央公園馬拉松」及「1920市政核心超慢跑」的「優漾複合運動會館」，將於2025年4月27日，再次推出年度盛大健康活動——1518市政核心超慢跑！優漾複合運動會館秉持「ALL YOUNG TOGETHER！」的核心價值，致力實現運動不分年齡！邀請市民走出家門，親近自然，享受超慢跑帶來的身心愉悅。
本次超慢跑將沿著市政核心區域綠意盎然的路線，進行7.1公里的超慢跑。這條路線規劃融合了專業及休閒元素，能讓跑者在低密度、高綠覆的環境中，感受運動的樂趣，減少對身體的負擔。優漾表示，超慢跑屬於一項適合各個年齡層的運動，無論運動新手，還是資深跑者都能從中獲益。這項運動不具競技性質，旨在鼓勵健康生活，和持之以恆的運動習慣！
活動當天不僅有台灣馬拉松紀錄保持人「許績勝老師」會到場，台灣超慢跑推廣先驅「徐棟英教官」也將前來與大家一同跑步，分享專業知識，共享運動樂趣。
「優漾複合運動會館」更貼心的在活動現場安排「優漾運動防護團隊」提供按摩服務，為完賽的跑友放鬆舒緩！讓您把痠痛留在會場，只帶走珍貴回憶！
最後，最令人期待的當然就是「頂級補給」啦！今年的補給除了延續以往的高品質，另將加入「超級食物營養入菜」的概念，精緻再升級！讓您在享受美食的同時，達到身心靈的全面健康，補充滿滿能量，享受更極致的運動體驗！
「1518市政核心超慢跑」目前已於2月19日正式啟動，將持續至4月4日。參賽者將獲得紀念跑衣、號碼布等豐富報名禮，完賽後還可以獲得時尚多功能運動包、獎牌和完賽餐食。快來報名參加「1518市政核心超慢跑」，一起All Young Together，奔向健康快樂新生活吧！
1518市政核心超慢跑 官方粉絲頁：Facebook
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優漾複合運動會館
【西屯店】
地址：台中市西屯區福科路207號
電話：04-24623000
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