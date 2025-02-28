【虎尾之丘廣場咖啡廳】薩圖爾精品咖啡台南店 精美擺盤與優美環境

薩圖爾精品咖啡台南店位於虎尾之丘廣場，飯編住家正好位於東區鄰近永康與仁德交接處

這邊離東門路也頗近，在虎尾之丘廣場還在興建時就很好奇這邊要蓋什麼

後來發現居然是廣場空間與複合式商圈，複合商圈除了有這次嘗鮮的薩圖爾精品咖啡台南店

還有東東餐飲企業的東哥牛肉刷刷鍋、Joyfull台灣珍有福，以及二樓的海德沃福日本最大二手店

目錄

一、薩圖爾精品咖啡台南店店面

二、薩圖爾精品咖啡台南店停車資訊

三、薩圖爾精品咖啡台南店環境

四、薩圖爾精品咖啡台南店菜單

五、薩圖爾精品咖啡台南店餐點

六、薩圖爾精品咖啡台南店總結

七、薩圖爾精品咖啡台南店店家資訊

一、薩圖爾精品咖啡台南店店面

薩圖爾精品咖啡台南店門口有菜單可以參考，整體價位親民，低消一杯飲品就可以坐一整天

二、薩圖爾精品咖啡台南店停車資訊

周邊機車還算好停，不過汽車可能需要找位置，所以也可以停一旁的停車場

可以看到二樓機車與汽車都可以停，如果在樓下用餐完，上來取車時還能順便逛逛海德沃福

三、薩圖爾精品咖啡台南店環境

薩圖爾精品咖啡台南店環境高挑優美，客席到吧檯設計感覺也都充滿質感，讓人有一種可以放鬆慢活休息一整天的感覺

飯桶家族好奇爬文發現薩圖爾精品咖啡第一間實體門市是百年日式古蹟《總爺藝文中心｜廠長宿舍》

現在有開了薩圖爾精品咖啡台南店，如果喜歡薩圖爾精品咖啡的話現在在台南舊市區也能享用到

或是住這周邊或對質感咖啡廳有興趣的朋友，也都可以來 薩圖爾精品咖啡台南店試試看

薩圖爾精品咖啡台南店採方便的自助式點餐，座位區都有各桌的點餐QR code，只要按按手機就能輕鬆點餐

點完餐以後也能在室內逛逛，現場也有販售可以帶回家泡的薩圖爾精品咖啡喔

看薩圖爾精品咖啡官網介紹咖啡經SCA專業級烘豆師全程監製，SCA授權考官（AST）與CQI咖啡品質鑑定師風味評鑑

並且還有入選台灣百大伴手禮，感覺咖啡口味與品質就相當有保證，而且看官網介紹店家還有咖啡課程呢!

除了門口周邊座位區，喜歡看風景的話也有吧檯座位區，吧檯座位區還能看到廣場上的老虎尾巴彩繪

看官方粉專介紹「虎尾之丘廣場」以虎尾寮聚落為發想，建築設計融入「老虎尾巴」圓毛翹尾可愛意象

並提供多樣美食與假日主題市集、友善汽機車停車，鎏金外牆隨著光線變化象徵繁榮與發展

整體氛圍沉靜流轉、塵囂取靜，感覺可愛療癒，又充分發揮地名特色

四、薩圖爾精品咖啡台南店菜單

除了QR code之外，店內與門口也有整體菜單參考，有多元的手沖單品、茶飲、薩圖爾精品精選、無咖啡因水果飲、其他飲品

其中薩圖爾精品精選還有像是蜂蜜檸檬拿鐵、提拉米蘇拿鐵等創意口味咖啡，光是特色飲品選擇就相當多元

另外喝咖啡想搭配一些餐點也有千層麵、三明治、鬆餅、沙拉、冰淇淋、可頌、炸物與甜點選擇，是可以放鬆享用下午茶的好地方

除了菜單上的甜點，吧檯冰箱內也有當日甜點可以挑選喔

五、薩圖爾精品咖啡台南店餐點

飲品部份我們點了翡翠莊園鑽石山手沖單品、抹茶歐蕾、提拉米蘇拿鐵，餐點部份我們選了義式番茄牛肉千層麵

鮪魚玉米沙拉三明治、火燒豚肉可頌、檸檬塔與蜂巢珍珠冰淇淋雞蛋糕，原本想說咖啡廳餐點形式會比較簡單

但每道餐點送上來瞬間都讓我們驚嘆不已，不管是飲品或餐點擺盤都感覺精美高顏質

薩圖爾精品咖啡提拉米蘇拿鐵

提拉米蘇拿鐵送上來瞬間將提拉米蘇甜點層層堆疊特色融入咖啡中，漸層超美，上方還有搭配花朵點綴，

一旁還有貼心搭配和濃郁提拉米蘇相當速配的巧克力，簡約的飲品也能充滿精美質感

提拉米蘇拿鐵不只好看，口味上也令人驚豔，本身苦甜提拉米蘇本身就與咖啡相當速配，喝起來香濃具層次

攪拌後可以喝到拿鐵本身的香濃與甜味，喝起來香甜不膩，濃郁滑順

抹茶歐蕾

抹茶歐蕾送上來瞬間的漸層也是超美的，另外還有貼心附上超適合搭配咖啡的蓮花餅乾

上層歐蕾滑順濃郁，直接喝充滿層次，攪拌後香甜不膩且帶著香濃順抹茶香氣，好看好喝，超級療癒



如果不愛喝甜的話，薩圖爾精品咖啡也有許多手沖單品咖啡可以選擇，我們點的是中淺焙的翡翠莊園鑽石山，只要點咖啡都有附蓮花餅乾

而且手沖單品咖啡還會附上一個可以聞該咖啡的小杯，讓大家喝咖啡也能像品茶一樣聞香，在午後充滿閒情逸致氛圍

翡翠莊園鑽石山喝起來帶有清甜果香，喝起來清爽滑順，搭配輕食餐點十分爽口

義式番茄牛肉麵千層麵

我們嘗鮮薩圖爾精品咖啡的飲品都覺得驚喜又好喝，下次有機會還想試試不同口味

不僅如此，薩圖爾精品咖啡的輕食、甜點系列也都令人印象深刻，讓人來除了簡單喝杯咖啡之外

也能順便搭配餐點當早餐或下午茶，義式番茄牛肉麵千層麵送上餐桌瞬間金黃誘人，香氣濃郁

一口咬下香濃具層次，搭配義式番茄牛肉超開胃，喜歡香濃口味餐點可以試試

火燒豚肉可頌(附小濃湯)

薩圖爾精品咖啡可頌系列好像除了蛋沙拉可頌之外，都有附上一杯香濃可愛的小濃湯

可頌大顆，內餡料多實在，還有薯條可以搭配，吃起來頗有飽足感

看這可頌大顆吸睛，餐點還有搭配起司粉點綴，內餡搭配多元生菜、牛番茄、香濃起司、主角火燒豚肉與醬汁點綴，

雖然是簡易輕食卻十分用心，一口咬下外層可頌香氣十足，爽脆可口，內餡生菜爽脆多汁，主角火燒豚肉鹹香入味

搭配豐富內餡吃起來充滿層次，一旁搭配的薯條香酥爽脆不油膩，搭配小濃湯配料豐富又香濃

鮪魚玉米蛋沙拉三明治

鮪魚玉米蛋沙拉三明治外層使用香酥厚實丹麥吐司，內層使用豐富生菜與主角鮪魚玉米沙拉

鮪魚玉米蛋沙拉三明治有著外酥內軟口感層次，內餡就是標準的鮪魚玉米蛋沙拉口味

鮪魚肉新鮮扎實、玉米與蔬菜鮮甜多汁，沙拉口味清爽不膩，接下來也要漸漸進入夏季，感覺是很適合夏日配咖啡的爽口輕食

嫩雞肉蔬果沙拉

薩圖爾精品咖啡也有沙拉餐點可以選擇，相當適合有在健身或飲食控制的人享用

嫩雞肉蔬果沙拉有豐富生菜、蘋果丁與主角嫩雞肉，淋上凱薩醬清爽爽口

嫩雞肉表面煎得恰恰，香嫩不乾柴，入味不死鹹

薩圖爾精品咖啡蜂巢珍珠冰淇淋雞蛋糕

薩圖爾精品咖啡菜單上也有許多特色甜點選擇，像蜂巢珍珠冰淇淋雞蛋糕送上來瞬間我們都覺得相當驚喜，

雞蛋糕造型超可愛，仔細一看他是咖啡周邊器材造型雞蛋糕耶，真的超適合咖啡廳呢，除了主角造型雞蛋糕

還有蜂巢冰淇淋、水果與珍珠可以搭配，如果要單吃的話也能直接點經典雞蛋糕喔

雞蛋糕單吃吃起來外酥內Q，咬下瞬間充滿自然清甜鮮明蛋香與麵粉香，單吃就很好吃

雞蛋糕搭配冰淇淋、珍珠與水果也很速配，店家的冰淇淋冰涼香濃，搭配雞蛋糕速配爽口又香甜不膩

特別是咖啡佈粉器造型雞蛋糕正好有個凹朝可以裝冰淇淋，搭配起來好吃又好玩

檸檬塔

下午茶時間特別適合喝咖啡搭配蛋糕或點心塔，薩圖爾精品咖啡台南店的檸檬塔有著像花朵般的漸層造型，十分精美療癒

不僅好看，檸檬塔口味也標準好吃，上層檸檬充滿檸檬自然鮮明酸V感，下層塔底香酥扎實，整體他配起來清新爽口

吃飽喝足後，飯桶家族對薩圖爾精品咖啡台南店的飲品與輕食都相當滿意，不管是擺盤或口味都令人驚喜

加上服務親切、空間舒適，覺得有機會還會想再來坐坐與嘗試不同餐點與飲品

因為相當喜歡薩圖爾精品咖啡的咖啡，我們還買了店內的咖啡豆與濾掛式咖啡

另外現在購物還有送象徵虎尾之丘的可愛老虎尾巴

六、薩圖爾精品咖啡台南店總結

總而言之，喜歡喝咖啡或是質感咖啡廳的話，飯桶家族相當推薦薩圖爾精品咖啡台南店

店家各類飲品與輕食都好拍好吃又具特色，店內環境清幽，鬧中取靜，讓人可以享受台南慢活氛圍

不管三五好友相聚聊天、犒賞自己、處理工作來杯咖啡與輕食..........等都很適合喔

薩圖爾精品咖啡台南店店家資訊

地址： 台南市東區東門路三段319號

營業時間： 09:00–20:00

電話號碼： 06 267 8383

官網: https://www.satur.com.tw/

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