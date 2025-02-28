假期計劃從曼谷飛到芭達雅嗎？芭達雅，這座迷人的海濱城市，距離曼谷不遠，約150公里，是旅客們的天堂！無論你是從素萬那普國際機場（BKK）還是廊曼機場（DMK）抵達曼谷，前往芭達雅都有多種交通方式可供選擇，絕對能滿足不同需求的旅客！今天就幫大家整理出 4 種常見的交通方式，讓你輕鬆到達這個海濱度假勝地！

前來曼谷，推薦你先看以下攻略：

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素萬那普機場（BKK）到芭達雅的交通方式

圖片來源：BELL Travel Service

芭達雅機場交通推薦一：長途巴士 | 經濟型的首選

長途巴士是預算有限旅客的好選擇，適合單人或小團體出行，特別是行李不多的情況。

推薦路線 ：機場有兩家巴士服務可選： Airport Pattaya Bus 和 BELL Travel Service 。

：機場有兩家巴士服務可選： 和 。 票價與時程 ：票價在140-300泰銖之間，車程約2.5至3小時，視交通狀況而定。

：票價在140-300泰銖之間，車程約2.5至3小時，視交通狀況而定。 優點 ：巴士票價相對便宜，班次也算頻繁，不用擔心長時間等待。

：巴士票價相對便宜，班次也算頻繁，不用擔心長時間等待。 缺點：下車地點固定於 Thappraya Road Office，可能需要再轉乘其他交通工具前往飯店。

使用巴士的一些貼心建議：

提前到機場巴士站購票，熱門時段車票可能會緊張。

若行李較多，建議選擇 BELL Travel，部分車型有更大的行李空間。

巴士服務適合那些對時間沒有特別要求的旅客。

芭達雅機場交通推薦二： Mini Van（小巴） | 經濟又直達的選擇

圖片來源：BELL Travel Service

Mini Van 是另一種經濟型選擇，價格平實，且能直接送到飯店門口。

票價與時程 ：每人約300泰銖，車程約2.5小時。

：每人約300泰銖，車程約2.5小時。 優點 ：省去了轉乘的麻煩，直接抵達目的地，適合行李較少的旅客。

：省去了轉乘的麻煩，直接抵達目的地，適合行李較少的旅客。 缺點：班次較少，需提前預約，且空間相對擁擠。

旅客評價：

小巴的價格雖然便宜，但空間略為狹窄，對於行李多或身材較高的旅客來說可能不太友好。

班次固定，靈活性較低，建議事先確認時刻表以避免錯過班車。

芭達雅機場交通推薦三：旅遊專車接送 | 舒適與便利的最佳選擇

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車子座位寬敞舒適，司機都會定期清潔，且完全無菸味，寬敞舒適的座位，就算長途旅遊也不會感到疲倦

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芭達雅機場交通推薦四：搭車APP | 隨叫隨走的靈活選擇

圖片來源：Bolt

如果喜歡隨性安排行程，Grab 和 Bolt 是最靈活的選擇。

費用與時程 ：每趟約1,200-1,500泰銖（不含高速公路費），車程1.5-2小時。

：每趟約1,200-1,500泰銖（不含高速公路費），車程1.5-2小時。 優點 ：速度較快，能夠直接抵達目的地，靈活性高。

：速度較快，能夠直接抵達目的地，靈活性高。 缺點：費用高，尖峰時段可能叫不到車。

貼心建議：

高峰時段叫車可能需等待較久，建議提前安排時間出發。

若有行李，建議選擇較大車型的服務，避免乘坐不舒適。

廊曼機場（DMK）到芭達雅的交通方式

芭達雅機場交通推薦一：捷運 + 巴士 | 經濟但耗時的選擇

從廊曼機場先搭機場捷運到 Bang Sue Station，再轉乘巴士前往芭達雅。

費用與時程 ：捷運+巴士約300泰銖，車程約3-4小時（含轉乘時間）。

：捷運+巴士約300泰銖，車程約3-4小時（含轉乘時間）。 適合對象：對時間要求不高，且想要節省旅費的旅客。

芭達雅機場交通推薦二：旅遊專車接送 | 最省時省力的選擇

與素萬那普機場的包車選項相同，適合不想轉車且行李較多的旅客。費用約 1,200-1,800 泰銖，車程約 2-3 小時。

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小編建議｜如何選擇最適合的方式？

素萬那普機場（BKK）建議： 預算有限：選擇長途巴士或 Mini Van。 注重舒適與靈活：包車或 Grab / Bolt 是最佳選擇。

廊曼機場（DMK）建議： 時間充裕：捷運 + 長途巴士是經濟實惠的選擇。 省事省力：包車或 Grab / Bolt 更適合，特別是攜帶大量行李的情況。



無論從哪座機場出發，建議提早規劃行程，選擇最符合需求的交通方式，讓你的芭達雅之旅更加輕鬆愉快！