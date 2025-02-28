的大洋路是一條充滿驚喜的公路，每一個轉角都是一場與自然的邂逅。我用九宮格寫作法來記錄這場公路旅行，讓每一個時刻都變成珍貴的回憶。

1️⃣ 啟程：自駕夢想的開始 🚗

在租了一台四驅SUV，導航設定為「大洋路」，正式展開這場期待已久的公路冒險。從繁華的城市駛入沿海公路，清新的空氣和遼闊的風景讓人瞬間進入旅行模式。好友們興奮地播放著公路旅行歌單，窗外是一望無際的湛藍海洋，這一刻，我感覺世界都變得自由了。

2️⃣ 托爾坎：衝浪者的天堂 🌊

大洋路的第一站就是著名的衝浪小鎮托爾坎（Torquay）。這裡是澳洲衝浪文化的發源地，Rip Curl 和 Quiksilver 兩大品牌的發跡地。站在沙灘上，看著一個個衝浪者在海浪間穿梭，我也忍不住租了一塊衝浪板。雖然跌了無數次，但當成功站上浪板的那一刻，心跳加速，興奮感油然而生，這就是挑戰自我的魅力！

3️⃣ 休閒時光：Lorne 海邊小鎮☕

午餐時間來到洛恩（Lorne），一座充滿文藝氣息的海邊小鎮。我們找了一間面海的咖啡館，點了現烘的澳洲精品咖啡，搭配經典的酪梨吐司（Avocado Toast），坐在露天座位，看著海浪輕拍岸邊，這種悠閒的氛圍，讓人忘卻所有煩惱。當地人熱情地與我們聊天，還推薦了幾個不為人知的秘境景點，旅行就是這樣，總會遇見最暖心的驚喜。

4️⃣ 野生動物奇遇：考拉與袋鼠 🐨

行駛在**奧特威國家公園（Great Otway National Park）**的公路上，我們特意放慢車速，尋找傳說中的野生考拉。果然，在一棵高大的尤加利樹上，一隻圓滾滾的考拉懶洋洋地趴著，偶爾睜開眼睛，好奇地看著我們。接著，我們在阿波羅灣（Apollo Bay）附近遇見了一群袋鼠，牠們在牧場裡悠閒跳躍，完全不受打擾。能夠這麼近距離接觸澳洲的野生動物，真的超級興奮！

5️⃣ 震撼的十二門徒岩：日落奇景 🌅

黃昏時分，終於抵達十二門徒岩（Twelve Apostles）。站在懸崖邊，夕陽緩緩落下，將天空染成金橙色，光影灑在巨大的石灰岩柱上，形成一幅壯麗的畫面。海浪拍打著岩石，彷彿在低語著千萬年的故事。站在這裡，看著這片絕美風景，我突然覺得，旅行的意義或許就是這樣的時刻——與世界最美的風景相遇，心靈被感動得無法言語。

6️⃣ 享受當地美食：新鮮海鮮盛宴 🦞

夜宿洛恩（Lorne），我們特地找了一間當地漁民推薦的海鮮餐廳。點了一整隻南岩龍蝦（Southern Rock Lobster），搭配香蒜奶油淡菜，還有一杯當地釀造的白酒。新鮮的海味、微鹹的海風，加上遠處傳來的吉他演奏聲，這就是旅行中最幸福的時刻吧！

7️⃣ 赫利斯角燈塔（Cape Otway Lighthouse）🔦

隔天，我們前往赫利斯角燈塔，這是澳洲最古老的燈塔之一，矗立在懸崖邊，俯瞰著無邊無際的南太平洋。站在燈塔頂端，感受著海風吹拂，想像著當年水手們在茫茫海上，看見這座燈塔時的安心感。這裡不僅是一座燈塔，更是一段航海歷史的見證。

8️⃣ 洛克阿德峽谷（Loch Ard Gorge）：悲壯與美麗並存的海蝕峽谷 🌊

這個地方有著一個動人的歷史故事。19世紀時，一艘名為「Loch Ard」的英國移民船在這裡遇難，全船僅有兩人生還。我們站在壯麗的峽谷旁，聽著導遊講述這段故事，心裡不禁對大自然的力量和人類的渺小感到震撼。而這個峽谷的景色美得令人屏息，金黃的懸崖與碧藍的海水相映成趣，是大洋路上最值得一看的奇景之一。

9️⃣ 旅程的尾聲：帶著回憶回家 🏡

回程的路上，我們在一間手工巧克力店買了幾盒澳洲特色的蜂巢太妃巧克力（Honeycomb Chocolate），準備帶回台灣與家人分享。當車子駛回墨爾本，心裡滿滿都是這幾天的回憶——從壯闊的海岸風光，到溫暖的人情味，每一個瞬間都像是一張張美麗的明信片，深深烙印在心底。

結語：一生至少一次的大洋路自駕旅行

這趟旅程，讓我體驗到大自然的震撼，感受到澳洲獨有的野性與自由，也發現了公路旅行的浪漫與驚喜。

如果你也熱愛旅行，那麼請務必來一趟大洋路之旅，親身感受這條世界最美公路的魅力！🌊🏞️🚗