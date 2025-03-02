反而像是在吃果凍點心。
口感Q彈滑順，每條只有11大卡又是0脂肪，讓我在享受小確幸的同時，也不必擔心熱量負擔。
最讓我心動的是，它不只是好吃，更像是一場給肌膚的內在SPA。
每天吃一條，好像在偷偷呵護自己，感覺肌膚漸漸多了一點水嫩與彈性。
隨身條狀包裝超方便，不管是上班時的小休息，還是約會前的小儀式感，拿出來吃都優雅又自在。
對於我們這樣的輕熟女來說，保養不只是外在的塗抹，更是一種由內而外的儀式感。愛自己，是最優雅的日常。 🌿💛
愛希特多 Aishitoto 好氣色宣言 西梅口味
這個外包裝紙盒是紫色的口味也比較特殊，有西梅的圖案很特別!
西梅其實是那種曬乾或低溫烘乾的梅子，通常是來自歐洲李子。
當它被曬乾後，會呈現深紫色或黑色，看起來像是黑棗，
口感上有種特殊的酸甜味，果香濃郁又帶點自然的甘味，吃上一口很容易讓人上癮。
它的果肉軟嫩且多汁，嚼起來有層次，不會太甜，
反而是那種讓人覺得清新又有點微酸的口感，讓你在品味的時候能感覺到一種柔和的滋味。
跟剛剛一樣一盒包裝為30條，一條是10公克的容量，打開可以看到紫色配銀色的包裝上面有日文字設計，
它是我這陣子的小秘密，一種優雅又聰明的自我保養方式。
撕開包裝，西梅的果香細緻又帶著一絲微酸，甜得不張揚，酸得剛剛好，
它的果凍顏色是茶色的透明狀，跟剛剛草莓顏色很像，但口感跟葡萄的比較像，
比較沒那麼Q彈，屬於比較柔軟的果凍狀態，但口味卻是最酸的，酸的味道比較多，有股特殊味道，
酸酸甜甜的吃起來很美味，因為偏酸所以吃起來會讓人想再繼續吃的感覺，
就像成熟女人的韻味——有層次、有故事。輕輕咬下一口，果凍滑順Q彈，
酸甜在舌尖交織，讓人忍不住閉上眼細細品味，像是在享受一場專屬自己的下午茶時光。
更讓我心安的是，它不只是味覺的愉悅，更是來自內在的呵護。
西梅萃取讓人有感，而膠原蛋白則是為肌膚悄悄注入彈力與紅潤感。
每條只有11大卡，吃起來無負擔，但效果卻讓人驚喜。
熟女的魅力，不是停留在過去的青春，而是細心雕琢出來的內外平衡感。
每天撕開一條 好氣色宣言，就像在提醒自己：「歲月可以讓人成熟，但真正的光采，是由內而外散發的從容與自信。」✨🍷
愛希特多Aishitoto辣木宣言 青汁澆原蛋白飲
一大個包裝是塑膠綠色的包裝，上面有拉鍊袋的設計，打開來可以看到很多包，
包裝拿起來看起來不算大包是綠色的，完全日本進口的，
倒出來看起來像是抹茶粉，用200CC水倒入裡面攪拌均勻就變成了一杯綠色的液體，
喝起來有點像是抹茶一樣的口感，粉粉的有點微微的苦澀，
但喝起來也有點像在喝草汁一樣，有點粉粉的喝起來也有草的味道，
喝起來算是清爽的感覺，味道有點像是草汁的口感 ，
很特殊的口感，雖然是飲料可是喝起來像粉粉的感覺，
裡面含有膠原蛋白，平日女生飲用是非常好的一個飲品，
我也是第一次喝這個辣木宣言 青汁澆原蛋白飲，
口感相當的特殊也像是喝抹茶，就是像在喝打過的草的果汁一樣的感覺 ，
難以形容這種特殊感，不過喝了能讓肌膚水水的話 ，
我每天都喝都是沒問題的!不得不說，這是一款讓人又愛又驚喜的小心機飲品。
第一口喝下去，是淡淡的植物清香，帶著沖繩辣木的自然草本氣息。
沒有我想像中的苦澀感，反而帶著一絲絲的清爽感，加上膠原蛋白的加持，讓整體口感更滑順細緻。
作為一個注重養生又追求美麗的輕熟女，這款青汁更像是一個日常的小秘密——幫助維持內在的純淨感，同時給肌膚補充膠原蛋白的滋養。
保養，不只是塗抹在臉上的保養品，更是每天喝進身體裡的細膩呵護。
這杯青汁，讓我在忙碌生活中找到一點點優雅的平衡感。🌿💚