







這次要分享完全來自日本的食品和飲品，有果凍還有沖泡飲，





都是很健康的那種，膠原蛋白用吃的用喝的，完全日本製造，價格偏中高，





但吃起來都蠻好吃的，如果你喜歡吃膠原蛋白，我很建議可以是是看這個品牌愛希特多 Aishitoto ，





這些我都蝦皮上購買的，真的都還蠻好吃的，可以當平日的零食來吃，也不會像垃圾食物一樣，





非常值得一試的好吃果凍和草汁，完全台灣很少能吃到的好東西~



我今天要分享的是他們官網上可以買的到的系列產品













愛希特多 Aishitoto 潤潤宣言膠原蛋白凍 甘王草莓口味



他外包裝是粉紅色的上面有草莓的圖案，一盒裝裡面有30入一入是10公克大小，

30入算是很大一盒，拆開來看可以看到一條排列整齊的紅色包裝，上面也有草莓圖案，





要食用它給我的感覺，像是一場專屬於輕熟女的甜蜜儀式。

撕開包裝時，非常輕鬆，一陣自然的草莓果香輕輕湧上來，那不是人工香精的刺鼻甜味，

可以看到蒟蒻果凍顏色是透明的淡黃色，香氣非常宜人，咬起來非常的Q彈有嚼勁，

而是來自 福岡甘王草莓 的濃郁芳香，帶著微酸的層次感。

咬下去的瞬間，果凍Q彈滑順，甜而不膩，酸度剛剛好，就像戀愛中那種微妙又心動的平衡。

最讓我心動的是，每條只有11大卡，0脂肪，卻富含來自深海魚的膠原蛋白，

彷彿是在偷偷為肌膚補上一層看不見的保濕膜。





口感非常的好吃，吃完一條很想再在吃一條蒟蒻果凍，非常順口~

隨手一包放在包包裡，忙碌時抽出來吃一條，既是寵愛自己，也是一種優雅的自律感。

保養，不只是為了凍齡，而是讓自己在時光中綻放剛剛好的光澤感。



在生活的酸甜裡，記得給自己一點甜美的呵護，像這條草莓膠原蛋白凍一樣，內外都要閃閃動人。✨















愛希特多 Aishitoto 潤潤宣言膠原蛋白凍 麝香葡萄口味



跟剛剛的草莓不太一樣的是外包裝顏色是綠色的，上面有綠色葡萄的圖案，也有寫上日本製的，

一盒是30條包裝，一條是10公克，打開來看是一排的銀色配綠色葡萄包裝圖案，









吃起來是帶給我的，是一種優雅又細膩的享受。

撕開包裝的瞬間，撲鼻而來的是麝香葡萄那股獨特的果香——清甜中帶點微微的花香調，細緻又有層次，像是一場午後陽光下的秘密約會。

果凍的顏色是淡黃色的透明蒟蒻狀，咬起來比較水潤一點，沒有剛剛的草莓一樣咬起來Q彈感，咬起來比較柔軟，

口感Q彈滑順，輕咬一口，酸甜交融得恰到好處，不會過於甜膩，反而多了一絲成熟的韻味。

吃起來酸酸甜甜的帶點葡萄的香氣，非常的好吃，不會過酸，過甜剛剛好的搭配組合，我喜歡!







那不是單純的果凍，而是一種讓人忍不住想閉上眼細細品味的感覺。

更讓我心安的是，每條僅11大卡，0脂肪，還富含來自深海魚的膠原蛋白。

這不只是味蕾的享受，更是肌膚的一場隱形保養。無論是工作間隙的小確幸，

還是夜晚睡前的儀式感，一條小小的膠原蛋白凍，都像在對自己說：「辛苦了一天，也別忘了愛自己。」

輕熟女的美，是從內到外的細緻呵護。



在忙碌與優雅之間，記得留一點空間給自己，一條葡萄膠原蛋白凍，就是那個剛剛好的甜美時刻。✨🍇

























愛希特多Aishitoto潤潤宣言膠原蛋白凍 柚子口味









粉紅色的一紙盒裝，總共有15條，一條是10ML，完全日本製造的，









打開紙盒可以看到一條一條的包裝，是粉紅色配銀色的搭配，

抽出一條打開來吃吃看!!

✨ 最近試了 愛希特多潤潤宣言膠原蛋白凍 柚子口味，真的讓人驚艷！他的水算蠻多的，

仔細看一下果凍是帶點淡白色的半透明狀蒟蒻狀，吃起來像果凍，酸酸甜甜的，帶點柚子的香味，

吃起來不會太過Q彈顯得不自然，是感覺很自然的食材製成的蒟蒻凍，因為是日本製我吃起來很安心!





一撕開包裝就飄來淡淡的柚子香，酸甜清爽，一口吃下去沒有我擔心的那種膠原蛋白的腥味，

反而像是在吃果凍點心。

口感Q彈滑順，每條只有11大卡又是0脂肪，讓我在享受小確幸的同時，也不必擔心熱量負擔。

最讓我心動的是，它不只是好吃，更像是一場給肌膚的內在SPA。

每天吃一條，好像在偷偷呵護自己，感覺肌膚漸漸多了一點水嫩與彈性。



隨身條狀包裝超方便，不管是上班時的小休息，還是約會前的小儀式感，拿出來吃都優雅又自在。

對於我們這樣的輕熟女來說，保養不只是外在的塗抹，更是一種由內而外的儀式感。愛自己，是最優雅的日常。 🌿💛







愛希特多 Aishitoto 好氣色宣言 西梅口味



這個外包裝紙盒是紫色的口味也比較特殊，有西梅的圖案很特別!

西梅其實是那種曬乾或低溫烘乾的梅子，通常是來自歐洲李子。

當它被曬乾後，會呈現深紫色或黑色，看起來像是黑棗，

口感上有種特殊的酸甜味，果香濃郁又帶點自然的甘味，吃上一口很容易讓人上癮。 它的果肉軟嫩且多汁，嚼起來有層次，不會太甜， 反而是那種讓人覺得清新又有點微酸的口感，讓你在品味的時候能感覺到一種柔和的滋味。 跟剛剛一樣一盒包裝為30條，一條是10公克的容量，打開可以看到紫色配銀色的包裝上面有日文字設計，









它是我這陣子的小秘密，一種優雅又聰明的自我保養方式。 撕開包裝，西梅的果香細緻又帶著一絲微酸，甜得不張揚，酸得剛剛好， 它的果凍顏色是茶色的透明狀，跟剛剛草莓顏色很像，但口感跟葡萄的比較像， 比較沒那麼Q彈，屬於比較柔軟的果凍狀態，但口味卻是最酸的，酸的味道比較多，有股特殊味道， 酸酸甜甜的吃起來很美味，因為偏酸所以吃起來會讓人想再繼續吃的感覺， 就像成熟女人的韻味——有層次、有故事。輕輕咬下一口，果凍滑順Q彈，









酸甜在舌尖交織，讓人忍不住閉上眼細細品味，像是在享受一場專屬自己的下午茶時光。

更讓我心安的是，它不只是味覺的愉悅，更是來自內在的呵護。

西梅萃取讓人有感，而膠原蛋白則是為肌膚悄悄注入彈力與紅潤感。

每條只有11大卡，吃起來無負擔，但效果卻讓人驚喜。

熟女的魅力，不是停留在過去的青春，而是細心雕琢出來的內外平衡感。



每天撕開一條 好氣色宣言，就像在提醒自己：「歲月可以讓人成熟，但真正的光采，是由內而外散發的從容與自信。」✨🍷









愛希特多Aishitoto辣木宣言 青汁澆原蛋白飲







一大個包裝是塑膠綠色的包裝，上面有拉鍊袋的設計，打開來可以看到很多包， 包裝拿起來看起來不算大包是綠色的，完全日本進口的，





倒出來看起來像是抹茶粉，用200CC水倒入裡面攪拌均勻就變成了一杯綠色的液體， 喝起來有點像是抹茶一樣的口感，粉粉的有點微微的苦澀， 但喝起來也有點像在喝草汁一樣，有點粉粉的喝起來也有草的味道， 喝起來算是清爽的感覺，味道有點像是草汁的口感 ，







很特殊的口感，雖然是飲料可是喝起來像粉粉的感覺， 裡面含有膠原蛋白，平日女生飲用是非常好的一個飲品， 我也是第一次喝這個辣木宣言 青汁澆原蛋白飲， 口感相當的特殊也像是喝抹茶，就是像在喝打過的草的果汁一樣的感覺 ， 難以形容這種特殊感，不過喝了能讓肌膚水水的話 ， 我每天都喝都是沒問題的!不得不說，這是一款讓人又愛又驚喜的小心機飲品。

第一口喝下去，是淡淡的植物清香，帶著沖繩辣木的自然草本氣息。

沒有我想像中的苦澀感，反而帶著一絲絲的清爽感，加上膠原蛋白的加持，讓整體口感更滑順細緻。

作為一個注重養生又追求美麗的輕熟女，這款青汁更像是一個日常的小秘密——幫助維持內在的純淨感，同時給肌膚補充膠原蛋白的滋養。

保養，不只是塗抹在臉上的保養品，更是每天喝進身體裡的細膩呵護。



這杯青汁，讓我在忙碌生活中找到一點點優雅的平衡感。🌿💚













































在忙碌的生活中，愛希特多成為了我日常保養的好夥伴。





它不僅讓補充膠原蛋白變得簡單方便，更讓我感受到來自內在的自信與美麗。





每一次的食用，都是對自己的一種呵護與寵愛。





選擇愛希特多，就是選擇了一種健康、自然的生活態度。





我期待在未來的日子裡，繼續與它一同走在變美的旅程上，讓肌膚由內而外綻放光采。











