前言

上回分享了「辛拉麵保冷袋」開箱文，也順便在文章中分享了，大漠其他「零食造型」的「收藏品」，吸引了「Mobile01 網友」的眼球，期待看到「大成沙拉油爆米花雙享桶」的「開箱文」~

好險大漠在開吃「爆米花」前，也有打算來寫個「開箱文」，有留下不少「素材」，不然這下網友要失望了 😆

有人有「期待」，那大漠就趕緊把「開箱文」寫出來囉 ~

對了，這個「大成沙拉油爆米花雙享桶」，大漠只有在「和平休息站」的「7-11」看過，所以想要買的人，也可以順便去「花蓮玩」喔 ( 偷偷推光觀 ) 😄

一、「存錢筒 」外觀

拿掉「爆米花雙享桶」的文字，以及「爆米花」的圖案，就真的跟一般「小吃店」看到的「沙拉油油桶」，幾乎沒有甚麼兩樣了，只是小了一號 😆

如果它不是擺在「7-11」，大漠因該就「默認」它是「沙拉油」了 😂

如果不認真看，真的會以為這是在說明「沙拉油」的成分 ，其實這裡全都是在說明「爆米花」的成分，而且「爆米花」有兩種口味 😆

唯一跟「沙拉油」有關的，就是右下角的「大成大豆油」公司商品介紹 😄

如果沒有看到「投幣孔」，從上方看下去也跟「沙拉油油桶」一模一樣 ~

更逼真的是，打開「鐵蓋」後，居然還有一個「防漏」的「內蓋」~

看來「設計者」沒有打算放過任何細節 👍

二、「爆米花 」外包裝

接下來，就來看看「沙拉油油桶」的內在啦 ~

裡頭 6 包「巧達起司」口味的「爆米花 」，以及 6 包「焦糖牛奶」口味的「爆米花 」，共12 包 ~

不過有一點難拿出來，因該是大漠的「手太大」了 😅

(ㄧ)、巧達起司

每包「爆米花 」上，都印有 「爆米花口味」的「文字」，這包是「巧達起司」~

(二)、焦糖牛奶

這包是「焦糖牛奶」~

大漠覺得「小包裝」的「設計很棒」~

不只「攜帶方便」，而且還不怕打開後「吃不完」😄

三、開吃「爆米花」

(ㄧ)、巧達起司

「巧達起司」外觀呈現「金黃色」，因該是有「起司」的關西 ~

「巧達起司」是「鹹的」~

至於吃起來是怎麼樣，大漠就「不給予評論」啦 ~

因為「大漠」不太喜歡「巧達起司」的味道，所以評論起來「一定是偏頗」的 😄

(二)、焦糖牛奶

「焦糖牛奶」外觀是「咖啡色」的，因為「爆米花 」的外層，是使用「焦糖」包裹起來進行「調味」 ~

「焦糖牛奶」嚐起來的味道是「甜的」，略帶一點點的「苦味」😖

「苦味」應該是自於來「焦掉」的「焦糖」 ~

大漠蠻喜歡「焦糖牛奶」的，就幫他多拍一張「可口樣子」的「照片」😋

四、大漠的收藏

再次附上「收藏品大合照」~

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