身為愛毛孩的輕熟女，挑選產品我最在意成分問題、安全認證，
畢竟毛孩吃得健康、用得安心才是最重要的。
我也會根據毛孩的需求來選擇適合的食品、保健品或用品，確保不只是好看好用，更是真正對牠們有幫助！
今天要來開箱分享的就是GranataPet葛蕾特-交響樂主食貓罐系列，總共有好幾種口味的，
總共有8個口味可以選擇，今天分享其中幾種口味的罐罐，主子們究竟喜不喜歡dcard推薦的葛蕾特呢!
這一罐的容量算是蠻大一罐的，比我之前給牠吃過的罐頭，都還來的大罐，
應該說罐子很厚，這罐容量比普通的主食罐都來的大，通常貓罐罐不都是扁扁的?
這罐子比較厚比較高，感覺cp值應該也比較高，低磷貓主食推薦~
總共有很多種口味可以食用，讓你家的貓咪有多種口味可以品嘗，是不是很棒呢?
先來介紹紫色的這一罐，一罐的容量約200ml的大小，
看起來就非常厚實，和我家貓咪之前吃的罐頭比起來實在是差太多了，那個高度差太明顯，
這是來自德國的品牌罐頭，容量和品質都沒辦法比，所以價位偏向中高一點，
如果想對自己的貓咪好一點，選擇這個貓咪主食罐就對了，貓主食罐開箱囉!!
從2到10，總共有8個樂章，一一分別列序號排下去做分享貓咪喜歡的主食罐，
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g
火雞肉與雞肉切塊提供滿滿營養新鮮補給，且鮮蝦含豐富礦物質有助於抗氧化功能。
這是雞肉和蝦肉的組合，吉吉本身比較愛吃雞肉，所以這罐應該很和他的胃口，
裡面的成分標示的很齊全，是一個貓咪健康鮮食罐!!
外包裝是紫色的，貓罐頭很厚很高，上面還有一隻藍貓和一面德國的國旗，
想到是德國的主食罐，我給貓咪食用就覺得相當的安心了，畢竟是德國的品質一定有保障，
包裝是黃金銅色的，看起來相當的高級，整罐質感拿起來很好，外觀也非常的貴氣感，
畢竟一罐是135元的售價，這包裝是一定要的阿，上面還有音樂的符號，非常的特殊，
我第一次給貓咪吃主食罐，還有音樂符號跟第幾樂章的搭配，顯得非常的特殊且有可看性，
讓人覺得很驚奇也很吸睛，
罐頭的包裝是德文的，所以罐頭的正上方貼有貓咪罐頭的中文說明，
在給貓咪食用之前可以先仔細閱讀，在給貓咪吃會比較安全，標示都相當的詳細，
裡面的內容物和營養都標示很清楚，果然是德國的罐頭，就是不同!
這個德國來的貓咪主食罐標榜德國進口添加鮭魚油、石榴和無加糖以及動物實驗等，
非常符合環保人道的特質，嚴選鮮雞肉塊和肉排切塊後65度c低溫燙保留肉汁和營養，再添加獨特風味和食材填充入罐，一起溫火烹飪煮成，
且通過雞湯基底燉煮，會產出果凍狀的肉泥，提供最佳適口性和營養，
這葛蕾特交響樂主食貓罐通過歐洲很多認證，大家應該知道通過歐洲認證都不是簡單的過程，
所以我給我家吉吉吃這貓咪主食罐又更放心了一點，應該是我目前給牠吃過最好的貓咪主食罐，
內容物含鮭魚油可以讓貓咪毛漂漂亮亮，石榴對貓咪好處?添加石榴讓貓小孩身體可以健健康康!
而且添加石榴是首創的貓咪罐頭喔~~無添加人工防腐劑和香料，這實在沒話說，
低溫慢煮保持肉質鮮美，它是肉凍非膠質，適口性佳，
無穀食譜動物成分含97%，比一般的罐頭來的高很多，採雞肉雞湯的湯底~
讓你家貓咪吃得健康又讓主人安心!禽肉貓罐推薦!
肉質含高肉類蛋白少碳水合物，每罐都是嚴選的，值得給你家貓咪吃看看，
幫吉吉開了葛蕾特交響樂主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g，結果這小傢伙超捧場！
吉吉原本還懶洋洋地躺著，一聞到味道立刻跑來湊熱鬧，在我腳邊喵喵催促，感覺超級期待。
質地是細緻的慕斯狀，肉質顏色呈現偏紅色的肉色，肉質有果凍狀還有肉絲狀態，
濕潤度剛剛好，裡面還能看到些許蝦肉纖維和火雞肉塊，
不是那種完全糊成一團的泥狀，而是還保有點肉感，吉吉吃起來很順口，
完全不需要適應，第一口就直接開嗑，一邊吃還一邊發出滿足的咀嚼聲，
最後連碗邊都舔得乾乾淨淨。吃完後還對著我喵喵叫，貓咪的適口性非常非常好!
好像在抗議為什麼沒有多開一罐給牠，整個就是吃得超開心的樣子。由此可見適口性很棒，
我從來沒有看過牠那麼愛吃一個貓咪主食罐這樣過，一打開罐頭就撲過來了，而且瘋狂地舔食，
我覺得這應該是牠最愛的口味，因為有雞肉加上蝦的香味，對，這肉質顏色像櫻花蝦的顏色，
以吉吉的標準來說，這款鮮蝦火雞口味完全合格，適口性極佳，連挑嘴貓都無法抗拒。
成分乾淨，沒有人工添加，肉質細嫩又帶有鮮味，濕潤度剛剛好，
吃起來不會太乾也不會太水，讓我餵得安心，吉吉也吃得滿意，
看來這款罐罐已經成功列入牠的回購名單啦！
看牠大口大口得舔食吃得那麼開心，我也覺得很開心，肉好厚一層，整個對牠而言就是像吃到飽一樣的貓咪主食罐，
吉吉是一隻很挑食的貓咪，這罐我覺得很推薦給各位貓奴們，挑嘴貓主食罐推薦!!
接下來是第五樂章~
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第五樂章 純雞肉 200g
低溫慢燉新鮮雞肉切塊提供優質蛋白質成分，低敏、低脂肪、好消化的單一營養肉源。
這外包裝和第2樂章是一樣的，包裝一樣是金色的，德文字正上方貼有中文說明，
只是顏色不大相同，是湖水綠的顏色，其餘包裝幾乎都一樣的，沒什麼缺點的包裝!
看起來就是非常的貴氣且有質感，添加鮭魚油貓罐分享來囉!!!
這一打開罐就聞到很香香的肉香味，味道真的很香，很久都沒聞到這麼香的主食罐，
肉道出來看牠的大小厚度真的很大又厚，質地偏軟泥狀的，不硬，
肉眼可以看到牠凍狀也有肉泥和肉絲狀在裡頭，而且顏色比第二樂章來的淡一點，肉泥色，看起來最常見的貓主食罐顏色，
吉吉真的很愛吃這個口味，因為牠最愛就是雞肉口味罐罐，這罐牠吃了一大半了，真的很會吃~
可見這罐貓咪主食罐的適口性非常高! 對牠而言應該極品! 牠最愛就這一罐口味了~
雞肉口味的貓咪主食罐一直是許多貓咪的最愛，開罐的瞬間，
濃郁的雞肉香氣馬上吸引貓咪靠近，甚至還沒放進碗裡就已經開始喵喵催促。
讓貓咪吃得津津有味，連舔碗的聲音都聽得一清二楚。
不少飼主分享，雞肉口味的主食罐適口性極佳，對於平常挑嘴的貓來說，也很容易接受。
有的貓咪甚至吃完後還會意猶未盡地在碗邊徘徊，好像在期待能再來一點。
這個品牌的雞肉罐帶有豐富的肉汁，不僅讓貓咪補充水分，也讓飯後的小臉滿滿滿足感。
雞肉本身是輕盈又營養的蛋白質來源，長期餵食能讓貓咪毛色變得更柔順，活力也提升。
特別是對於不愛喝水的貓咪來說，濕潤的雞肉主食罐是個很好的選擇，
讓身體獲得足夠的水分攝取。有的飼主表示，自從換成雞肉主食罐後，
貓咪的腸胃變得更穩定，排便狀況也有所改善，看得出來身體吸收得很好。
當然，每隻貓咪的口味不同，有的愛軟嫩的肉泥，有的喜歡帶有口感的肉塊，
但大多數貓咪對雞肉風味都毫無抵抗力。
如果家裡的貓咪還沒試過葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第五樂章 純雞肉，不妨試試看，說不定會成為牠的新歡！
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第八樂章 鮮禽總匯 200g
擁有自然野味的肉肉味鮮美營養，鴨肉含豐富不飽和脂肪酸有益毛孩心血管健康。
這一罐包裝也是一樣的，只是顏色是朱紅色的，
肉肉裡面含有雉雞的肉，也是雞肉類的，應該我家貓咪會很喜歡它!
趕緊開罐罐給吉吉吃，德國貓主食推薦，真的很厚一罐，
這品牌的罐頭每一個樂章代表不同口味，實在太有趣了!!
這罐的肉有雞肉，吉吉喜歡吃鳥類的肉品，所以這罐牠應該也會喜歡吧?!!
只有加雞肉的牠都很喜歡，個人看牠吃的開心，感覺這品牌的貓咪主食罐，適口性都很好，
很少看到吉吉每次開罐頭就馬上撲上去吃的情形，難怪DCARD會推薦這貓罐!自然肉凍貓罐開箱~~
葛蕾特交響樂主食貓罐第八樂章「鮮禽總匯」口味在貓咪中廣受歡迎。
貓奴們普遍反映，罐頭打開後散發出濃郁的肉香，真的一打開罐頭就有香氣，
它的肉色比上一罐在紅一點，上面有凝膠和肉拌在一起，吉吉很喜歡上面的膠質，
一直舔上面得果凍狀，咬紅色的肉絲肉泥，吉吉雖然比較喜歡純雞肉，但這個口味牠也很喜歡，
說不上來我發現這個品牌的貓咪主食罐我家的貓都非常得喜歡!! 跟別品牌得比起來差好多~
一打開罐頭牠就會衝過來吃!!!
內含鴨肉、雞肉和雉雞肉，肉質紮實，帶有自然的肉汁和果凍狀物質，這些特性深受貓咪喜愛。
此外，該系列產品特別添加了石榴籽和鮭魚油，提供豐富的營養，有助於維持貓咪的皮膚和毛髮健康。
需要注意的是，部分貓奴發現，罐頭在冷藏後再餵食時，貓咪的食慾可能會下降。
因此，建議在餵食前將罐頭恢復至室溫，以確保貓咪的進食興趣。
總的來說，葛蕾特交響樂主食貓罐第八樂章「鮮禽總匯」以其高品質的多種禽肉組合和添加的營養成分，
獲得了貓貓奴和貓咪的喜愛。如果您的貓咪喜歡多樣化的肉類口味，這款產品值得一試。
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第九樂章 野雞兔肉 200g
擁有營養豐富野雞肉鮮美營養，搭配低脂低膽固醇兔肉幫助毛孩維持健康體態。
這罐外包裝顏色跟剛剛分享那罐很相似，只是顏色再深一些，
不過這是兔肉，我第一次看到有兔肉的貓咪主食罐，好驚奇，不知道我家貓咪喜不喜歡兔肉?
來給他品嚐看看，畢竟吉吉喜歡雞肉，所以應該也會喜歡這主食罐吧!
牠還是以雞肉成分為主，然後搭配兔肉為輔，這樣集集應該還是不會討厭，
我發現這樣品牌的貓咪主食罐都是以雞肉為主軸，應該很多貓咪都會喜歡，
我真的很少見ˋ到吉吉這麼愛吃一個貓咪主食罐過，真的是一打開罐頭就開始貓貓叫，真的很神奇~
由此可見葛蕾特的評價真的是好得沒話說了!
趕緊來打開罐頭，讓我家貓咪品嚐有家兔肉的貓咪主食罐吧~
這口味的貓咪主食罐外包裝顏色跟上一個有點類似，不過是朱紅色的，偏深紅色的，外觀就是一樣是金色的罐子上面有藍貓和音符的圖案，
看起來就整個很貴氣，打開後倒出來的肉非常得厚，跟以往買得超薄貓罐差很多，光厚度就可以讓你驚呆!
打開罐罐之後，可以聞到它的香氣比較沒那麼鮮，不會像前幾罐味道那麼重，
香氣比較淡一點，屬於比較清淡型的貓咪主食罐，
顏色的肉色也比比較淡色一點，偏皮膚色，不過這罐得肉凍真的很多，
我發現我家吉吉很喜歡舔它們品牌的主食罐得肉凍，這罐得肉凍特別得多，
它舔得很開心，比起要咬肉絲，吉吉偏愛用舔得，這品牌的貓罐真的適口性很高，難踩到雷品!
最近幫吉吉試了 葛蕾特交響樂主食貓罐——第九樂章 野雞兔肉，這款罐頭光是名字就帶點藝術氣息，讓人不禁期待它的品質。
打開罐頭的瞬間，肉泥的質地細緻滑順，帶著淡淡的肉香，不會有過重的腥味，
聞起來還挺高級的。吉吉本來就很挑嘴，但這款野雞兔肉罐頭對牠來說算是合胃口，
一開始有點試探性地舔了幾口，接著就開始大口吃起來，完全沒給我留面子，整碗都舔得乾乾淨淨。
這款主食罐的成分我也特別查了一下，使用的是高品質肉源，不含穀物和人工添加物，
對於追求自然健康飲食的貓奴來說，真的很加分。
而且野雞和兔肉的組合低脂高蛋白，適合需要控制體重或腸胃敏感的貓咪。
整體來說，這款貓罐的適口性不錯，吉吉的接受度頗高
（以牠的挑剔標準來說，這已經很難得）。如果家裡有像吉吉這樣的刁嘴貓，
或是想給貓奴們換點高級又健康的主食罐，我覺得葛蕾特這款第九樂章可以列入選擇清單。
接著是最後一個樂章，第10樂章最後一罐分享，
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第十樂章 野豬鴨肉 200g
滿滿肉香自然野豬滿足毛孩味蕾，香甜低敏鴨肉滋補強身首選。
這包裝跟之前分享的第2樂章的顏色有點像，不過這包裝的紫色比較深一點而已，
第2樂章是淺紫色，第10樂章是深紫色，真的稍許的不同而已，包裝是一樣的，
只是中文貼上面會寫很清楚這是什麼口味的，這口味很特殊，不知道我家貓咪喜不喜歡吃!
這包裝的紫色跟之前分享過的紫色不太一樣，這是深紫色，不是淺紫色，些許的不同，
最近給吉吉試了 葛蕾特交響樂主食貓罐 第十樂章 野豬鴨肉，不得不說，
這款罐頭真的很有質感，連我自己打開時都忍不住多聞了一下。
它的味道聞起來沒有前幾罐來的腥味重，淡顏色偏紅有點像是大理石的花紋，
肉色有紅色分布的很均勻，肉凍的部分算適中，
肉感濃郁，質地細緻，完全沒有人工腥味，難怪吉吉一聞到就開始興奮喵喵叫。
成分上，野豬肉和鴨肉的搭配讓蛋白質來源更豐富，既有野豬的紮實口感，
也有鴨肉的嫩滑，感覺是專為挑嘴貓設計的高級料理。
沒有多餘的人工添加物，吃起來比較安心，對吉吉這種「貴族嘴」來說也相當對味。
雖然他最喜歡是雞肉雞肉，而這罐貓咪主食罐也有雞肉的成份在裡面，
搭配豬肉和鴨肉，所以口味比較複雜，牠也算蠻喜歡吃的，不會說挑嘴，適口性不佳等問題，
這個品牌的貓咪主食罐其實我覺得大部分的貓咪都會很喜歡吃!
重點是，這款罐罐的水分含量剛剛好，不會太乾也不會太稀，讓吉吉吃得開心，
媽媽我也放心。這幾天吃下來，吉吉的食慾很好，毛髮依然柔順有光澤，
便便狀況也很OK，看來這款罐頭有達到我的標準。
整體來說，葛蕾特第十樂章 野豬鴨肉 完全值得回購！
對於想給貓咪升級口糧的貓奴來說，這是一款既美味又營養的好選擇。
葛蕾特交響樂主食貓罐所有口味都在下面這張
葛蕾特推薦嗎?我認為非常得推薦，我家吉吉是挑嘴貓，很會挑食，但沒想到這品牌貓咪主食罐牠會這麼喜歡，
所以只要都吃得來的，其他貓咪應該就沒太大問題了，總之很推薦!
最近讓吉吉嘗試了葛蕾特交響樂主食貓罐，結果牠超都捧場！🐱雖然牠最愛依然還是純雞肉💖
但是一打開罐頭就聞到濃郁的肉香，吉吉整隻貓都興奮起來，立刻跑過來喵喵叫催促我快點裝碗。
質地細緻又帶點肉塊，完全符合這隻挑嘴小貴族的標準😂✨
吃完後還舔了舔嘴巴，一臉滿足的樣子，看來這款罐罐成功通過吉吉的嚴格審核！👌
對這品牌我覺得是德國的品牌所以我很放心的讓牠吃，
這款主食罐成分單純、營養均衡，讓我餵得安心，吉吉也吃得開心，會繼續回購囤貨！
貓咪罐頭裡面含有石榴對貓咪來說，並不是日常飲食中的必要成分，但其中的多酚、花青素和鞣花酸等，這些具有抗氧物質，可能對細胞健康和老化變慢有所幫助。
因此，市面上有些高端貓糧會特別添加石榴萃取物，來增強貓咪身體健康的能力。
交響樂主食貓罐評價總的來說，葛蕾特交響樂主食貓罐頭系列以其高品質的食材、
豐富的營養和多樣的口味，獲得了飼主和貓咪的廣泛好評。
選購過往經驗是買到吉吉不喜歡吃的貓咪主食罐，牠真的會一口都不想吃，變成浪費，
但遇到了這個品牌的貓罐罐，我才知道原來有這麼棒的貓咪罐頭，讓我大開眼界~
如果您正在尋找一款營養均衡且美味的德國進口貓咪主食罐頭，這個系列值得一試。
這個那麼棒的貓咪主食罐是在Pet Zoo這個寵物購物平台販售的!
關於Pet Zoo
官方直營購物網，提供您最優質最安心的寵物食用品！
八里區龍米路2段228-11號9樓, Xinbei, Taiwan