大家都知道餅乾家有一隻貓喵叫吉吉吧~

這是又是分享他主主食罐的文章了，因為我家吉吉每天都會吃肉泥和主食罐，

趁這個機會分享一下吉吉最近在吃的主食罐是什麼品牌的，



就是這間GranataPet葛蕾特交響樂主食貓罐，來一個貓咪德罐開箱!!

身為一個飼主我挑選吉吉的主食罐會選擇牠喜歡的口味為主，他特別喜歡有雞肉口味的主食罐，

所以我盡量都選有雞肉的為主，最重視的就是牠的飲食習慣，牠習慣晚上睡覺前吃主食罐，

然後平日吃乾飼料，其實每個品牌我都想給牠吃吃看，看他特別喜歡哪間品牌之後再來選擇牠以後吃的主食罐，

當然在主食罐的選擇，我也會挑選比較安心有保障的，譬如產地來自哪裡，這也是選擇點，

和國際認證及營養標準、營養成分添加等等，都是我選擇的重點，









營養成分最為重要，如果要養出一隻漂亮毛色好的貓咪，營養是最主要的選擇點，

接著就是是否方便購買，在寵物店是否容易購買的到這個品牌的主食罐，

這點也是非常重要的，因為不方便購買的話自然就不方便，要跑個大老遠的地方買牠的主食罐，

這樣非常的耗時耗油，所以方便購買也是相當重要的!!

身為愛毛孩的輕熟女，挑選產品我最在意成分問題、安全認證， 畢竟毛孩吃得健康、用得安心才是最重要的。 我也會根據毛孩的需求來選擇適合的食品、保健品或用品，確保不只是好看好用，更是真正對牠們有幫助！



今天要來開箱分享的就是GranataPet葛蕾特-交響樂主食貓罐系列，總共有好幾種口味的， 總共有8個口味可以選擇，今天分享其中幾種口味的罐罐，主子們究竟喜不喜歡dcard推薦的葛蕾特呢! 這一罐的容量算是蠻大一罐的，比我之前給牠吃過的罐頭，都還來的大罐， 應該說罐子很厚，這罐容量比普通的主食罐都來的大，通常貓罐罐不都是扁扁的? 這罐子比較厚比較高，感覺cp值應該也比較高，低磷貓主食推薦~ 總共有很多種口味可以食用，讓你家的貓咪有多種口味可以品嘗，是不是很棒呢? 先來介紹紫色的這一罐，一罐的容量約200ml的大小， 看起來就非常厚實，和我家貓咪之前吃的罐頭比起來實在是差太多了，那個高度差太明顯， 這是來自德國的品牌罐頭，容量和品質都沒辦法比，所以價位偏向中高一點， 如果想對自己的貓咪好一點，選擇這個貓咪主食罐就對了，貓主食罐開箱囉!! 從2到10，總共有8個樂章，一一分別列序號排下去做分享貓咪喜歡的主食罐， 葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g



火雞肉與雞肉切塊提供滿滿營養新鮮補給，且鮮蝦含豐富礦物質有助於抗氧化功能。 火雞肉與雞肉切塊提供滿滿營養新鮮補給，且鮮蝦含豐富礦物質有助於抗氧化功能。 這是雞肉和蝦肉的組合，吉吉本身比較愛吃雞肉，所以這罐應該很和他的胃口， 裡面的成分標示的很齊全，是一個貓咪健康鮮食罐!! 外包裝是紫色的，貓罐頭很厚很高，上面還有一隻藍貓和一面德國的國旗， 想到是德國的主食罐，我給貓咪食用就覺得相當的安心了，畢竟是德國的品質一定有保障， 包裝是黃金銅色的，看起來相當的高級，整罐質感拿起來很好，外觀也非常的貴氣感， 畢竟一罐是135元的售價，這包裝是一定要的阿，上面還有音樂的符號，非常的特殊， 我第一次給貓咪吃主食罐，還有音樂符號跟第幾樂章的搭配，顯得非常的特殊且有可看性， 讓人覺得很驚奇也很吸睛， 罐頭的包裝是德文的，所以罐頭的正上方貼有貓咪罐頭的中文說明， 在給貓咪食用之前可以先仔細閱讀，在給貓咪吃會比較安全，標示都相當的詳細， 裡面的內容物和營養都標示很清楚，果然是德國的罐頭，就是不同! 這個德國來的貓咪主食罐標榜德國進口添加鮭魚油、石榴和無加糖以及動物實驗等， 非常符合環保人道的特質，嚴選鮮雞肉塊和肉排切塊後65度c低溫燙保留肉汁和營養，再添加獨特風味和食材填充入罐，一起溫火烹飪煮成， 且通過雞湯基底燉煮，會產出果凍狀的肉泥，提供最佳適口性和營養， 這葛蕾特交響樂主食貓罐通過歐洲很多認證，大家應該知道通過歐洲認證都不是簡單的過程， 所以我給我家吉吉吃這貓咪主食罐又更放心了一點，應該是我目前給牠吃過最好的貓咪主食罐， 內容物含鮭魚油可以讓貓咪毛漂漂亮亮，石榴對貓咪好處?添加石榴讓貓小孩身體可以健健康康! 而且添加石榴是首創的貓咪罐頭喔~~無添加人工防腐劑和香料，這實在沒話說， 低溫慢煮保持肉質鮮美，它是肉凍非膠質，適口性佳， 無穀食譜動物成分含97%，比一般的罐頭來的高很多，採雞肉雞湯的湯底~ 讓你家貓咪吃得健康又讓主人安心!禽肉貓罐推薦! 肉質含高肉類蛋白少碳水合物，每罐都是嚴選的，值得給你家貓咪吃看看， 幫吉吉開了葛蕾特交響樂主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g，結果這小傢伙超捧場！

一打開罐頭就飄出濃郁的肉香，還帶點鮮蝦的海味，味道很自然，

不是那種死鹹或人工腥味的感覺，我自己聞了都覺得挺香的，真的味道非常的香，

罐頭打開就能撲鼻的鮮蝦味道和海的味道，我真的很久沒聞到這麼香的喵咪主食罐。