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寵物｜dcard推薦葛蕾特交響樂主食貓罐，添加鮭魚油、石榴多種口味德國貓主食推薦

GranataPet 葛蕾特交響樂主食貓罐 主食貓罐推薦 貓咪罐頭評價 more
2025-03-03 22:07:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
寵物｜dcard推薦葛蕾特交響樂主食貓罐，添加鮭魚油、石榴多

大家都知道餅乾家有一隻貓喵叫吉吉吧~

這是又是分享他主主食罐的文章了，因為我家吉吉每天都會吃肉泥和主食罐，

趁這個機會分享一下吉吉最近在吃的主食罐是什麼品牌的，

就是這間GranataPet葛蕾特交響樂主食貓罐，來一個貓咪德罐開箱!!
 
身為一個飼主我挑選吉吉的主食罐會選擇牠喜歡的口味為主，他特別喜歡有雞肉口味的主食罐，
 
所以我盡量都選有雞肉的為主，最重視的就是牠的飲食習慣，牠習慣晚上睡覺前吃主食罐，
 
然後平日吃乾飼料，其實每個品牌我都想給牠吃吃看，看他特別喜歡哪間品牌之後再來選擇牠以後吃的主食罐，
 
當然在主食罐的選擇，我也會挑選比較安心有保障的，譬如產地來自哪裡，這也是選擇點，
 
和國際認證及營養標準、營養成分添加等等，都是我選擇的重點，


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營養成分最為重要，如果要養出一隻漂亮毛色好的貓咪，營養是最主要的選擇點，
 
接著就是是否方便購買，在寵物店是否容易購買的到這個品牌的主食罐，
 
這點也是非常重要的，因為不方便購買的話自然就不方便，要跑個大老遠的地方買牠的主食罐，
 
這樣非常的耗時耗油，所以方便購買也是相當重要的!!
 
身為愛毛孩的輕熟女，挑選產品我最在意成分問題、安全認證，
 
畢竟毛孩吃得健康、用得安心才是最重要的。
 
我也會根據毛孩的需求來選擇適合的食品、保健品或用品，確保不只是好看好用，更是真正對牠們有幫助！

今天要來開箱分享的就是GranataPet葛蕾特-交響樂主食貓罐系列，總共有好幾種口味的，
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總共有8個口味可以選擇，今天分享其中幾種口味的罐罐，主子們究竟喜不喜歡dcard推薦的葛蕾特呢!
 
這一罐的容量算是蠻大一罐的，比我之前給牠吃過的罐頭，都還來的大罐，
 
應該說罐子很厚，這罐容量比普通的主食罐都來的大，通常貓罐罐不都是扁扁的?
 
這罐子比較厚比較高，感覺cp值應該也比較高，低磷貓主食推薦~
 
總共有很多種口味可以食用，讓你家的貓咪有多種口味可以品嘗，是不是很棒呢?
 
先來介紹紫色的這一罐，一罐的容量約200ml的大小，
 
看起來就非常厚實，和我家貓咪之前吃的罐頭比起來實在是差太多了，那個高度差太明顯，
 
這是來自德國的品牌罐頭，容量和品質都沒辦法比，所以價位偏向中高一點，
 
如果想對自己的貓咪好一點，選擇這個貓咪主食罐就對了，貓主食罐開箱囉!!
 
從2到10，總共有8個樂章，一一分別列序號排下去做分享貓咪喜歡的主食罐，
 
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g
 
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火雞肉與雞肉切塊提供滿滿營養新鮮補給，且鮮蝦含豐富礦物質有助於抗氧化功能。

 

 
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這是雞肉和蝦肉的組合，吉吉本身比較愛吃雞肉，所以這罐應該很和他的胃口，
 
裡面的成分標示的很齊全，是一個貓咪健康鮮食罐!!
 
外包裝是紫色的，貓罐頭很厚很高，上面還有一隻藍貓和一面德國的國旗，
 
想到是德國的主食罐，我給貓咪食用就覺得相當的安心了，畢竟是德國的品質一定有保障，
 
包裝是黃金銅色的，看起來相當的高級，整罐質感拿起來很好，外觀也非常的貴氣感，
 
畢竟一罐是135元的售價，這包裝是一定要的阿，上面還有音樂的符號，非常的特殊，
 
我第一次給貓咪吃主食罐，還有音樂符號跟第幾樂章的搭配，顯得非常的特殊且有可看性，
 
讓人覺得很驚奇也很吸睛，
 
罐頭的包裝是德文的，所以罐頭的正上方貼有貓咪罐頭的中文說明，
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在給貓咪食用之前可以先仔細閱讀，在給貓咪吃會比較安全，標示都相當的詳細，
 
裡面的內容物和營養都標示很清楚，果然是德國的罐頭，就是不同!
 
這個德國來的貓咪主食罐標榜德國進口添加鮭魚油、石榴和無加糖以及動物實驗等，
 
非常符合環保人道的特質，嚴選鮮雞肉塊和肉排切塊後65度c低溫燙保留肉汁和營養，再添加獨特風味和食材填充入罐，一起溫火烹飪煮成，
 
且通過雞湯基底燉煮，會產出果凍狀的肉泥，提供最佳適口性和營養，
 
這葛蕾特交響樂主食貓罐通過歐洲很多認證，大家應該知道通過歐洲認證都不是簡單的過程，
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所以我給我家吉吉吃這貓咪主食罐又更放心了一點，應該是我目前給牠吃過最好的貓咪主食罐，
 
內容物含鮭魚油可以讓貓咪毛漂漂亮亮，石榴對貓咪好處?添加石榴讓貓小孩身體可以健健康康!
 
而且添加石榴是首創的貓咪罐頭喔~~無添加人工防腐劑和香料，這實在沒話說，
 
低溫慢煮保持肉質鮮美，它是肉凍非膠質，適口性佳，
 
無穀食譜動物成分含97%，比一般的罐頭來的高很多，採雞肉雞湯的湯底~
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讓你家貓咪吃得健康又讓主人安心!禽肉貓罐推薦!
 
肉質含高肉類蛋白少碳水合物，每罐都是嚴選的，值得給你家貓咪吃看看，
 

幫吉吉開了葛蕾特交響樂主食貓罐 第二樂章 鮮蝦火雞 200g，結果這小傢伙超捧場！

 
一打開罐頭就飄出濃郁的肉香，還帶點鮮蝦的海味，味道很自然，
 
不是那種死鹹或人工腥味的感覺，我自己聞了都覺得挺香的，真的味道非常的香，
 
罐頭打開就能撲鼻的鮮蝦味道和海的味道，我真的很久沒聞到這麼香的喵咪主食罐。
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吉吉原本還懶洋洋地躺著，一聞到味道立刻跑來湊熱鬧，在我腳邊喵喵催促，感覺超級期待。

質地是細緻的慕斯狀，肉質顏色呈現偏紅色的肉色，肉質有果凍狀還有肉絲狀態，
 
濕潤度剛剛好，裡面還能看到些許蝦肉纖維和火雞肉塊，
 
不是那種完全糊成一團的泥狀，而是還保有點肉感，吉吉吃起來很順口，
 
完全不需要適應，第一口就直接開嗑，一邊吃還一邊發出滿足的咀嚼聲，
 
最後連碗邊都舔得乾乾淨淨。吃完後還對著我喵喵叫，貓咪的適口性非常非常好!
 
好像在抗議為什麼沒有多開一罐給牠，整個就是吃得超開心的樣子。由此可見適口性很棒，
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我從來沒有看過牠那麼愛吃一個貓咪主食罐這樣過，一打開罐頭就撲過來了，而且瘋狂地舔食，
 
我覺得這應該是牠最愛的口味，因為有雞肉加上蝦的香味，對，這肉質顏色像櫻花蝦的顏色，

以吉吉的標準來說，這款鮮蝦火雞口味完全合格，適口性極佳，連挑嘴貓都無法抗拒。

 

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成分乾淨，沒有人工添加，肉質細嫩又帶有鮮味，濕潤度剛剛好，
 
吃起來不會太乾也不會太水，讓我餵得安心，吉吉也吃得滿意，


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看來這款罐罐已經成功列入牠的回購名單啦！

 
看牠大口大口得舔食吃得那麼開心，我也覺得很開心，肉好厚一層，整個對牠而言就是像吃到飽一樣的貓咪主食罐，
 
吉吉是一隻很挑食的貓咪，這罐我覺得很推薦給各位貓奴們，挑嘴貓主食罐推薦!!
 
 
接下來是第五樂章~

葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第五樂章 純雞肉 200g

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低溫慢燉新鮮雞肉切塊提供優質蛋白質成分，低敏、低脂肪、好消化的單一營養肉源。

 

 
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這外包裝和第2樂章是一樣的，包裝一樣是金色的，德文字正上方貼有中文說明，
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只是顏色不大相同，是湖水綠的顏色，其餘包裝幾乎都一樣的，沒什麼缺點的包裝!
 
看起來就是非常的貴氣且有質感，添加鮭魚油貓罐分享來囉!!!
 
這一打開罐就聞到很香香的肉香味，味道真的很香，很久都沒聞到這麼香的主食罐，
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肉道出來看牠的大小厚度真的很大又厚，質地偏軟泥狀的，不硬，
 
肉眼可以看到牠凍狀也有肉泥和肉絲狀在裡頭，而且顏色比第二樂章來的淡一點，肉泥色，看起來最常見的貓主食罐顏色，
 
吉吉真的很愛吃這個口味，因為牠最愛就是雞肉口味罐罐，這罐牠吃了一大半了，真的很會吃~
 
可見這罐貓咪主食罐的適口性非常高! 對牠而言應該極品! 牠最愛就這一罐口味了~
 
雞肉口味的貓咪主食罐一直是許多貓咪的最愛，開罐的瞬間，

濃郁的雞肉香氣馬上吸引貓咪靠近，甚至還沒放進碗裡就已經開始喵喵催促。

讓貓咪吃得津津有味，連舔碗的聲音都聽得一清二楚。

不少飼主分享，雞肉口味的主食罐適口性極佳，對於平常挑嘴的貓來說，也很容易接受。

有的貓咪甚至吃完後還會意猶未盡地在碗邊徘徊，好像在期待能再來一點。

 

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這個品牌的雞肉罐帶有豐富的肉汁，不僅讓貓咪補充水分，也讓飯後的小臉滿滿滿足感。

雞肉本身是輕盈又營養的蛋白質來源，長期餵食能讓貓咪毛色變得更柔順，活力也提升。

特別是對於不愛喝水的貓咪來說，濕潤的雞肉主食罐是個很好的選擇，

讓身體獲得足夠的水分攝取。有的飼主表示，自從換成雞肉主食罐後，

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貓咪的腸胃變得更穩定，排便狀況也有所改善，看得出來身體吸收得很好。

當然，每隻貓咪的口味不同，有的愛軟嫩的肉泥，有的喜歡帶有口感的肉塊，

但大多數貓咪對雞肉風味都毫無抵抗力。

如果家裡的貓咪還沒試過葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第五樂章 純雞肉，不妨試試看，說不定會成為牠的新歡！

 
 


葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第八樂章 鮮禽總匯 200g

擁有自然野味的肉肉味鮮美營養，鴨肉含豐富不飽和脂肪酸有益毛孩心血管健康。
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這一罐包裝也是一樣的，只是顏色是朱紅色的，
 
肉肉裡面含有雉雞的肉，也是雞肉類的，應該我家貓咪會很喜歡它!
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趕緊開罐罐給吉吉吃，德國貓主食推薦，真的很厚一罐，
 
這品牌的罐頭每一個樂章代表不同口味，實在太有趣了!!
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這罐的肉有雞肉，吉吉喜歡吃鳥類的肉品，所以這罐牠應該也會喜歡吧?!!
 
只有加雞肉的牠都很喜歡，個人看牠吃的開心，感覺這品牌的貓咪主食罐，適口性都很好，
 
很少看到吉吉每次開罐頭就馬上撲上去吃的情形，難怪DCARD會推薦這貓罐!自然肉凍貓罐開箱~~
 

葛蕾特交響樂主食貓罐第八樂章「鮮禽總匯」口味在貓咪中廣受歡迎。

 
貓奴們普遍反映，罐頭打開後散發出濃郁的肉香，真的一打開罐頭就有香氣，
 
它的肉色比上一罐在紅一點，上面有凝膠和肉拌在一起，吉吉很喜歡上面的膠質，
 
一直舔上面得果凍狀，咬紅色的肉絲肉泥，吉吉雖然比較喜歡純雞肉，但這個口味牠也很喜歡，
 
說不上來我發現這個品牌的貓咪主食罐我家的貓都非常得喜歡!! 跟別品牌得比起來差好多~

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一打開罐頭牠就會衝過來吃!!!
 
內含鴨肉、雞肉和雉雞肉，肉質紮實，帶有自然的肉汁和果凍狀物質，這些特性深受貓咪喜愛。
 
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此外，該系列產品特別添加了石榴籽和鮭魚油，提供豐富的營養，有助於維持貓咪的皮膚和毛髮健康。

需要注意的是，部分貓奴發現，罐頭在冷藏後再餵食時，貓咪的食慾可能會下降。
 
因此，建議在餵食前將罐頭恢復至室溫，以確保貓咪的進食興趣。

總的來說，葛蕾特交響樂主食貓罐第八樂章「鮮禽總匯」以其高品質的多種禽肉組合和添加的營養成分，
 

獲得了貓貓奴和貓咪的喜愛。如果您的貓咪喜歡多樣化的肉類口味，這款產品值得一試。

 

葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第九樂章 野雞兔肉 200g
 
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擁有營養豐富野雞肉鮮美營養，搭配低脂低膽固醇兔肉幫助毛孩維持健康體態。

 

 
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這罐外包裝顏色跟剛剛分享那罐很相似，只是顏色再深一些，
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不過這是兔肉，我第一次看到有兔肉的貓咪主食罐，好驚奇，不知道我家貓咪喜不喜歡兔肉?
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來給他品嚐看看，畢竟吉吉喜歡雞肉，所以應該也會喜歡這主食罐吧!
 
牠還是以雞肉成分為主，然後搭配兔肉為輔，這樣集集應該還是不會討厭，
 
我發現這樣品牌的貓咪主食罐都是以雞肉為主軸，應該很多貓咪都會喜歡，
 
我真的很少見ˋ到吉吉這麼愛吃一個貓咪主食罐過，真的是一打開罐頭就開始貓貓叫，真的很神奇~
 
由此可見葛蕾特的評價真的是好得沒話說了!
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趕緊來打開罐頭，讓我家貓咪品嚐有家兔肉的貓咪主食罐吧~
 
這口味的貓咪主食罐外包裝顏色跟上一個有點類似，不過是朱紅色的，偏深紅色的，外觀就是一樣是金色的罐子上面有藍貓和音符的圖案，
 
看起來就整個很貴氣，打開後倒出來的肉非常得厚，跟以往買得超薄貓罐差很多，光厚度就可以讓你驚呆!
 
打開罐罐之後，可以聞到它的香氣比較沒那麼鮮，不會像前幾罐味道那麼重，
 
香氣比較淡一點，屬於比較清淡型的貓咪主食罐，
 
顏色的肉色也比比較淡色一點，偏皮膚色，不過這罐得肉凍真的很多，
 
我發現我家吉吉很喜歡舔它們品牌的主食罐得肉凍，這罐得肉凍特別得多，
 
它舔得很開心，比起要咬肉絲，吉吉偏愛用舔得，這品牌的貓罐真的適口性很高，難踩到雷品!


最近幫吉吉試了 葛蕾特交響樂主食貓罐——第九樂章 野雞兔肉，這款罐頭光是名字就帶點藝術氣息，讓人不禁期待它的品質。
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打開罐頭的瞬間，肉泥的質地細緻滑順，帶著淡淡的肉香，不會有過重的腥味，
 
聞起來還挺高級的。吉吉本來就很挑嘴，但這款野雞兔肉罐頭對牠來說算是合胃口，
 
一開始有點試探性地舔了幾口，接著就開始大口吃起來，完全沒給我留面子，整碗都舔得乾乾淨淨。

這款主食罐的成分我也特別查了一下，使用的是高品質肉源，不含穀物和人工添加物，
 
對於追求自然健康飲食的貓奴來說，真的很加分。
 
而且野雞和兔肉的組合低脂高蛋白，適合需要控制體重或腸胃敏感的貓咪。

整體來說，這款貓罐的適口性不錯，吉吉的接受度頗高
 
（以牠的挑剔標準來說，這已經很難得）。如果家裡有像吉吉這樣的刁嘴貓，
 
或是想給貓奴們換點高級又健康的主食罐，我覺得葛蕾特這款第九樂章可以列入選擇清單。
 
 
接著是最後一個樂章，第10樂章最後一罐分享，
 
葛蕾特 交響樂 主食貓罐 第十樂章 野豬鴨肉 200g
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滿滿肉香自然野豬滿足毛孩味蕾，香甜低敏鴨肉滋補強身首選。

 

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這包裝跟之前分享的第2樂章的顏色有點像，不過這包裝的紫色比較深一點而已，
 
第2樂章是淺紫色，第10樂章是深紫色，真的稍許的不同而已，包裝是一樣的，
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只是中文貼上面會寫很清楚這是什麼口味的，這口味很特殊，不知道我家貓咪喜不喜歡吃!
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這包裝的紫色跟之前分享過的紫色不太一樣，這是深紫色，不是淺紫色，些許的不同， 


最近給吉吉試了 葛蕾特交響樂主食貓罐 第十樂章 野豬鴨肉，不得不說，

 

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這款罐頭真的很有質感，連我自己打開時都忍不住多聞了一下。
 
它的味道聞起來沒有前幾罐來的腥味重，淡顏色偏紅有點像是大理石的花紋，
 
肉色有紅色分布的很均勻，肉凍的部分算適中，
 
肉感濃郁，質地細緻，完全沒有人工腥味，難怪吉吉一聞到就開始興奮喵喵叫。

成分上，野豬肉和鴨肉的搭配讓蛋白質來源更豐富，既有野豬的紮實口感，
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也有鴨肉的嫩滑，感覺是專為挑嘴貓設計的高級料理。
 
沒有多餘的人工添加物，吃起來比較安心，對吉吉這種「貴族嘴」來說也相當對味。
 
雖然他最喜歡是雞肉雞肉，而這罐貓咪主食罐也有雞肉的成份在裡面，
 
搭配豬肉和鴨肉，所以口味比較複雜，牠也算蠻喜歡吃的，不會說挑嘴，適口性不佳等問題，
 
這個品牌的貓咪主食罐其實我覺得大部分的貓咪都會很喜歡吃!

重點是，這款罐罐的水分含量剛剛好，不會太乾也不會太稀，讓吉吉吃得開心，
 
媽媽我也放心。這幾天吃下來，吉吉的食慾很好，毛髮依然柔順有光澤，
 
便便狀況也很OK，看來這款罐頭有達到我的標準。

整體來說，葛蕾特第十樂章 野豬鴨肉 完全值得回購！
 

對於想給貓咪升級口糧的貓奴來說，這是一款既美味又營養的好選擇。
 

 
 
葛蕾特交響樂主食貓罐所有口味都在下面這張
 
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葛蕾特推薦嗎?我認為非常得推薦，我家吉吉是挑嘴貓，很會挑食，但沒想到這品牌貓咪主食罐牠會這麼喜歡，

 
所以只要都吃得來的，其他貓咪應該就沒太大問題了，總之很推薦!

最近讓吉吉嘗試了葛蕾特交響樂主食貓罐，結果牠超都捧場！🐱雖然牠最愛依然還是純雞肉💖 
 
但是一打開罐頭就聞到濃郁的肉香，吉吉整隻貓都興奮起來，立刻跑過來喵喵叫催促我快點裝碗。
 
質地細緻又帶點肉塊，完全符合這隻挑嘴小貴族的標準😂✨
 
吃完後還舔了舔嘴巴，一臉滿足的樣子，看來這款罐罐成功通過吉吉的嚴格審核！👌 
 
對這品牌我覺得是德國的品牌所以我很放心的讓牠吃，
 
這款主食罐成分單純、營養均衡，讓我餵得安心，吉吉也吃得開心，會繼續回購囤貨！
 
貓咪罐頭裡面含有石榴對貓咪來說，並不是日常飲食中的必要成分，但其中的多酚、花青素和鞣花酸等，這些具有抗氧物質，可能對細胞健康和老化變慢有所幫助。



寵物｜dcard推薦葛蕾特交響樂主食貓罐，添加鮭魚油、石榴多

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因此，市面上有些高端貓糧會特別添加石榴萃取物，來增強貓咪身體健康的能力。

 
交響樂主食貓罐評價總的來說，葛蕾特交響樂主食貓罐頭系列以其高品質的食材、
 
豐富的營養和多樣的口味，獲得了飼主和貓咪的廣泛好評。
 
選購過往經驗是買到吉吉不喜歡吃的貓咪主食罐，牠真的會一口都不想吃，變成浪費，
 
但遇到了這個品牌的貓罐罐，我才知道原來有這麼棒的貓咪罐頭，讓我大開眼界~
 

如果您正在尋找一款營養均衡且美味的德國進口貓咪主食罐頭，這個系列值得一試。

 
這個那麼棒的貓咪主食罐是在Pet Zoo這個寵物購物平台販售的!
 
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