你是不是也有這種困擾？鞋子悶熱、腳汗狂飆、臭味四溢

就算天天洗腳、換鞋墊，還是無法阻止異味來襲？

別擔心！來自ogaland日本生活選品的【nino鞋用除臭粉】，就是你的腳臭剋星

這款日本鞋用除臭粉特別添加北海道扇貝成分，不只吸濕力強大，還能有效吸附異味來源

一撒進鞋內，就能長效抑菌、持續除臭，讓你的鞋子、襪子都不再散發尷尬氣味

🔹 天然無添加，敏感肌也能安心用

市面上很多除臭產品添加化學成分，可能造成皮膚刺激

nino鞋用除臭粉不含酒精、不含香精、不含有害化學物質，純天然無添加

給你最溫和安心的保護，讓雙腳全天候保持乾爽舒適

nino鞋用除臭粉容量55g，每次使用只要一匙（約0.5g）即可輕鬆搞定一雙鞋，等於一包可以用55次

還貼心附湯匙，讓你輕鬆控制使用量，不用擔心手沾到粉末，乾淨又方便

🔹 夾鏈袋設計，防潮收納更方便

擔心除臭粉受潮影響效果？nino鞋用除臭粉採用夾鏈袋密封設計

讓粉末不易受潮，保存更久、更方便攜帶，隨時隨地都能保持鞋內乾爽

🔹 各種鞋款適用，隨時隨地告別腳臭

✔ 運動鞋：運動流汗不怕臭

✔ 皮鞋/靴子：長時間穿著也能乾爽清新

✔ 涼鞋/拖鞋：夏天鞋子悶臭？直接解決

✔ 高跟鞋：女生腳臭救星，擺脫異味

你家裡是不是也有汗腺超發達、腳一悶就開始發臭的家人？我家的弟弟就是這樣😫

鞋子洗了又洗，襪子也換了無數雙，但還是擺脫不了那股刺鼻的腳臭味……

每次弟弟從圖書館回來，都一臉委屈地問我：「媽媽，為什麼妳襪子都洗不乾淨？」

我後來才發現，根本不是鞋子的問題！因為腳底的汗腺很發達，潮濕悶熱的環境讓細菌快速滋生，導致腳臭根本洗不掉

所以我上網查了一下，發現【nino鞋用除臭粉】

看到這款來自ogaland日本生活選品的除臭神器，馬上買來試試看

用了幾天後，弟弟終於露出開心的笑容，還跑來跟我說：

「媽媽！我現在脫襪子都沒有臭腳味了！」我聽了超感動，原來小孩也會因為腳臭而自卑😭

如果你家裡也有像我弟弟一樣容易腳臭、鞋子總是有異味的家人，真的大推這款nino鞋用除臭粉

想讓鞋內乾爽清新、不再擔心異味？趕快入手這款日本熱銷除臭粉，讓腳丫子也能自信呼吸

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