一年一度大手筆，做了汽車內裝清潔、汽車鍍膜，做完又是一台新車的感覺！來和大家分享一下愛車蛻變紀錄XD

▼首先，當然是車子內部現況，好多灰塵和細屑。

▼再來交給專業內裝清潔。

洗大面積、也洗小角落，來來回回至少超過三次的細緻清洗！

▼內裝皮革是黑色，平常看不出髒污，一洗卻刷出好多灰色泡沫！

▼椅子清洗前後差好多！

▼水換了一桶又一桶，看到水越來越髒，訝異的同時也知道正在跟髒污說byebye！

▼接著車子洗乾淨，就要來拋光美容。

拋除加油站不當洗車造成的洗車細紋，或日常使用產生的小細紋。

拋完超美的！拋光手勁拿捏得很剛好，適度拋掉細紋，又不會過度傷害金油層！

▼接著上鍍膜。

鍍膜劑是使用知名品牌PRO鍍膜產品。

▼連車門把手內側也有鍍膜。

鍍膜目前也有在做特價活動，做完很值得！

▼內裝清潔完工開箱，香噴噴的愛車出爐了！

▼小細節也清得非常乾淨。

▼最後來看全車外表。

車子好光滑…說是新車也不為過吧😍

車漆看起來超讚的，害我都不敢上手摸，怕把它摸髒了。

▼轉一圈，愛車大變身！

▼亮到可以當鏡子！

做完只能說相見恨晚！！！感謝老闆把我的愛車整理得這麼好！！瞬間榮升我的愛店！

其實前年朋友就有推薦給我，只是到現在才想試試看，作法真的很細緻，如果還不知道愛車要去哪裡美容鍍膜，試試看吧！

佑鑫汽車美容

地址：台南市東區崇德十九街122號

電話：06 209 7977

手機：0933338217

營業時間：9:00-19:30（週日休息）