這次離開了超好玩的大阪環球影城，肚子咕嚕咕嚕叫不停啦！所以我們就直接殺到影城外面的 Universal City Walk，這裡真的是個覓食天堂耶，超多主題餐廳跟美食街，而且啊，就算你在環球影城裡面沒有買夠伴手禮，在這裡還可以繼續買，保證讓你滿載而歸啦。

這次離開了超好玩的大阪環球影城，肚子咕嚕咕嚕叫不停啦！所以我們就直接殺到影城外面的 Universal City Walk，這裡真的是個覓食天堂耶，超多主題餐廳跟美食街，而且啊，就算你在環球影城裡面沒有買夠伴手禮，在這裡還可以繼續買，保證讓你滿載而歸啦。

這次離開了超好玩的大阪環球影城，肚子咕嚕咕嚕叫不停啦！所以我們就直接殺到影城外面的 Universal City Walk，這裡真的是個覓食天堂耶，超多主題餐廳跟美食街，而且啊，就算你在環球影城裡面沒有買夠伴手禮，在這裡還可以繼續買，保證讓你滿載而歸啦。

說真的，在Universal City Walk這邊晃來晃去，最後我們還是一致決定要吃我們最愛的火鍋啦。他們家有很多種吃到飽的套餐可以選，最基本的就是有讚讚的國產牛肉，也有國產牛肉加豬肉的組合喔！

我們一家五口選的是一個人要 ¥3390 再加上稅，就可以享有肉類、新鮮蔬菜、好喝的飲料、還有美味的壽司無限量吃到飽，不過要注意一下用餐時間是有限制的，只有 90 分鐘喔。

しゃぶ菜 ユニバーサルシティウォーク店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪

TEL: 06-4804-3850

營業時間: 早上11時 - 晚上11時 (最後下單: 晚上10時)

官網

如果你是個愛小酌的朋友，他們也有啤酒喝到飽的方案，只要 ¥ 1290 就可以暢飲十多款不同的酒品，喜歡喝酒的朋友千萬不要錯過啊！！

因為我們家對酒類比較沒有愛，所以就直接進攻飲料區啦，還好他們的飲料喝起來跟台灣的差不多，不會有什麼太奇怪的味道。

蔬菜跟各式麵類都是可以無限量夾取的，想吃多少就拿多少，不用跟他們客氣啦！

湯頭的部分，我們選了清爽的昆布鍋跟比較重口味的辛辣鍋，他們的辛辣鍋其實就是台灣的麻辣鍋啦。不過說實話，他們的辛辣鍋一點也不辣耶，幾乎沒有什麼辣味，可能是日本人不太吃辣的關係吧！！所以那個辛辣鍋就只是看起來紅紅的而已。

肉品的部分有六種可以自己選，然後一直點來吃，有國產牛肉、牛肩肉、牛花腩、豚肉、豚肩肉還有雞肉等等。他們一盤肉大概只有 3~4 片，對於我們這種肉食主義者來說真的不多，一下下就被我爸爸跟弟弟掃光光了，所以我一直要跟服務生不斷地加點肉，真的建議他們肉片可以一次多給一點，這樣才不用一直麻煩服務生啦。

至於蔬菜類，我們倒是夾得很開心，我個人覺得他們家的蔬菜甚至比肉還好吃 。

不得不誇獎一下，他們的日本米真的是超級好吃，QQ彈牙的。

壽司的部分我們就點了章魚、帆立貝、墨魚、鱒魚握壽司來試試。大致上的口味還算OK，沒有到難吃的程度，不過跟台灣的壽司比起來，還是少了一點味道。

****日本五天四夜之旅****

第一天行程－＞有馬溫泉古街散策(足湯)-->MOSAIC摩塞克廣場(神戶港灣夜景)

住宿-->meriken park oriental hotel kobe(神戶美利堅東方飯店)-->晚餐篇

第二天行程－＞六甲山滑雪場 -->嵐野亭(午餐)－＞渡月橋－＞伏見稻荷大社－＞道頓崛－＞京食 いおり(晚餐)

住宿－＞琵琶湖大津王子大飯店

第三天行程－＞清水寺－＞梅守壽司學校／DIY壽司(中餐)－＞大阪城

住宿－＞甲子園休伊特飯店

第四天行程－＞環球影城－＞Universal City Walk

第五天行程－＞奈良-東大寺世界遺產

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^