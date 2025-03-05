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美食Food｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

新疆紙皮核桃 西域果皇 紙皮核桃推薦 核桃開箱 more
2025-03-05 18:55:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

又到了吃零食的時間，感覺最近餅乾分享吃的比較多篇文章，


現在要改當美食部落客了，哈哈
 
話不多說，我來分享一下我最近常吃的零食，這是來自新疆的烤核桃!
 
我為什麼要分享給大家呢?因為烤核桃非常的健康，
 
如果你跟我一樣很愛吃零食，可以改吃這種果核類的零食，
 
吃起來比較不容易變胖，而且可以解嘴饞和讓身體健康一點，
 
有非常多的優點的零食，

這款零食方便食用、適合全家享用的健康零嘴。

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
趕緊來開箱我最近超愛吃的【西域果皇】新疆紙皮烤核桃吧!
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

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他的紙箱外包裝有貼上QR CODE給你掃，應該是客服相關的問題都可以直接掃碼!
 
快來開箱這四包很大包的【西域果皇】新疆紙皮烤核桃~

一包是500g 總共有4包，拿起來分量蠻重的，很厚重的感覺，
 
且都是同一種口味的，全都是草本味的，包裝上面寫得很清楚，
 
這袋包裝蠻大的，裡面滿滿裝的帶殼的核桃，上面印上淨重500G，
 
算是很大一包，蠻划算的，我記得核桃都蠻貴的，這容量可以!
 
包裝是塑膠拉鍊袋設計，拆開後可重複食用，包裝非常的可愛，
 
有山有草也有河流和一隻可愛的松鼠，圖片非常的漂亮，感覺很綠意盎然的感覺，
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

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包裝有兩面，另外一面是透明的，可以看到裡面有帶殼很多漂亮的核桃，
 
不是那種很醜的核桃，因為之前有吃核桃，有些殼看起來很醜，
 
這款核桃完全部會，帶著殼且都感覺有挑過得非常漂亮，
 
而且每顆核桃看起來都相當的大顆，
 
包裝的側面也有寫上詳盡的內容物營養，還有官方的QR CODE等，
 
開封後八個月內吃完，也有寫上保存日期等，內容寫得很詳細，包裝也可以掃碼，
 
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
 
所以在食用起來我有看到這整個內容物，就比較不會吃的不開心，
 
我真的好一陣子沒吃核桃了，這幾個月內可以都把核桃當作零食吃，好開心，
 
因為之前有吃過核桃，個人真的很喜歡核桃的口感，拿起來真的滿滿的一包好吃的烤核桃!
 


 

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

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它的特色有:

 SGS檢驗合格，食用更安心
 美國FDA食品檢測認證
 合法進口，品質保證
 無甜蜜素、無糖精鈉、無安賽蜜

台灣合法合規進口，品質有保障，與來路不明的堅果相比更安心，它是來自新疆核桃，
 
把淡黃色的外包裝有密封袋的包裝給拆開來，可以看到裡面有超級多核桃，


 

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
 
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美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
而且每一顆核桃像是嚴選過一樣，外殼都是褐色的，飽滿圓滑且大顆，
 
每一顆核桃殼的色澤都好漂亮，和我想像中的差很多，原本以為核桃乾應該是乾乾扁扁的，


 

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
 
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美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃


 

 
沒想到核桃看起來那麼的圓潤飽滿，整顆看起來好漂亮，這殼真的很美很美，
 
每一科的顏色都好漂亮且平均大小都好大顆，不是那種小顆的核桃，
 
是非常大顆的核桃，我將核桃趕緊剝開來，
 
輕輕鬆鬆的就撥一下，核桃完整地呈現在我面前，真的超級好撥開的，
 
原本想應該要用敲開的吧，因為原本很硬殼的核桃是不好剝的，
 
沒想到用手輕鬆就可以將核桃打開來了，
 
核桃的肉是白色的，每一顆一剝開的核桃都是白色的，它的形狀非常的完整，且好撥下來，


 

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
 
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形狀是有點像是多凸起狀不規則長條葡萄形狀一樣，很難形容它的外觀，不過很特別就是了，
 
完整地呈現在我眼前，上面有咖啡色的紙片一樣，
 
這吃下去是沒問題的，這個核桃是甘草口味的不是原味的，所以吃起來有點甜甜的味道，
 
它雖然吃起來甜甜的有點回甘的口味，但是它無甜味劑５，吃起來讓我更加得安心，
 
雖然甜甜但不會死甜，是淡淡的甜配上核桃的清香，就是核桃該有的味道，
 
核桃吃起來甜甜脆脆的，不會過硬，也不會軟軟的，吃起來像是瓜子的硬度，
 
然後有堅果的香味，吃起來味道不會太濃郁，跟堅果吃起來感覺又不一樣，
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

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堅果的感覺比較油膩感，油的成分較多的感覺，吃多了會膩，但核桃不會，
 
而且堅果的味道比較重一點，堅果，像是杏仁、腰果或夏威夷豆，
 
一入口就是俐落的脆感，那種清脆爽快的口感，加上油脂釋放出的香濃氣息，
 
讓人有一種直接、飽滿的滿足感。
 
吃起來像是個活潑直率的朋友，簡單明快、毫不掩飾自己的風味，咬下的瞬間就把所有的香氣展露無遺。
 

吃起來很清爽，不油膩，口感具有嚼勁，吃起來越吃越涮嘴，

 
但是核桃口感不是純粹的脆，而是一種輕脆中帶點綿密細緻感。
 
咬下去後，它的香氣不是一下子鋪天蓋地，
 
而是像絲絨般緩緩散開，帶著微微的奶香與淡淡的甘甜。
 

那股香氣溫潤而悠長，像一位內斂卻極有魅力的女子，需要細細品味才能感受到它的優雅與深度。

真的超級好吃，我吃一顆就會接著一直一直的吃，一下就吃了5到6顆以上，

確實！好的核桃其實沒有苦味，那種讓人皺眉的苦澀感，它是低溫烘焙的核桃，

 

往往是因為核桃品質不好或保存不當造成的。真正的新鮮核桃，
 
尤其像新疆紙皮烤核桃這類高品質品種，一入口反而是溫潤香醇的口感。

它不像一般堅果那麼脆口俐落，而是帶著一種輕脆中帶點柔韌感，
 
咀嚼後會慢慢釋放核桃特有的堅果香氣，有一種淡雅的微甜乾果味道，
 
甚至還會留下一絲清爽的餘韻，特別是草本味的款式，更增添了一股清新淡然的感覺。
 
我真的吃了這一顆【西域果皇】新疆紙皮烤核桃就愛上那個口感和味道，
 
最怕吃到苦的核桃，但這核桃不但沒有苦味還微甜，實在有夠好吃的，
 
讓我吃了之後就難忘它的味道，吃完一包想再吃第二包，
 
這整包裡面真的有好多顆核桃，但真的太好吃了一下就被我給吃完了，
 

我真覺得疼吃到這核桃實在是一種福氣，有機會的人要好好品嚐，

 
我另用這款核桃來搭配做水果沙拉來吃，做法非常的簡單，
 
就將這【西域果皇】新疆紙皮烤核桃殼剝掉把裡面的白色的肉都撥出來之後，
 
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

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美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃


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然後用刀子把它剁的碎小細一點，讓顆粒看起來沒那麼大顆，
 
也不需要用得太細，稍微小顆一點就可以了，這樣要讓核桃更有顆粒感，
 
然後切盤好的小番茄和切塊過的奇異果弄好，
 
把切好的塊狀核桃撒在上面，就可以變成一道非常健康好吃的水果沙拉，
 
這樣吃起來不僅可以讓核桃原本的香味吃起來更有味道，再搭配甜甜的水果，
 
顆粒感和水果香甜的做好搭配，口味具有層次感，吃起來更為好吃，
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃

 

 

一口咬下，小番茄的酸甜多汁在舌尖爆開，接著奇異果的清新微酸緊隨其後，

 
像是一場明亮又活潑的味覺舞會。
 
而核桃顆粒，則像一位沉穩的舞伴，在這場果香派對中增添了一抹溫潤的堅果香。

核桃的口感輕脆細緻，沒有搶走水果的主場，反而讓整體層次更加豐富。
 
當番茄的酸甜、奇異果的果香與核桃的醇厚交融在一起時，那種酸甜與堅果香的平衡感非常迷人，既不膩口，也不單調。

這樣的搭配吃起來有種清新優雅的感覺，很適合午後時光或當作早晨的小點心。
 
一邊享受水果的鮮嫩，一邊咀嚼烤核桃帶來的細膩香氣，讓人感覺輕盈又滿足。

如果妳也喜歡簡單又講究的味覺體驗，真的推薦試試這樣的組合！✨
 
美食｜【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，堅果控最愛低溫烘焙新鮮核桃
 
 

【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，這是一款很特別的零食——新疆紙皮烤核桃草本味，真的讓我一試成主顧。
 
也是非常健康的一款零食，不適垃圾零食，吃多也不怕不健康，年齡層大小老少都適合吃的堅果零食，
 
打開包裝的瞬間，一股淡雅的草本香氣撲鼻而來，和一般烤核桃的濃郁堅果香不同，
 
它多了一絲清新與自然的味道，就像走進一片帶著晨露的草原，那種舒服感讓人瞬間放鬆。

最讓我驚喜的是它的皮外殼，輕輕一掰就能剝開，完全不用費力，
 
裡面的核桃仁顆顆飽滿，色澤溫潤，不會油膩或過度烘烤到發苦。
 
一口咬下，先是感受到核桃本身的香醇，隨後草本味在嘴裡慢慢散開，
 
有種若有似無的微甜甘草感，和堅果的濃郁相互襯托，層次感非常豐富。

我特別喜歡在午後時光，泡上一壺花草茶，再搭配這款草本味的烤核桃。
 
一邊細細品味，一邊讓那股淡淡的草本香氣在口中縈繞，感覺不只是滿足味蕾，
 
更像是一場溫柔的療癒時刻。它的調味很克制，不會過鹹或過甜，
 
吃起來完全沒有負擔，讓人不知不覺就想一顆接一顆。簡直是堅果控最愛~

這款草本味烤核桃很適合像我一樣的輕熟女們，不只是零食，
 
更是一種生活態度。忙碌之餘，用這樣純粹又有質感的小點心，西域果皇堅果推薦!
 
為自己留一點優雅的時光，好好享受與自己相處的片刻。✨

推薦給所有喜歡自然風味、講究品味的妳們，一起品嚐這份來自新疆的細緻與美好。
 
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