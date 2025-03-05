又到了吃零食的時間，感覺最近餅乾分享吃的比較多篇文章，
現在要改當美食部落客了，哈哈
話不多說，我來分享一下我最近常吃的零食，這是來自新疆的烤核桃!
我為什麼要分享給大家呢?因為烤核桃非常的健康，
如果你跟我一樣很愛吃零食，可以改吃這種果核類的零食，
吃起來比較不容易變胖，而且可以解嘴饞和讓身體健康一點，
有非常多的優點的零食，
這款零食方便食用、適合全家享用的健康零嘴。
這款零食方便食用、適合全家享用的健康零嘴。
趕緊來開箱我最近超愛吃的【西域果皇】新疆紙皮烤核桃吧!
他的紙箱外包裝有貼上QR CODE給你掃，應該是客服相關的問題都可以直接掃碼!
快來開箱這四包很大包的【西域果皇】新疆紙皮烤核桃~
一包是500g 總共有4包，拿起來分量蠻重的，很厚重的感覺，
一包是500g 總共有4包，拿起來分量蠻重的，很厚重的感覺，
且都是同一種口味的，全都是草本味的，包裝上面寫得很清楚，
這袋包裝蠻大的，裡面滿滿裝的帶殼的核桃，上面印上淨重500G，
算是很大一包，蠻划算的，我記得核桃都蠻貴的，這容量可以!
包裝是塑膠拉鍊袋設計，拆開後可重複食用，包裝非常的可愛，
有山有草也有河流和一隻可愛的松鼠，圖片非常的漂亮，感覺很綠意盎然的感覺，
包裝有兩面，另外一面是透明的，可以看到裡面有帶殼很多漂亮的核桃，
不是那種很醜的核桃，因為之前有吃核桃，有些殼看起來很醜，
這款核桃完全部會，帶著殼且都感覺有挑過得非常漂亮，
而且每顆核桃看起來都相當的大顆，
包裝的側面也有寫上詳盡的內容物營養，還有官方的QR CODE等，
開封後八個月內吃完，也有寫上保存日期等，內容寫得很詳細，包裝也可以掃碼，
所以在食用起來我有看到這整個內容物，就比較不會吃的不開心，
我真的好一陣子沒吃核桃了，這幾個月內可以都把核桃當作零食吃，好開心，
因為之前有吃過核桃，個人真的很喜歡核桃的口感，拿起來真的滿滿的一包好吃的烤核桃!
它的特色有:
SGS檢驗合格，食用更安心
美國FDA食品檢測認證
合法進口，品質保證
無甜蜜素、無糖精鈉、無安賽蜜
台灣合法合規進口，品質有保障，與來路不明的堅果相比更安心，它是來自新疆核桃，
SGS檢驗合格，食用更安心
美國FDA食品檢測認證
合法進口，品質保證
無甜蜜素、無糖精鈉、無安賽蜜
台灣合法合規進口，品質有保障，與來路不明的堅果相比更安心，它是來自新疆核桃，
把淡黃色的外包裝有密封袋的包裝給拆開來，可以看到裡面有超級多核桃，
而且每一顆核桃像是嚴選過一樣，外殼都是褐色的，飽滿圓滑且大顆，
每一顆核桃殼的色澤都好漂亮，和我想像中的差很多，原本以為核桃乾應該是乾乾扁扁的，
沒想到核桃看起來那麼的圓潤飽滿，整顆看起來好漂亮，這殼真的很美很美，
每一科的顏色都好漂亮且平均大小都好大顆，不是那種小顆的核桃，
是非常大顆的核桃，我將核桃趕緊剝開來，
輕輕鬆鬆的就撥一下，核桃完整地呈現在我面前，真的超級好撥開的，
原本想應該要用敲開的吧，因為原本很硬殼的核桃是不好剝的，
沒想到用手輕鬆就可以將核桃打開來了，
核桃的肉是白色的，每一顆一剝開的核桃都是白色的，它的形狀非常的完整，且好撥下來，
形狀是有點像是多凸起狀不規則長條葡萄形狀一樣，很難形容它的外觀，不過很特別就是了，
完整地呈現在我眼前，上面有咖啡色的紙片一樣，
這吃下去是沒問題的，這個核桃是甘草口味的不是原味的，所以吃起來有點甜甜的味道，
它雖然吃起來甜甜的有點回甘的口味，但是它無甜味劑５，吃起來讓我更加得安心，
雖然甜甜但不會死甜，是淡淡的甜配上核桃的清香，就是核桃該有的味道，
核桃吃起來甜甜脆脆的，不會過硬，也不會軟軟的，吃起來像是瓜子的硬度，
然後有堅果的香味，吃起來味道不會太濃郁，跟堅果吃起來感覺又不一樣，
堅果的感覺比較油膩感，油的成分較多的感覺，吃多了會膩，但核桃不會，
而且堅果的味道比較重一點，堅果，像是杏仁、腰果或夏威夷豆，
一入口就是俐落的脆感，那種清脆爽快的口感，加上油脂釋放出的香濃氣息，
讓人有一種直接、飽滿的滿足感。
吃起來像是個活潑直率的朋友，簡單明快、毫不掩飾自己的風味，咬下的瞬間就把所有的香氣展露無遺。
吃起來很清爽，不油膩，口感具有嚼勁，吃起來越吃越涮嘴，
但是核桃口感不是純粹的脆，而是一種輕脆中帶點綿密細緻感。
咬下去後，它的香氣不是一下子鋪天蓋地，
而是像絲絨般緩緩散開，帶著微微的奶香與淡淡的甘甜。
那股香氣溫潤而悠長，像一位內斂卻極有魅力的女子，需要細細品味才能感受到它的優雅與深度。
真的超級好吃，我吃一顆就會接著一直一直的吃，一下就吃了5到6顆以上，
確實！好的核桃其實沒有苦味，那種讓人皺眉的苦澀感，它是低溫烘焙的核桃，
往往是因為核桃品質不好或保存不當造成的。真正的新鮮核桃，
尤其像新疆紙皮烤核桃這類高品質品種，一入口反而是溫潤香醇的口感。
它不像一般堅果那麼脆口俐落，而是帶著一種輕脆中帶點柔韌感，
它不像一般堅果那麼脆口俐落，而是帶著一種輕脆中帶點柔韌感，
咀嚼後會慢慢釋放核桃特有的堅果香氣，有一種淡雅的微甜乾果味道，
甚至還會留下一絲清爽的餘韻，特別是草本味的款式，更增添了一股清新淡然的感覺。
我真的吃了這一顆【西域果皇】新疆紙皮烤核桃就愛上那個口感和味道，
最怕吃到苦的核桃，但這核桃不但沒有苦味還微甜，實在有夠好吃的，
讓我吃了之後就難忘它的味道，吃完一包想再吃第二包，
這整包裡面真的有好多顆核桃，但真的太好吃了一下就被我給吃完了，
我真覺得疼吃到這核桃實在是一種福氣，有機會的人要好好品嚐，
我另用這款核桃來搭配做水果沙拉來吃，做法非常的簡單，
就將這【西域果皇】新疆紙皮烤核桃殼剝掉把裡面的白色的肉都撥出來之後，
然後用刀子把它剁的碎小細一點，讓顆粒看起來沒那麼大顆，
也不需要用得太細，稍微小顆一點就可以了，這樣要讓核桃更有顆粒感，
然後切盤好的小番茄和切塊過的奇異果弄好，
把切好的塊狀核桃撒在上面，就可以變成一道非常健康好吃的水果沙拉，
這樣吃起來不僅可以讓核桃原本的香味吃起來更有味道，再搭配甜甜的水果，
顆粒感和水果香甜的做好搭配，口味具有層次感，吃起來更為好吃，
一口咬下，小番茄的酸甜多汁在舌尖爆開，接著奇異果的清新微酸緊隨其後，
像是一場明亮又活潑的味覺舞會。
而核桃顆粒，則像一位沉穩的舞伴，在這場果香派對中增添了一抹溫潤的堅果香。
核桃的口感輕脆細緻，沒有搶走水果的主場，反而讓整體層次更加豐富。
核桃的口感輕脆細緻，沒有搶走水果的主場，反而讓整體層次更加豐富。
當番茄的酸甜、奇異果的果香與核桃的醇厚交融在一起時，那種酸甜與堅果香的平衡感非常迷人，既不膩口，也不單調。
這樣的搭配吃起來有種清新優雅的感覺，很適合午後時光或當作早晨的小點心。
這樣的搭配吃起來有種清新優雅的感覺，很適合午後時光或當作早晨的小點心。
一邊享受水果的鮮嫩，一邊咀嚼烤核桃帶來的細膩香氣，讓人感覺輕盈又滿足。
如果妳也喜歡簡單又講究的味覺體驗，真的推薦試試這樣的組合！✨
如果妳也喜歡簡單又講究的味覺體驗，真的推薦試試這樣的組合！✨
【西域果皇】新疆紙皮烤核桃，這是一款很特別的零食——新疆紙皮烤核桃草本味，真的讓我一試成主顧。
也是非常健康的一款零食，不適垃圾零食，吃多也不怕不健康，年齡層大小老少都適合吃的堅果零食，
打開包裝的瞬間，一股淡雅的草本香氣撲鼻而來，和一般烤核桃的濃郁堅果香不同，
它多了一絲清新與自然的味道，就像走進一片帶著晨露的草原，那種舒服感讓人瞬間放鬆。
最讓我驚喜的是它的皮外殼，輕輕一掰就能剝開，完全不用費力，
最讓我驚喜的是它的皮外殼，輕輕一掰就能剝開，完全不用費力，
裡面的核桃仁顆顆飽滿，色澤溫潤，不會油膩或過度烘烤到發苦。
一口咬下，先是感受到核桃本身的香醇，隨後草本味在嘴裡慢慢散開，
有種若有似無的微甜甘草感，和堅果的濃郁相互襯托，層次感非常豐富。
我特別喜歡在午後時光，泡上一壺花草茶，再搭配這款草本味的烤核桃。
我特別喜歡在午後時光，泡上一壺花草茶，再搭配這款草本味的烤核桃。
一邊細細品味，一邊讓那股淡淡的草本香氣在口中縈繞，感覺不只是滿足味蕾，
更像是一場溫柔的療癒時刻。它的調味很克制，不會過鹹或過甜，
吃起來完全沒有負擔，讓人不知不覺就想一顆接一顆。簡直是堅果控最愛~
這款草本味烤核桃很適合像我一樣的輕熟女們，不只是零食，
這款草本味烤核桃很適合像我一樣的輕熟女們，不只是零食，
更是一種生活態度。忙碌之餘，用這樣純粹又有質感的小點心，西域果皇堅果推薦!
為自己留一點優雅的時光，好好享受與自己相處的片刻。✨
推薦給所有喜歡自然風味、講究品味的妳們，一起品嚐這份來自新疆的細緻與美好。
推薦給所有喜歡自然風味、講究品味的妳們，一起品嚐這份來自新疆的細緻與美好。
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