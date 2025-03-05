又到了吃零食的時間，感覺最近餅乾分享吃的比較多篇文章，

話不多說，我來分享一下我最近常吃的零食，這是來自新疆的烤核桃!

我為什麼要分享給大家呢?因為烤核桃非常的健康，

如果你跟我一樣很愛吃零食，可以改吃這種果核類的零食，

吃起來比較不容易變胖，而且可以解嘴饞和讓身體健康一點，

有非常多的優點的零食，



這款零食方便食用、適合全家享用的健康零嘴。





現在要改當美食部落客了，哈哈

他的紙箱外包裝有貼上QR CODE給你掃，應該是客服相關的問題都可以直接掃碼!

且都是同一種口味的，全都是草本味的，包裝上面寫得很清楚，

這袋包裝蠻大的，裡面滿滿裝的帶殼的核桃，上面印上淨重500G，

算是很大一包，蠻划算的，我記得核桃都蠻貴的，這容量可以!

包裝是塑膠拉鍊袋設計，拆開後可重複食用，包裝非常的可愛，

有山有草也有河流和一隻可愛的松鼠，圖片非常的漂亮，感覺很綠意盎然的感覺，





包裝有兩面，另外一面是透明的，可以看到裡面有帶殼很多漂亮的核桃，

不是那種很醜的核桃，因為之前有吃核桃，有些殼看起來很醜，

這款核桃完全部會，帶著殼且都感覺有挑過得非常漂亮，

而且每顆核桃看起來都相當的大顆，

包裝的側面也有寫上詳盡的內容物營養，還有官方的QR CODE等，

開封後八個月內吃完，也有寫上保存日期等，內容寫得很詳細，包裝也可以掃碼，

所以在食用起來我有看到這整個內容物，就比較不會吃的不開心，

我真的好一陣子沒吃核桃了，這幾個月內可以都把核桃當作零食吃，好開心，

因為之前有吃過核桃，個人真的很喜歡核桃的口感，拿起來真的滿滿的一包好吃的烤核桃!





它的特色有:



SGS檢驗合格，食用更安心

美國FDA食品檢測認證

合法進口，品質保證

無甜蜜素、無糖精鈉、無安賽蜜



台灣合法合規進口，品質有保障，與來路不明的堅果相比更安心，它是來自新疆核桃，

把淡黃色的外包裝有密封袋的包裝給拆開來，可以看到裡面有超級多核桃，





而且每一顆核桃像是嚴選過一樣，外殼都是褐色的，飽滿圓滑且大顆，

每一顆核桃殼的色澤都好漂亮，和我想像中的差很多，原本以為核桃乾應該是乾乾扁扁的，









沒想到核桃看起來那麼的圓潤飽滿，整顆看起來好漂亮，這殼真的很美很美，

每一科的顏色都好漂亮且平均大小都好大顆，不是那種小顆的核桃，

是非常大顆的核桃，我將核桃趕緊剝開來，

輕輕鬆鬆的就撥一下，核桃完整地呈現在我面前，真的超級好撥開的，

原本想應該要用敲開的吧，因為原本很硬殼的核桃是不好剝的，

沒想到用手輕鬆就可以將核桃打開來了，

核桃的肉是白色的，每一顆一剝開的核桃都是白色的，它的形狀非常的完整，且好撥下來，





形狀是有點像是多凸起狀不規則長條葡萄形狀一樣，很難形容它的外觀，不過很特別就是了，

完整地呈現在我眼前，上面有咖啡色的紙片一樣，

這吃下去是沒問題的，這個核桃是甘草口味的不是原味的，所以吃起來有點甜甜的味道，

它雖然吃起來甜甜的有點回甘的口味，但是它無甜味劑５，吃起來讓我更加得安心，

雖然甜甜但不會死甜，是淡淡的甜配上核桃的清香，就是核桃該有的味道，

核桃吃起來甜甜脆脆的，不會過硬，也不會軟軟的，吃起來像是瓜子的硬度，

然後有堅果的香味，吃起來味道不會太濃郁，跟堅果吃起來感覺又不一樣，

堅果的感覺比較油膩感，油的成分較多的感覺，吃多了會膩，但核桃不會，

而且堅果的味道比較重一點，堅果，像是杏仁、腰果或夏威夷豆，

一入口就是俐落的脆感，那種清脆爽快的口感，加上油脂釋放出的香濃氣息，

讓人有一種直接、飽滿的滿足感。

吃起來像是個活潑直率的朋友，簡單明快、毫不掩飾自己的風味，咬下的瞬間就把所有的香氣展露無遺。

吃起來很清爽，不油膩，口感具有嚼勁，吃起來越吃越涮嘴，

但是核桃口感不是純粹的脆，而是一種輕脆中帶點綿密細緻感。

咬下去後，它的香氣不是一下子鋪天蓋地，

而是像絲絨般緩緩散開，帶著微微的奶香與淡淡的甘甜。