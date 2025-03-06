嚴選台灣在地鮮果，匠心製成多款風味獨特的果乾，每一口都充滿驚喜！辣芒果完美融合甜、酸、辣三重風味，脆爽過癮，瞬間喚醒童年美好回憶；情人果酸甜開胃，令人一口接一口，欲罷不能；芭樂乾與紅心芭樂乾香氣濃郁，口感細膩，齒頰留香，回味無窮；無加糖鳳梨乾保留純粹果香，低負擔的健康美味；水蜜桃果乾甜潤Q彈，彷彿現摘鮮果，入口即化。所有產品皆嚴選天然原料，堅持無人工色素與防腐劑，健康安心，從個人享用到逢年過節送禮，都能帶來純粹果香與滿滿幸福感！立即選購，品味來自台灣的自然美味！

梅工坊安心嚴選-辣芒果

辣芒果以台灣新鮮芒果為基底，依古法精製，帶來脆爽口感，令人回味無窮，每一口都蘊含微辣與酸甜的完美平衡，彷彿帶您回到童年的味覺記憶，像是當年吃的紅紅小零嘴。這款產品不僅是嘴饞時的最佳選擇，更能滿足對道地台灣風味的渴望，紅辣芒果與原色辣芒果，各具特色，層次豐富，每一口都充滿驚喜。立即品嚐，喚醒那熟悉的記憶與獨特的美味！

梅工坊安心嚴選-情人果

選用台南玉井當地新鮮芒果，無添加綠色色素，保留自然風味，酸甜可口，一口接一口，不管追劇或嘴饞時，都是最佳零食選擇，成分簡單：芒果、糖、鹽，無色素、防腐劑及抗氧化劑，天然製作，偶爾氧化產生褐變屬正常現象，請安心食用。每顆果肉厚實，適合全家共享，保存期限六個月，來自台灣的美味，讓您品味正宗的純天然芒果口感。

梅工坊安心嚴選-芭樂乾

芭樂乾，採用新鮮芭樂製作，保留濃郁果香與豐富口感，讓您隨時享受美味，每一口都散發香甜氣息，帶來多汁、絲滑的飽滿口感，是您最佳的休閒零食選擇，從辦公室小點心到日常解饞，芭樂乾都能為您帶來愉悅的味覺體驗。特殊製作工藝保持了芭樂的營養價值，讓每一口都充滿活力。選擇芭樂乾，享受新鮮香甜，品味濃郁果香，帶來無窮美味！

梅工坊安心嚴選-特級芒果

梅工坊特級芒果選用精挑細選的頂級芒果，帶來大自然的香氣與甜美滋味，每顆芒果果肉飽滿多汁，口感鮮嫩，為您提供無與倫比的奢華味覺享受，其獨特的口味與甜美，彷彿讓您置身於熱帶果園，徹底滿足您的味蕾。梅工坊特級芒果，不僅是美味的饗宴，更是生活中的奢華體驗，選擇梅工坊，每一口都帶來獨特的甜蜜享受。

梅工坊安心嚴選-紅心芭樂乾

紅心芭樂乾，採用精選天然紅心芭樂製成，無添加物，保留純淨果味，每片芭樂乾切割適中，濕潤多汁，帶來愉悅的口感與果香，口感細膩，令人陶醉，並且富含營養，成為健康的選擇。紅心芭樂乾可以當作零食還是日常小點心，讓您享受自然美味，產品保存期限為半年，開封後請密封並儲存於陰涼處，由於紅心芭樂乾嚴選天然原料，顏色深淺變化皆屬正常現象，立即品嚐，感受自然風味！

梅工坊安心嚴選-拉拉山水蜜桃果

拉拉山水蜜桃果以精選台灣水蜜桃製成，帶來豐滿甜美的口感與迷人的桃香。每一口都散發著自然果香，柔軟順滑，讓人難以忘懷。產品採用高品質原料，精心製作，為您呈現最佳的水果體驗。這款水蜜桃果不僅新鮮美味，還帶來活力四溢的愉悅味覺，無論是日常享用或作為小點心，都非常適合，保存期限為6個月，輕鬆儲存，隨時享受美味！

梅工坊安心嚴選-無加糖鳳梨乾

無加糖鳳梨乾，選用天然鳳梨製成，無添加糖分，保留原汁原味的純粹果香與天然甜美，每片鳳梨乾保持濕潤多汁，帶來清新滋潤的咀嚼感受，讓您品味到自然的甘甜。這款健康甜點讓您在享受美味的同時，輕鬆減輕身體負擔，是活力滿滿的完美選擇，作為小吃或點心，無加糖鳳梨乾都能帶來純淨的果味享受，讓您無負擔地品味每一口！

梅工坊安心嚴選-水蜜桃果

水蜜桃果選用新鮮水蜜桃，經糖漬、低溫烘烤與存放，保留香甜Q彈的口感，每一口都充滿鮮甜風味，細緻的口感令人愉悅，帶來優雅的味覺享受。此外，我們精心挑選優質水蜜桃，確保每條水蜜桃果都呈現最佳品質，濕潤的口感讓您彷彿置身於芳香四溢的桃園，感受水蜜桃的自然滋潤，其精緻的包裝不僅保證衛生與運送安全，也讓送禮更顯體面，歡迎品味這份清新美味，享受獨特的水果魅力！

梅工坊安心嚴選-鹹葡萄乾

選用精選葡萄經風乾，再搭配梅子粉，呈現獨特的鹹甜風味，每顆鹹葡萄乾都帶來濃郁的鹹香口感，讓您每一口都充滿愉悅的味覺享受，產品提供小包裝（200g）和大包裝（440g），滿足不同需求，並提供更具價值的選擇。此外，鹹葡萄乾主要成分包括葡萄乾、葡萄糖和天然梅子粉，並搭配天然甜味劑，讓您在享受美味的同時，也能體驗獨特的鹹香魅力，來自台灣的品質保證，為您帶來每一口的驚喜與滿足。

梅工坊安心嚴選-洛神花乾

洛神花乾蜜餞選用新鮮洛神花製成，口感香甜柔軟，每一口都散發著獨特的花香，帶來愉悅的味覺享受，提供中包（150g）和大包（330g）兩種選擇，滿足不同需求。保存方式簡單，開封後請妥善密封並置於陰涼處，以保留最佳風味，精選洛神花，搭配糖與鹽，調製出天然美味，讓您品嚐到獨特的花香與滋味，享受每一片洛神花乾蜜餞帶來的美好饗宴！

所有商品都是自己小時候熟悉的味道，口感Q彈不過乾，甜度自然剛剛好，每一口都讓人回味無窮。歡迎造訪梅工坊官網，購買美味梅製品！