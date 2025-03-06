因為需要經常國內外趴趴走緣故，西莉亞對於旅行箱不論是外型顏色、尺寸大小、功能部份，總有著一種莫名的喜愛，聽聞位於台中大墩路寶雅隔壁有一場限時的行李箱特賣會，西莉亞特地跑去逛了一圈，仔細比價之下，行李箱真的有便宜耶！比起電商網購，工廠直營價格簡直甜滋滋，行李箱最低居然只要990元起！重點還享有一年保固與終身保修，老闆真的好佛心！

特賣會現場不論是登機箱、上掀式行李箱、鋁框行李箱、布料行李箱通通任君挑選，行李箱尺寸更是齊全，從16吋到29吋絕對滿足個人需求，至於材質從ABS、PC、PP到布料行李箱通通找得到，趁著特賣會優惠還不趕緊挑一款喜愛的行李箱，來去國內外趴趴走！喔，對了！要是選購行李箱滿$2000送束帶，滿$5000送拉桿包，送完為止數量有限喔。

｜專業行李箱工廠直營特賣會｜

台中南屯區特賣會檔期：即日起至2025/04/06止

營業時間：週一～週日 11:00am-09:00pm

地址：台中市南屯區大墩路466號（寶雅台中大墩店隔壁）

FB粉絲專頁： 加賀屋行李箱特賣會

消費模式 : 現金、線上轉帳、刷卡

｜加賀屋行李箱特賣會。位置、交通｜

這一次的專業行李箱工廠直營特賣會，就位於寶雅大墩店隔壁，當天西莉亞將車輛停靠於大墩路上的付費停車格，至於機車可直接停放在店面前方的機車格，不論是開車或騎車都超級便利。

▼專業行李箱工廠直營特賣會位於一樓店面，停車便利之外，附近也是大墩路商圈相當熱鬧，何不趁現在出國夯趕緊前往添購一款適合自己的行李箱。

▼專業行李箱工廠直營特賣會會場擺放上百款不同尺寸、功能、顏色的行李箱，大家可以慢慢地挑選自己最喜愛的行李箱喔。

▼專業行李箱工廠直營特賣會會場上百款行李箱，這些全部都是工廠直營，一年保固終身保修更是令消費者買得安心。現場不論是登機箱、胖胖箱、上掀式行李箱、通通任君挑選，行李箱尺寸更是齊全，從16吋到29吋，通通滿足個人需求，至於材質從ABS、PC、PP到布質行李箱，通通任君挑選。

｜990元時尚簡約登機箱｜

這一款價格超優惠16吋登機箱，只要不用一張小朋友就可以輕鬆帶回家，千萬別覺得這一款價格僅990元的登機箱品質不好喔，其實並不然，這一款外型簡約時尚的登機箱，價格便宜用料相當實在，ABS材質防刮耐磨的功能也相當耐刮，對於喜愛搭乘廉航旅行，總是一咖登機箱到處飛的朋友，絕對是買到賺到。

▼這一款行李箱備有密碼鎖、X型行李束帶以及拉鍊網袋隔層，相當適合登機箱使用。

｜NUPORT旅行箱｜

這一款NUPORT旅行箱通過國家標準CNS15331測試合格，拉桿、落下、行走、裝載都經過安全測試，也有隱藏加大容量設計、靜音輪，內部空間也滿大的，一側有拉鍊網袋隔層兩組，另一側還有彈性X型束帶，可固定衣物不易晃動，相當方便使用。

▼其中14吋手提行李箱超迷你的，可當收納箱、工具箱、行李箱、化妝箱、登機箱使用。還可掛在行李箱拉桿上，輕輕鬆鬆帶著走。

｜聖彼得ABS旅行箱｜

這一款多功能行李箱有海關密碼鎖、避震輪、三公分可擴充加大設計、杯架、掛鉤..等功能。其中擴充容量設計，讓喜愛出國購物的朋友絕對是加分，箱體外部設計杯架、掛鉤，讓我們可以將提袋或飲料放置於行李箱上，徹底解放雙手啊，哇哈哈哈..(笑)

▼箱體外部設計杯架、掛鉤，讓我們可以將提袋或飲料放置於行李箱上，解放雙手就是如此簡單啊..

｜佛羅倫薩ABS旅行箱｜

這一款多功能行李箱有海關密碼鎖、八輪避震輪、飲料杯架、手機架、USB插槽.等功能。箱體外部設計杯架及手機架，其中手機架真的是專門設計給即使出國也要追劇的朋友，只要有了USB插槽與手機架設計，空閒時間絕對不會無聊唷！

▼行李箱的八輪避震輪設計，好推好拉讓你輕鬆帶著行李趴趴走，行李箱內部兩邊都設置拉鍊網格空間，其中設計防水隔層，乾溼分離超級貼心。裡層還有X型固定束帶，加強行李固定，這一款行李箱內部兩邊都有隔袋真的是好加分啊。

▼箱體外部設計杯架、掛鉤，讓我們可以將提袋或飲料放置於行李箱上，解放雙手就是如此簡單，另外八輪避震輪設計拖拉行李超級絲滑，還有隱藏USB充電孔，大家無須擔心手機沒電怎麼辦囉？（溫馨提醒：記得行李托運之前，要將行動電源取出喔！）

｜ABS+PC旅行箱｜

這一款ABS+PC材質鋁合金拉桿的時尚款行李箱，總共有四種尺寸，顏色則有、圖騰、素色.等數種顏色，不論是顏色或是外型都相當吸睛受歡迎，大家要是想擁有一款在行李轉盤一眼就知道那是我的行李箱！建議可以選購該款式的圖騰行李箱喔！

▼這一款簡約時尚行李箱擁有防盜防爆拉鍊、TSA海關密碼鎖、專利萬向減震輪、 三公分可擴充加大設計 、迷你掛勾、拉扣吊掛勾..等。

▼這一款行李箱內部有著兩側X型行李束帶以及拉鍊隔層網袋，另外拉鍊紅色設計相當特別。

｜ABS+PC旅行箱｜

這一款ABS+PC材質的時尚款行李箱，總共有三種尺寸六種顏色，分別是20吋、24吋、28吋，這一款行李箱擁有防盜防爆拉鍊，拉鍊雙軌設計比單軌更結實耐用，行李箱不易爆裂、防止被盜！增強行李的保險系數，保護箱內物品。另外還有TSA海關密碼鎖、萬向靜音輪、 三公分可擴充加大設計 ..等功能。

▼這一款行李箱內部有著兩側X型行李束帶、拉鍊隔層網袋以及兩個束袋，另外拉鍊隔層網袋設計不同尺寸，因應每個使用者不同的收納習慣。

｜Kangol袋鼠行李箱｜

PP材質的Kangol袋鼠行李箱也是我相當甲意的行李箱之一，因為它的行李箱外型設計超有文青風格，畢竟本人就是一整個走文青路線呢..(撥瀏海)

▼Kangol行李箱為比例五五對開箱體，依舊有著三公分可擴充加大設計，箱體裡面兩邊都有拉鍊網格空間及X伸縮背袋，大小不一的收納袋，分裝用品剛剛好，喔，對了，特別要分享袋鼠行李箱的拉鍊超順超級好拉，真的超推薦您們一定要親自來體驗看看。

▼這一款行李箱內部有著兩側X型行李束帶以及拉鍊隔層網袋，另外拉鍊隔層網袋設計不同尺寸，因應每個使用者不同的收納習慣。

｜印象幾何行李箱｜

這一款PC+ABS材質，外型圖騰相當特殊的印象幾何行李箱，總共有20吋、24吋、28吋三種尺寸可以選購，箱體側邊有超實用小掛勾、USB插槽、飲料杯架， 三公分可擴充加大設計..等 ，重點是行李箱配備煞車輪，這對於曾經在公車上追著行李箱跑超尷尬的我來說，行李箱能夠配備煞車輪真的超便利。（溫馨提醒：記得行李托運之前，要將行動電源取出喔！）

▼印象幾何行李箱也是設計五五對開的箱體，左右兩邊都有不同尺寸的拉鍊網格空間，分門別類收納物品的多分隔層，X型固定束帶，也設計一組乾濕分離的防水層隔袋。

｜LUdWIN上掀+對開雙功能行李箱｜

上掀式、前開式行李箱與傳統行李箱最大的不同，就在於箱蓋設計將原本的5:5對開，改成1:9開的上蓋+箱體，部分前開式行李箱還有擴充的前開袋設計，可以放置筆電等需要頻繁拿取的旅行物品。

但這一款卻將上面講的兩個功能結合在一起，西莉亞第一次看到這款行李箱，頓時覺得超級感興趣，沒想到能將傳統對開與近期超夯的上掀式行李箱巧妙結合在一起。這對於愛到處玩耍的朋友來說，可以因應旅館房間大小不同來決定如何開啟行李箱，超級便利。

另外這一款上掀+對開雙功能行李箱的專利輪座也要特別介紹，輪座內置隱藏式5彈簧避震器，行李拖拉之間也是相當絲滑耶，還有防盜安全防護雙層拉鍊，抗刺爆強度超過40公斤喔！

▼這一款27吋行李箱上掀式內部有著兩側X型行李束帶以及三組尺寸不同拉鍊隔層網袋，因應每個使用者不同的收納習慣。

▼這一款27吋行李箱雙開式內部有著單側X型行李束帶，以及兩組尺寸不同拉鍊隔層網袋，因應每個使用者不同的收納習慣。

▼因為此款上掀+對開雙功能行李箱擁有兩種功能，當需要使用對開功能時，還能利用行李箱裡面的束帶將多餘的背蓋整齊地捲起來收好，這個功能也是讓有著東西一定要擺整齊習慣的西莉亞相當滿意。

▼至於20吋上掀+對開雙功能行李箱設計也是不馬虎，側開式空間可收納筆電、或需要隨時拿取的物品，深層空間則有一組乾濕分離的防水層隔袋。

｜JOHOYA禾雅上掀式行李箱｜

這一款JOHOYA上掀式29吋行李箱，這一款JOHOYA禾雅上掀式行李箱，分成20吋、24吋、26吋、29吋四種尺寸，其中20吋登機箱內建USB、Type-C充電孔+筆電收納袋，行李箱搭配高檔的日本Hinomoto靜音順滑飛機輪，即使行李箱裝滿物品，依舊相當滑順好拖行一點也不費力，有機會可以嘗試於石頭路上拖行，拉起來的感受會更加明顯。（溫馨提醒：記得行李托運之前，要將行動電源取出喔！）

▼上掀式行李箱採用1:9的裡層，箱體外蓋是薄夾層，可以收納筆電、平板或筆記本，這一款行李箱也能站著打開，臨時要拿物品，不需要再另外找空間打開行李箱，這對於行李箱關閉就很討厭再打開的我來說，真的是相當便利。至於打開行李箱體就能看到USB電源線，與薄內層的拉鍊網格空間，雙邊上掀蓋固定帶、三公分可擴充加大設計。

▼JOHOYA禾雅上掀式行李箱採用9：1箱體，也是近期相當受歡迎的款式，其中20吋行李箱也能站著打開，臨時要拿物品，不需要再另外找空間打開行李箱，這對於行李箱關閉就很討厭再打開的朋友來說，真的是相當便利。

▼JOHOYA禾雅上掀式行李箱設計兩組多層次網格收納空間，需要隨手拿取的物品，都可以放置於此相當便利。

▼JOHOYA禾雅上掀式行李箱的X型交叉束帶，讓行李箱整體造型更加增添層次感，也讓行李箱放置的物品能夠牢牢固定住！

▼這一組位於輪子底部的抓握把手，這個人性化底部把手設計真的真的真的相當實用，畢竟前開式行李箱使用時，需要打平放置於地上或床上，這時除了行李箱上方的抓握把手之外，箱體底部設有抓握把手，方便橫放時搬運移動不手滑，可以讓我們將行李箱打平時，能夠平均施力。

▼這一款行李箱擁有隱藏擴充約20%容量的設計，相當深得消費者的喜愛。

▼JOHOYA禾雅上掀式行李箱還有附贈一組行李防塵袋喔！

▼JOHOYA禾雅上掀式20吋登機箱也是設計為側開式，側開式空間可收納筆電、或需要隨時拿取的物品，另外還設計USB充電孔，方便手機充電使用。（溫馨提醒：記得行李托運之前，要將行動電源取出喔！）

▼JOHOYA禾雅上掀式20吋登機箱也有附贈一組防塵套喔！

▼JOHOYA禾雅上掀式20吋登機箱也設計有擴充功能。

｜KANGOL布料行李箱｜

布料行李箱因材質上比較有彈性，也可以放置更多一點的衣物，最重要的是有輕量化的設計，使用上會更便利。布料行李箱底層有車一層防水布格擋滲水，但是雨很大還是有可能從拉鍊處滲水進去，但面料不需擔心，面料濕內層不會濕。

行李箱請購買有BSMI檢驗標章，這是台灣規定在台販售行李箱需有「BSMI」是經濟部標準檢驗局（Bureau of Standards, Metrology and Inspection）的縮寫，由標準檢驗局會公告產品是經過檢驗才可販售的，以確保產品的安全性，防止劣質產品進入國內市場，保護消費者的安全。

▼KANGOL布料行李箱時尚外觀設計，頂級用料，擁有360度靜音飛機輪，耐磨順滑、設計數個人性化多口袋設計，方便提取物品。 這一款行李箱加粗加厚拉桿，順滑、抗滑，拉鍊可擴充加大容量再升級，輪子全底盤設計，保證好拖拉！

｜防潑水布料行李箱｜

布料行李箱的優點是箱體輕盈、收納空間多，可將物品盡量塞好塞滿，適合個人物品繁多，或是購物行程。西莉亞超推薦給喜歡搭乘廉航的朋友們，就是因為怕超重，所以對於行李重量必須錙銖必較，或是前往治安良好的國外城市也很適合，另外行李較多的長途旅行也很推薦布料行李箱。

▼布料行李箱箱體表面採防潑水設計，即使下雨也無須擔心。箱體空間以掀蓋搭配多隔層設計，收納方便，還搭配雙層的防盜拉鍊，安全有保障，配有海關鎖，箱體內裝超深，真的很適合愛購物的朋友唷！喔，對了，這一款布料行李箱也有三公分可擴充加大設計。

｜鋁框行李箱｜

充滿文青風格的鋁框行李箱也是西莉亞的最愛之一，鋁框式行李箱的優點是安全性佳，不用擔心行李箱被撬開竊取財物。鋁框箱是金屬材質，堅固、耐摔耐撞、防護能力強，可保護貴重物品。鋁框箱造型較時尚有型，深受大眾喜愛，鋁框材質不會透水，就算淋雨也不怕行李濕掉。

▼箱體有手機架、USB插槽、飲料杯架，重點是行李箱配備煞車輪，這對於曾經在公車上追著行李箱跑超尷尬的我來說，煞車輪真的超級便利。

▼另外行李箱五五對開箱體設計，兩邊都有拉鍊網格空間，可以分門別類收納物品的分隔層，也有一個乾濕分離的防水層隔袋喔。（溫馨提醒：記得行李托運之前，要將行動電源取出喔！）

▼喔，對了！老闆佛心大放送！要是選購行李箱滿2000送束帶，滿5000送拉桿包，送完為止數量有限。行李拉桿包目前有7種顏色任君挑選，要買要快才能拿到您最心儀的顏色喔！

｜Nuport上掀式行李箱｜

這一款100%PC上掀式行李箱外型俐落時尚簡約設計，登機箱尺寸的前開式行李箱可站立開箱，行李箱箱體前面是一個獨立收納空間，可以擺放筆電，ipad.等，西莉亞通常擺放一台筆電恰恰好，對於常常出差的商務人士來說便利性相當高。

▼登機箱尺寸以外的上掀式行李箱，由側面上掀式開箱，拉開防爆拉練之後，就可看到原本的箱內空間超級深，附上兩邊上掀蓋固定帶，三公分可擴充加大設計，容量更升級。這一款上掀式行李箱有TSA海關密碼鎖、雙層防爆拉鍊、高品質360度耐磨飛機輪，1：9上掀式設計，內部大空間，下蓋深更好收納，泡腳設計避免表面刮痕。

▼登機箱尺寸以外的上掀式行李箱，由側面上掀式開箱，拉開防爆拉練之後，就可看到原本的箱內空間超級深，附上兩邊上掀蓋固定帶，三公分可擴充加大設計，容量更升級。這一款上掀式行李箱有TSA海關密碼鎖、雙層防爆拉鍊、高品質360度耐磨飛機輪，1：9上掀式設計，內部大空間，下蓋深更好收納，泡腳設計避免表面刮痕。

▼這一組位於輪子底部的抓握把手，這個人性化底部把手設計真的真的真的相當實用，畢竟前開式行李箱使用時，需要打平放置於地上或床上，這時除了行李箱上方的抓握把手之外，箱體底部設有抓握把手，方便橫放時搬運移動不手滑，可以讓我們將行李箱打平時，能夠平均施力。

好囉，今日分享也來到尾聲，西莉亞相當推薦近期有出國計畫的朋友，可以參考專業行李箱工廠直營特賣會，這裡的行李箱種類齊全、價格相當優惠，重點是還享有一年保固與終身保修喔！這麼棒的好康，大家趕緊把握時間來逛逛喔！

｜專業行李箱工廠直營特賣會｜

台中南屯區特賣會檔期：即日起至2025/04/06止

營業時間：週一～週日 11:00am-09:00pm

地址：台中市南屯區大墩路466號（寶雅台中大墩店隔壁）

FB粉絲專頁： 加賀屋行李箱特賣會

消費模式 : 現金、線上轉帳、刷卡