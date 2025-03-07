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屏東恆春(墾丁)-夏都沙灘酒店➢私人沙灘➢無邊際泳池➢渡假最徍選擇➢親子飯店

墾丁夏都沙灘酒店愛琴海西餐廳 墾丁住宿推薦 墾丁飯店親子 夏都沙灘酒店 more
2025-03-07 14:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

墾丁夏都TOP1.jpg

墾丁觀光聖地有許多爭議話題…也有到墾丁旅行不如到沖繩的說法

但國內旅行畢竟還是簡單些…加上墾丁藍天白雲再搭配夏都沙灘海景、無邊際泳池 …

飯店內各項活動設施(連結)：海、陸上、室內課程，兒童遊戲室

不管是大人還是小孩都好喜歡來到夏都渡假放鬆

像我家那兩隻隨著年紀愈來愈增長能參與的活動也愈來愈多…玩的更是開心

一直說只住兩個晚上真的很不夠

而這次入住的房型：普羅館-海景一樓家庭房與 波西塔諾館-海景一樓家庭房 各一晚

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高 記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

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夏都沙灘酒店

停車資訊 / 接駁資訊

入住時間

▪ 入住房型 - 普羅館-海景一樓家庭房

▪ 入住房型 - 波西塔諾館-海景一樓家庭房

愛琴海西餐廰

休閒行樂 

   兒童星樂園  泳池

飯店資訊

 

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  夏都沙灘酒店  

位於國境之南熱帶度假勝地墾丁，坐擁綿延2.8公里潔淨貝殼沙灘，墾丁夏都處處洋溢悠閒又熱情的浪漫風采。

之前超紅的電影「 海角七號 」與「被偷走的那五年」都有在夏都取景 (相關資訊取自夏都官網)

夏都沙灘的美只要是好天氣…藍藍的天很難不愛上

因為我們入住幾乎都是在暑假期間，遇過好幾次都是颱風之後…

記得第一次去時天空不作美…整天都是陰陰的，完全感受不到「夏都的美」

但當看到無敵美的沙灘後便愛上夏都…加上隨著孩子愈來愈大

他們也好喜歡玩水、參加課程…很充實，通常我們入住後都不需要再煩惱小孩要做什麼

而爸媽也是完全放空好好休息之前入住遊記

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夏都沙灘酒店(波西塔諾館-蜜月套房)

訂房參考       ➭ ➭ ➭

 

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  停車資訊   

沿著飯店附近都有停車格，有空位便可以停車…

 

【飯店接駁服務】高鐵左營站 – 墾丁夏都

提供「高鐵左營站至飯店」接駁服務，每日一班，座位有限，建議可提早向飯店預訂。

《時刻表》*抵達時間依當日路況為準。

左營→夏都發車時間 (往墾丁) ：13:50　抵達時間約 16:30

夏都→左營發車時間 (往高雄) ：11:00　抵達時間約 13:30

*接駁車上車處：左營高鐵站2號出口（3或4號公車站牌處搭乘），逾時不候。

接駁費用方案選擇 :方案A - 399元(單人單程 + 夏都手工蛋糕一份)

方案B - 999元(雙人來回接駁車+雙人英式下午茶)

官方接駁資訊：https://www.ktchateau.com.tw/location/

 

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墾丁夏都包含三個別館：普羅、馬貝雅及波西塔諾

抵達夏都後不管是入住那一會館都必需先到「波西塔諾館」辦理check-in手續

(從停車場進入後左轉，不過別擔心找不到，警衛會提示遊客)

【入住時間】

入住時間(CHECK IN)：PM15：00，

退房時間(CHECK OUT)：11:00以前

【別館介紹】

✈ 普羅館(右)：普羅館取名源於法國南方的普羅旺斯， 以金黃和寶藍色系構成的建築

✵ 離泳池近。愛琴海西餐廰(自助餐)、夏都星樂園遊戲室在此館裏…住這用餐最方便

✈ 馬貝雅館(中)：依傍著一片美麗的沙灘和海洋， 檸檬黃與粉紅相間的輕柔溫潤色彩

✵離泳池不會太遠…在三館的中間位置

✈ 波西塔諾館(左)：取自義大利南部阿瑪爾菲海岸線上最美麗的小鎮

✵入住時需先到此館做Check-in 手續，

而波西塔諾館離泳池與餐廰最遠，步行有一段距離可以搭飯店內接駁車往返

 

我們是預訂「普羅館」-海景一樓家庭房，但因為房間有螞蟻…與櫃檯反應後幫忙更換房間

去年也有入住相同房型，也是有螞蟻問題…，為什麼會選擇普羅館一樓呢?!

因為這一館離泳池、餐廰近，下次若到夏都仍考慮入住普羅館但不訂一樓的房型!

反應問題後櫃檯幫忙換到「波西塔諾館」-海景一樓家庭房，這房型之前也有入住過…

雖然「普羅館」與「波西塔諾館」都是12坪，但房內空間(室內)普羅館比較大…

而波西塔諾館是陽臺比較大…可以依個人喜好做選擇

 

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普羅館-海景一樓家庭房

房間大小：12坪，  一大床(200x180cm)兩小床(200x105cm)

有專屬陽台：陽台椅x2，陽台桌，陽傘

官方網站連結：https://www.ktchateau.com.tw/room/ins.php?index_m_id=2&index_id=33

訂房參考       ➭ ➭ ➭

 

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床是一大、二小，室內空間蠻大的…把行李攤開不收也不會有被佔掉空間的感覺

 

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戶外空間：陽台椅x2，陽台桌，陽傘

晚上坐在外面吹著涼風喝點啤酒還不錯

(喝酒不開車、開車不喝酒)

 

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房內有提供冰箱、礦泉水、茶包(花草茶系-洋甘菊茶、康福茶， 烏龍茶、香片、咖啡)

 

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入住時櫃台給了一堆卷 : 抵用卷、餐卷等

還有海灘巾卡也就是去泳游不用帶房間毛巾去泳池，用海灘巾卡到泳池旁的服務台換取毛巾

在泳池使用完毛巾直接還給該櫃台換回海灘毛巾卡記得退房時海灘毛巾卡也需還給櫃台

不過今年2024年…不再提供海灘巾卡，需要毛巾直接與海灘服務台登記取毛巾即可

(此篇遊記是整理2023、2024年照片整合)

 

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飯店內也很貼心有提供拖鞋(可帶走)與束口袋

去游泳時可以把東西放入束口袋…並且該束口袋弄溼了曬乾可重覆使用

藍色小袋是小孩的沐浴乳、洗髮精、牙刷，若需要請與飯店客房組領取

對了…需要嬰兒澡盆、消毒鍋在訂房時也可以一併提出需求

 

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衛浴間

 

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淋浴式

印象中除了波西塔諾館-蜜月套房有浴缸，其他房型都沒有浴缸

 

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波西塔諾館-海景一樓家庭房

房間大小：12坪 ，二大床(200x180cm)

有專屬陽台，陽台椅x4，陽台桌，陽傘

官方連結：https://www.ktchateau.com.tw/room/ins.php?index_m_id=1&index_id=40

 

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扶桑花圖樣

這房型床頭沒有插頭，前面的「普羅館-海景一樓家庭房」在書桌旁的那邊有插頭

 

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房內有沙發加上室外陽臺空間較大…顯得這室內相對比較小

打開行李會比較佔空間的感覺

 

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衛浴間，仍然是淋浴式

之前遊記有介紹的比較詳細：夏都沙灘酒店➢私人沙灘➢無邊際泳池➢渡假最徍選擇➢親子飯店

 

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愛琴海西餐廰

採自助餐型式，天氣好可以到戶外取餐…但其實就是「戶外取餐」

與室內取餐菜色沒有太大的不同…只是室外比較開闊、比較新奇的感覺屏東恆春(墾丁)-夏都沙灘酒店➢私人沙灘➢無邊際泳池➢渡假最

➠ 晚餐有分兩時段用餐…A時段：17:30-19:00，B時段：19:30-21:00

在訂房與入住時必需要先預訂要在那個時段用餐

➠ 早餐供應時段7:00-10:30，其中8:30-9:30為尖峰時段…請盡量避開熱門時段

 

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晚餐菜色…拍了喜歡或特別的菜色…

泰國蝦、培根捲、烤魚、牛排、牛小排、雞肉串

不過因為我們入住都是在假日或是暑假熱門期間，價錢偏高…所以菜色好像有比較好

平日的菜色好像會不大相同

 

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兒童星樂園

分為三大區域：海底奇幻世界、觀樂探索世界、悠遊童話世界

位於普羅館B1F，入園需穿著襪子

開放時間 - 週一至週五：14:00-17:00、18:30-22:00

週六至週日：08:30~12:00、14:00-17:00、18:30-22:00

*另外還有【波西休閒中心】位在波西塔諾館1F，採登記制，有撞球、桌球、手足球

 

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這一區比較偏向小小孩會喜歡的，有扮家家組、小車子可以騎

 

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小孩在裏面玩，大家可以坐在外面椅子上透過監視器關心孩子的動向

 

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來到夏都當然不能只窩在室內

要到沙灘、泳池享受南部好天氣的美…

 

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有時天空不作美…

但只要放鬆…一切都很美好

 

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因為我們幾乎都是暑假期間入住遇過好幾次都是颱風之後…

好天氣、壞天氣都看過…真的是不同的美

 

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也遇過打雷下雨 …

 

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  泳池  

海景親子游池、海天一色無邊際成人游泳池、極致景觀的面海水療(SPA)池

開放時間》4月-8月：07:00~22:00  /  9月-3月：07:00~22:00 (不都是07:00~22:00?!)

【成人池】水深140cm

【兒童池】A 池：水深60cm，B池：水深50cm，C池：水深90cm，

月亮池：水深60cm，常溫28~32度（冬季期間依氣溫加熱）

水療(SPA)池：水深90cm，水溫28~32度(依室外溫度變化)

※為確保水質，泳池區於每日12:00~13:00期間清場（暫停開放）

詳細介紹連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/ins.php?index_m_id=21&index_id=137

 

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水療(SPA)池：水深90cm

 

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月亮池：水深60cm

 

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還有籃框…可以玩球

 

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如果沒有帶球可以向泳池服務站借球

 

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泳池服務站 位於月亮池旁，提供的服務有：

借毛巾、借球、泳圈打氣、海上泳池課程與活動登記

 

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海上活動：海上腳踏車、海上龍舟、霍比式帆船、趴板、長板衝浪、SUP站立式划槳體驗、海洋獨木舟

課程連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/list.php?index_m_id=18

陸上活動：夜訪沙蟹、狩獵弓射擊教學、沙灘排球、木球、果嶺推桿

課程連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/list.php?index_m_id=15

 

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泳池服務站 會有告示寫出今天能報名的活動

因為颱風過後浪大，沒有海上活動的選項…都是在泳池體驗。

兩隻小孩參加了「SUP、獨木舟」…我們都是參與免費體驗課程…

 

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獨木舟

 

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泳池教練都好有耐心並且以有趣的方式教導孩子…

孩子玩的超開心超喜歡…當然這超耗體力…體驗完一直說手好酸

 

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SUP

教練怕兩隻小孩會打到彼此…便建議他們分開划(兩艘)

 

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霏仔划一划…很快就想體驗站著划

小孩學習真的比大家快…他覺得站著更好玩

 

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函函則是不疾不徐…慢慢來

 

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上完體驗課程…又衝去借球與玩水

 

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玩完水…走回房間

但只要進室內…冷氣好涼好涼~要注意保暖哦

 

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換下來的泳衣建議先拿去脫水機脫水…把水份甩掉，泳衣比較快乾

…雖然玩水時都泡在水裏…但穿上溼溼沒有乾的泳衣仍然感覺不太舒服

而現在出門都會把折疊收納推車帶上…這時推車變成洗衣籃裝衣服

是不是很方便呢

 

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這不是第一次入住夏都了，坦白說第一次最能感受到飯店的熱誠

後來入住的印象都是制式化的感覺。

但必需強調泳池的教練教孩子都非常Nice，有耐心並且以有趣方式教導孩子體驗…。

問我們還會想帶小孩來玩嗎? 一定會的~~因為孩子們一直想再到夏都渡假

 

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墾丁- 夏都海灘酒店

地址： 屏東縣恆春鎮墾丁路451號

電話： 08-886-2345

官方網站：https://www.ktchateau.com.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/ktchateau/

入住時間：15:00，退房時間：12:00前

*相關訊息以店家公佈為主

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海生館+鹿境門票原價650， only 570元

鹿境門票原價200，only 180元 (九折)

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