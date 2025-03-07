墾丁觀光聖地有許多爭議話題…也有到墾丁旅行不如到沖繩的說法

但國內旅行畢竟還是簡單些…加上墾丁藍天白雲再搭配夏都沙灘海景、無邊際泳池 …

飯店內各項活動設施( 連結 )：海、陸上、室內課程，兒童遊戲室

不管是大人還是小孩都好喜歡來到夏都渡假放鬆

像我家那兩隻隨著年紀愈來愈增長能參與的活動也愈來愈多…玩的更是開心

一直說只住兩個晚上真的很不夠

而這次入住的房型：普羅館-海景一樓家庭房與 波西塔諾館-海景一樓家庭房 各一晚

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

夏都沙灘酒店

位於國境之南熱帶度假勝地墾丁，坐擁綿延2.8公里潔淨貝殼沙灘，墾丁夏都處處洋溢悠閒又熱情的浪漫風采。

之前超紅的電影「 海角七號 」與「被偷走的那五年」都有在夏都取景 (相關資訊取自夏都官網)

夏都沙灘的美只要是好天氣…藍藍的天很難不愛上

因為我們入住幾乎都是在暑假期間，遇過好幾次都是颱風之後…

記得第一次去時天空不作美…整天都是陰陰的，完全感受不到「夏都的美」

但當看到無敵美的沙灘後便愛上夏都…加上隨著孩子愈來愈大

他們也好喜歡玩水、參加課程…很充實，通常我們入住後都不需要再煩惱小孩要做什麼

而爸媽也是完全放空好好休息，之前入住遊記：

❄屏東恆春(墾丁)-夏都沙灘酒店➢私人沙灘➢無邊際泳池➢渡假最徍選擇➢親子飯店

❄ 夏都沙灘酒店(波西塔諾館-蜜月套房)

訂房參考 ： ☛ ☛ ➭ ➭ ➭

停車資訊

沿著飯店附近都有停車格，有空位便可以停車…

【飯店接駁服務】高鐵左營站 – 墾丁夏都

提供「高鐵左營站至飯店」接駁服務，每日一班，座位有限，建議可提早向飯店預訂。

《時刻表》*抵達時間依當日路況為準。

左營→夏都發車時間 (往墾丁) ：13:50 抵達時間約 16:30

夏都→左營發車時間 (往高雄) ：11:00 抵達時間約 13:30

*接駁車上車處：左營高鐵站2號出口（3或4號公車站牌處搭乘），逾時不候。

接駁費用方案選擇 :方案A - 399元(單人單程 + 夏都手工蛋糕一份)

方案B - 999元(雙人來回接駁車+雙人英式下午茶)

官方接駁資訊：https://www.ktchateau.com.tw/location/

墾丁夏都包含三個別館：普羅、馬貝雅及波西塔諾

抵達夏都後不管是入住那一會館都必需先到「波西塔諾館」辦理check-in手續

(從停車場進入後左轉，不過別擔心找不到，警衛會提示遊客)

【入住時間】

入住時間(CHECK IN)：PM15：00，

退房時間(CHECK OUT)：11:00以前

【別館介紹】

✈ 普羅館(右)：普羅館取名源於法國南方的普羅旺斯， 以金黃和寶藍色系構成的建築

✵ 離泳池近。愛琴海西餐廰(自助餐)、夏都星樂園遊戲室在此館裏…住這用餐最方便

✈ 馬貝雅館(中)：依傍著一片美麗的沙灘和海洋， 檸檬黃與粉紅相間的輕柔溫潤色彩

✵離泳池不會太遠…在三館的中間位置

✈ 波西塔諾館(左)：取自義大利南部阿瑪爾菲海岸線上最美麗的小鎮

✵入住時需先到此館做Check-in 手續，

而波西塔諾館離泳池與餐廰最遠，步行有一段距離可以搭飯店內接駁車往返

我們是預訂「普羅館」-海景一樓家庭房，但因為房間有螞蟻…與櫃檯反應後幫忙更換房間

去年也有入住相同房型，也是有螞蟻問題…，為什麼會選擇普羅館一樓呢?!

因為這一館離泳池、餐廰近，下次若到夏都仍考慮入住普羅館但不訂一樓的房型!

反應問題後櫃檯幫忙換到「波西塔諾館」-海景一樓家庭房，這房型之前也有入住過…

雖然「普羅館」與「波西塔諾館」都是12坪，但房內空間(室內)普羅館比較大…

而波西塔諾館是陽臺比較大…可以依個人喜好做選擇

普羅館-海景一樓家庭房

房間大小：12坪， 一大床(200x180cm)兩小床(200x105cm)

有專屬陽台：陽台椅x2，陽台桌，陽傘

官方網站連結：https://www.ktchateau.com.tw/room/ins.php?index_m_id=2&index_id=33

訂房參考 ： ☛ ☛ ➭ ➭ ➭

床是一大、二小，室內空間蠻大的…把行李攤開不收也不會有被佔掉空間的感覺

戶外空間：陽台椅x2，陽台桌，陽傘

晚上坐在外面吹著涼風喝點啤酒還不錯

(喝酒不開車、開車不喝酒)

房內有提供冰箱、礦泉水、茶包(花草茶系-洋甘菊茶、康福茶， 烏龍茶、香片、咖啡)

入住時櫃台給了一堆卷 : 抵用卷、餐卷等

還有海灘巾卡也就是去泳游不用帶房間毛巾去泳池，用海灘巾卡到泳池旁的服務台換取毛巾

在泳池使用完毛巾直接還給該櫃台換回海灘毛巾卡…記得退房時海灘毛巾卡也需還給櫃台

不過今年2024年…不再提供海灘巾卡，需要毛巾直接與海灘服務台登記取毛巾即可

(此篇遊記是整理2023、2024年照片整合)

飯店內也很貼心有提供拖鞋(可帶走)與束口袋

去游泳時可以把東西放入束口袋…並且該束口袋弄溼了曬乾可重覆使用

藍色小袋是小孩的沐浴乳、洗髮精、牙刷，若需要請與飯店客房組領取

對了…需要嬰兒澡盆、消毒鍋在訂房時也可以一併提出需求

衛浴間

淋浴式

印象中除了波西塔諾館-蜜月套房有浴缸，其他房型都沒有浴缸

波西塔諾館-海景一樓家庭房

房間大小：12坪 ，二大床(200x180cm)

有專屬陽台，陽台椅x4，陽台桌，陽傘

官方連結：https://www.ktchateau.com.tw/room/ins.php?index_m_id=1&index_id=40

扶桑花圖樣

這房型床頭沒有插頭，前面的「普羅館-海景一樓家庭房」在書桌旁的那邊有插頭

房內有沙發加上室外陽臺空間較大…顯得這室內相對比較小

打開行李會比較佔空間的感覺

衛浴間，仍然是淋浴式

之前遊記有介紹的比較詳細：夏都沙灘酒店➢私人沙灘➢無邊際泳池➢渡假最徍選擇➢親子飯店

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愛琴海西餐廰

採自助餐型式，天氣好可以到戶外取餐…但其實就是「戶外取餐」

與室內取餐菜色沒有太大的不同…只是室外比較開闊、比較新奇的感覺

➠ 晚餐有分兩時段用餐…A時段：17:30-19:00，B時段：19:30-21:00

在訂房與入住時必需要先預訂要在那個時段用餐

➠ 早餐供應時段7:00-10:30，其中8:30-9:30為尖峰時段…請盡量避開熱門時段

晚餐菜色…拍了喜歡或特別的菜色…

泰國蝦、培根捲、烤魚、牛排、牛小排、雞肉串

不過因為我們入住都是在假日或是暑假熱門期間，價錢偏高…所以菜色好像有比較好

平日的菜色好像會不大相同

兒童星樂園

分為三大區域：海底奇幻世界、觀樂探索世界、悠遊童話世界

位於普羅館B1F，入園需穿著襪子

開放時間 - 週一至週五：14:00-17:00、18:30-22:00

週六至週日：08:30~12:00、14:00-17:00、18:30-22:00

*另外還有【波西休閒中心】位在波西塔諾館1F，採登記制，有撞球、桌球、手足球

這一區比較偏向小小孩會喜歡的，有扮家家組、小車子可以騎

小孩在裏面玩，大家可以坐在外面椅子上透過監視器關心孩子的動向

來到夏都當然不能只窩在室內

要到沙灘、泳池享受南部好天氣的美…

有時天空不作美…

但只要放鬆…一切都很美好

因為我們幾乎都是暑假期間入住遇過好幾次都是颱風之後…

好天氣、壞天氣都看過…真的是不同的美

也遇過打雷下雨 …

泳池

海景親子游池、海天一色無邊際成人游泳池、極致景觀的面海水療(SPA)池

《開放時間》4月-8月：07:00~22:00 / 9月-3月：07:00~22:00 (不都是07:00~22:00?!)

【成人池】水深140cm

【兒童池】A 池：水深60cm，B池：水深50cm，C池：水深90cm，

月亮池：水深60cm，常溫28~32度（冬季期間依氣溫加熱）

水療(SPA)池：水深90cm，水溫28~32度(依室外溫度變化)

※為確保水質，泳池區於每日12:00~13:00期間清場（暫停開放）

詳細介紹連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/ins.php?index_m_id=21&index_id=137

水療(SPA)池：水深90cm

月亮池：水深60cm

還有籃框…可以玩球

如果沒有帶球可以向泳池服務站借球

泳池服務站 位於月亮池旁，提供的服務有：

借毛巾、借球、泳圈打氣、海上泳池課程與活動登記

海上活動：海上腳踏車、海上龍舟、霍比式帆船、趴板、長板衝浪、SUP站立式划槳體驗、海洋獨木舟

課程連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/list.php?index_m_id=18

陸上活動：夜訪沙蟹、狩獵弓射擊教學、沙灘排球、木球、果嶺推桿

課程連結：https://www.ktchateau.com.tw/fac/list.php?index_m_id=15

泳池服務站 會有告示寫出今天能報名的活動

因為颱風過後浪大，沒有海上活動的選項…都是在泳池體驗。

兩隻小孩參加了「SUP、獨木舟」…我們都是參與免費體驗課程…

獨木舟

泳池教練都好有耐心並且以有趣的方式教導孩子…

孩子玩的超開心超喜歡…當然這超耗體力…體驗完一直說手好酸

SUP

教練怕兩隻小孩會打到彼此…便建議他們分開划(兩艘)

霏仔划一划…很快就想體驗站著划

小孩學習真的比大家快…他覺得站著更好玩

函函則是不疾不徐…慢慢來

上完體驗課程…又衝去借球與玩水

玩完水…走回房間

但只要進室內…冷氣好涼好涼~要注意保暖哦

換下來的泳衣建議先拿去脫水機脫水…把水份甩掉，泳衣比較快乾

…雖然玩水時都泡在水裏…但穿上溼溼沒有乾的泳衣仍然感覺不太舒服

而現在出門都會把折疊收納推車帶上…這時推車變成洗衣籃裝衣服

是不是很方便呢

這不是第一次入住夏都了，坦白說第一次最能感受到飯店的熱誠

後來入住的印象都是制式化的感覺。

但必需強調泳池的教練教孩子都非常Nice，有耐心並且以有趣方式教導孩子體驗…。

問我們還會想帶小孩來玩嗎? 一定會的~~因為孩子們一直想再到夏都渡假

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墾丁玩什麼吃什麼

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