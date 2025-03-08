團購美食開箱｜享味生活招牌冷凍湯品 – 黑蒜頭雞湯、西瓜綿鴨肉湯，附上簡單食譜，讓你變出美味料理

美食當前豈能錯過？平常都有在關注料理類型的網紅，近期剛好有看到平時有在關注的網紅推薦了「享味生活」的產品⋯因為推薦了這兩個產品，因此就下單購買來為大家開箱！這家享味生活網路宅配美食，只要下單就可以直接宅到家，幸福又快樂的這一刻當然要好好記錄下來～享味生活宅配美食，我們動動手直接宅配黑蒜頭雞湯、西瓜綿鴨肉湯，兩款冷凍湯品，湯頭好回甘，超好喝！不僅如此唷，隨意做變化都好好吃～宵夜肚子餓也可以給他吃起來～享味生活真的恨棒呦！就是要我們享受生活中，讓食材與調味料激發新火花，一同享受「生活中的每一味」，將餐廳料理的美味，完美創新呈現在食材裡，可以即開即食又可以無需繁複準備，完全擄獲人心呀！

享味生活哪裡買？

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打破傳統既有的觀念，小包裝商品價格貴，但實際上享味生活的冷凍湯品完全不貴，滋味很不錯，隨時享受美食：隨時隨地都能輕鬆享用美食，豈能錯過這樣的好美食。

享味生活冷凍湯品有好幾款大廚料理，我們直接訂購黑蒜頭雞湯、西瓜綿鴨肉湯，這兩款冷凍湯品，想來試試看，我喜愛即享用的美食，簡單易學的料理示範，「一鍋到底料理」，完全不用想該如何變化與呈現，對於我們不會煮食的朋友真的是一大福音，冷凍湯品一包在手希望無窮呀。

冷凍湯品推薦 享味生活 西瓜綿鴨肉湯

享味生活宅配美食是經典的台味食材，雖然是冷凍湯品，但打開後發現注入南部特有的西瓜綿，完全翻轉著味蕾，酸鹹滋味更自帶特殊氣味，讓你欲罷不能的喝著湯品。

這神級美味料理中的西瓜綿是採用未成熟的小西瓜醃漬而成，十分開胃，只要入湯或者其他料理都很美味喔！享味的西瓜綿鴨肉湯裡的鴨肉下去熬煮，順口不膩，一年四季都很合宜。

從享味冷凍湯品宅配美食，直接網路訂購送到府，打開加熱就能喝，一份約1-2人份，主打小家庭份量，美味不留隔夜，還可以變化出不同料理，倒出時的同時你會發現，比之前在全聯購買的其他品牌的冷凍湯品更佳的食材多多又很有料，這樣冷凍湯品一包一到兩人份量剛剛好，也不用放到隔夜，更不用覺得份量多找好多人來一起享用消滅食物呀！

準備材料如上圖，我們平時煮食都很簡單，食材幾乎也以食物原型為主，因為看到了IG上面的網紅，因而這樣子試試看，一鍋到底變化料理後，也可以輕鬆上桌！

緊接著我跟媽媽兩個人就一起來完成美味料理囉！

思來想去決定就直接以最簡單的方式呈現，打開後直接下鍋，加熱湯，西瓜綿冷凍湯品裡嚴選鴨肉：經過西瓜綿熬煮，鴨香濃郁，肉質鮮嫩入味。

延伸版的冷凍湯品料裡，蔬菜也陸續下鍋煮，滾熟後就先以大碗公裝了。

我們吃法很簡單，留點湯煮鍋燒意麵，大概約3-5分鐘左右，即可上桌。

我們兩個，一個想吃鍋燒意麵，另外一位純粹想喝湯，所以讓西瓜綿鴨肉湯再加以變化，大量蔬菜也可以讓湯頭更加輕甜。

西瓜綿鴨肉湯上桌

那微微酸感的湯頭很有道地台味氛圍，西瓜綿的酸韻是需要時間醞釀，搭配魚肉或是肉品都相當出色。曾文溪一帶是西瓜產地，醃漬的小西瓜稱為西瓜綿，並非家家戶戶都有，但這是非常珍貴的喔！熬煮湯頭熬煮入味，西瓜綿口感細緻、滋味鹹香，省去在家小火熬煮的時間，只要動動手購買享味生活的冷凍湯品即時食用，食材鮮度佳又好喝。

而鴨肉本身，爽口，肉也好吃，不僅如此，好咬好啃骨頭，迅速完食。

在家也可以直接買麵條或鍋燒意麵變化出不一樣的料理，我們湯也可以直接煮麵，蔬菜放入，又是一碗簡單美味的料理囉！是不是很簡單呀～簡單到想要再到享味生活中購買更多的湯頭放冷凍，以備不時之需呀！

冷凍湯品推薦 享味生活 黑蒜雞湯

甘醇溫補黑蒜雞湯，超開胃的！我們食材取出後會先解凍，再來烹調，一盒份量1-2人份，可搭配其他食材，做成鍋物或是創意料理，美味的湯底，就是料理好吃的秘訣，享味就是你的日常餐桌。

一年四季都很適合來碗騰著煙的熱湯，我很喜歡這暖心感，黑蒜頭是發酵過的黑蒜，有點微酸微甜，口感特殊。選用骨腿部位，肉質較為細嫩，富含豐富蛋白質一起熬煮，風味絕倫！

享味生活的冷凍湯品料理一份1-2人份，簡單即食，即使宵夜想要來吃一下，也沒有負擔。

網路無國界，看見IG上面的網紅，因而這樣子煮！我們同樣將黑蒜頭雞湯倒入加熱，天啊！滿滿雞肉給的也太大方了～等鍋熱到半途中，kiwi就將蔬菜丟入煮，接著蔬菜熟就直接換到大碗中。

但湯汁部分會保留一些，比例就看個人，白飯一碗～

還有海鮮數樣，不愛吃海鮮的朋友也可以下肉，或是其他～享味生活的美食在於可以隨性的搭配，都意外的好吃啦！

接著我們就要用黑蒜頭雞湯的湯底來與海鮮食材做成燉飯。

湯滾後接著放入海鮮，最後是一碗白飯，蓋上鍋蓋，約5分鐘再次打開，攪拌均勻，記得中火轉小火才能收汁變成燉飯呀！熱騰騰燉飯也跟著出爐了～開心！

享味生活黑蒜頭雞湯

享味生活很值得入手，兩款的冷凍湯品我也像推件這黑蒜頭雞湯，湯頭清澈，很適合變化很多料理，可以做拉麵、燉飯或是火鍋，炒菜也很適合加入一些湯提升香氣。

黑蒜頭經過特殊處理後，嗆味消失，保留完美的酸甜香氣，在日式居酒屋也很常見到烤黑蒜頭，據說這也是養生的方法之一啦！我喜歡這溫潤順口的湯頭，並不會很重口味，適中的味道會讓你想再買回家喝～

黑蒜頭雞湯海鮮燉飯/冷凍湯品

雞湯的味道不重但香氣十足，加入蛤蠣、小卷、干貝這樣的海鮮，讓湯頭也更不一樣，米飯的收汁恰到好處，一口接著一口，真的好美味喔！

沒想到享味生活的湯品真的很好喝之餘，口口都讓你幸福至極！

跟媽媽一起享用這樣的兩人套餐組合（自己變魔術出來的料理），不僅好玩又好吃！如果家中有個人鍋，一包分量剛剛好，外食久，套房裡吃著小火鍋，也是一種幸福的享受呀！