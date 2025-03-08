2025-03-05

每次季節交替，小孩的鞋子總是說變就變小，大人的鞋子也是穿久就該換新。剛好最近逛台中大雅中清路時，發現一場「美力運動世界-中清特賣會」，價格簡直佛心來的，童鞋、運動鞋、登山鞋最低1折起，還有超多買一送一組合，首6日早鳥入場再享7折優惠！ 這種好康怎麼能不分享給大家？一起來看看這場 2025大雅鞋子特賣會的優惠內容吧！

⏏文章摘要

美力運動世界-中清特賣會在哪裡？

地址：台中市大雅區中清路四段639號

特賣日期：2025/3/4（二）- 3/16（日），共13天

營業時間：10:00-20:00（週六、日也有營業）

服務電話：0936-693-326

美力運動世界-中清特賣會，前面有大大的停車空間，第一次到訪的旅人停進來就對了！不管你是想幫小孩找舒適童鞋，還是替自己添購運動鞋、登山鞋，這場台中大雅特賣會都超值得衝一波！但女王當天抵達時現場早已排滿來搶購的民眾，建議大家提早出發才不會被搶光喔~



2025大雅中清鞋子特賣會優惠總整理

✔️ 早鳥活動（特賣首6日限定）

活動時間：3/4（二）- 3/9（日）每日限量30名早鳥，9:30發號碼牌，10:00憑號碼牌入場，享特賣價格再7折（超級優惠！手刀衝！P.S.: 一個人限購10項商品，11點前要結帳完畢 鞋盒不可以拿掉喔!

✔️ 全館滿千折百

滿3000折200

滿4000折300

滿5000折400

注意：早鳥優惠、下午茶活動、LINE好友折扣無法併用。

✔️ 超值組合價，買越多折越多

不限品牌，相同價位的鞋款組合買越多折越多。

✔️ LINE新好友再95折

大家可以先加官方LINE：美力運動世界，結帳額外享95折，現場掃QR Code就能加入！優惠直接現折！

（▲以上圖片，資訊皆有時效性，資訊僅供參考，售價依現場活動公告為主。）

大雅中清特賣會熱銷鞋款推薦

這次的 美力中清特賣會 現場真的超級好逛，光是鞋款品牌就多達上千款，像是日本知名童鞋品牌 MOONSTAR、美國潮流品牌 KangaROOS、戶外運動必備的 TEVA登山鞋、還有冬季女孩最愛的 UGG雪靴，全部都是1折起、最低190元就能帶回家！ 不管是要幫小朋友買學校鞋、找一雙好走的運動鞋，還是想挑雙登山鞋準備春天出遊，這場台中大雅鞋子特賣會真的都幫你準備好了！



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MOONSTAR童鞋特賣

第一區一定要推的就是MOONSTAR（月星）童鞋特賣區！這牌子可是日本家長人手一雙的好穿童鞋，特別強調輕量、防滑又透氣，真的超級好必敗。現場的MOONSTAR童鞋款式真的爆炸多，像是FROZEN冰雪奇緣、蜘蛛人等多款卡通聯名款鞋子，小朋友一定愛爆！

這超便宜的下殺讓爸爸媽媽們直接變成搶鞋戰士，蹲下來一雙雙狂翻，每個人手上都抱著好幾雙鞋，真的比百貨公司週年慶還刺激。

對了! MOONSTAR童鞋特賣區 還有一處零碼買一送一專區，不管你要挑寶貝的球鞋，或是輕鬆的休閒涼鞋應有盡有，大家自己來挖寶吧!

KangaROOS童鞋｜運動鞋特賣區

接下來就是必逛的KangaROOS童鞋零碼特賣專區！也是家長們不容錯過的好地方！這裡的鞋款專為愛穿舒適又耐穿的寶貝們設計，無論是日常穿搭還是戶外活動都非常適合。最讓人驚喜的是，這裡的零碼鞋款價格超級優惠而且選擇超多，不管是運動鞋、休閒鞋、造型鞋應有盡有隨你挑到手軟~

對了如果要挑卡通造型款式，一定要到後面這區的卡通男女鞋區，多到讓人眼花撩亂，像是FROZEN冰雪奇緣、波力、蝙蝠俠、天竺鼠車車這些聯名款通通都有，在這個這個零碼專區價格直接單一價190元！晚來就沒啦~

KangaROOS專區 絕對不能錯過的就是那個花車內精選樣品鞋區，這裡的鞋款以190元起的價格讓大家眼睛發亮，簡直是台中鞋子特賣會中的秘密寶藏！這些樣品鞋不僅價格親民，還保證品質優良，這場超高CP值的大雅區 鞋子開倉拍賣一定要趕快來挖寶！

最特別的是這次還有一區大甲媽繞境鞋專區，專門給信徒走繞境路線用的鞋，這雙耐穿又好走，直接190元起真的太佛心了吧！

中清特賣會的KangaROOS區域，除了有各式各樣的童鞋和運動鞋外，還有一個不容錯過的隱藏亮點，KangaROOS服飾與多功能包款，滿足你從頭到腳的運動需求。不論是尋找舒適運動穿搭，還是需要一款實用的包包，這裡的優惠都讓你一次搞定！現在更有買一送一的超殺優惠，快跟著我一起來了解！

LOTTO多功能運動鞋｜休閒鞋鞋｜拖鞋專區

LOTTO多功能運動鞋｜休閒鞋｜拖鞋專區，超火熱的瘋搶區正等著你來挑戰！這裡集結了各式各樣的LOTTO鞋款，從功能滿點的運動鞋，到輕便舒適的休閒鞋，再到放鬆雙腳的拖鞋，每一雙都讓人一試成主顧。不管你是運動愛好者，還是休閒風格的追隨者，這裡都有適合你的完美選擇。

LOTTO超便宜88元夾腳拖現正熱賣中而且還買一送一!! 這超殺的價格就能把這雙舒適又超值的夾腳拖帶回家！想像一下，炎炎夏日來臨，穿上這雙LOTTO夾腳拖，無論是宅在家中，還是輕鬆步行至街角小店，腳步都輕鬆又自在！這款夾腳拖設計簡單大方，質感不輸高端品牌，走起路來也毫不費力，簡直是夏季必備的好物。

你以為剛剛的88元夾腳拖已經夠划算了嗎？那你一定不能錯過這雙LOTTO 190元Q彈拖鞋！這款拖鞋可是美力運動世界-中清特賣會現場的瘋搶區人氣王，軟Q的鞋底一踩下去直接回彈，舒服到讓你想直接穿著走回家！不只腳感像踩在棉花糖上一樣輕盈，外型還很有時尚感，簡約百搭，無論是出門買早餐、逛夜市，甚至是去繞境遶夜，都超級好走不咬腳！

LOTTO專區只鞋子必搶，連LOTTO服飾、背包、運動用品專區也是讓大家一籃一籃狂掃的重點區域！這裡的價格直接甜到不行，T恤、運動衫、帽T、背心通通百元起，質感好、版型又好看，男生女生都能找到自己喜歡的款式。大甲媽繞境專區還有超多運動用品小物，像是運動毛巾、帽子、護腕等，通通都是佛心價，想要挖寶的朋友真的一定要來現場自己翻翻看喔~

TEVA登山鞋｜涼鞋特賣

喜歡戶外運動的朋友一定要來挖寶！TEVA登山鞋特賣區直接對折起跳，不管是防水登山鞋還是涼鞋，價格真的都殺很大。零碼花車區更誇張，涼鞋直接190元起，想買戶外鞋真的來這裡就對了！

當然TEVA樣品鞋專區的限量瘋搶區！這裡的TEVA鞋款數量有限，瞬間就可能被搶光！無論是堅固耐用的登山鞋，還是舒適的戶外拖鞋，每一雙鞋子都經過精選，完美適合喜愛戶外活動的你。

TEVA大甲媽繞境區，絕對能讓你滿足所有需求！這裡的涼鞋專區匯集了多款TEVA涼鞋，每一雙都具有卓越的舒適性與防滑設計，特別適合長時間行走和戶外活動。限量搶購不買就立刻被搶購一空啦！

GOODYEAR工作鞋｜慢跑鞋特賣

需要一雙好穿又耐用的廚師鞋？那GOODYEAR鞋款千萬不能錯過！這牌子的鞋子本來就主打耐磨、防水、防滑、一體成形不脫膠 ，在工作環境或日常穿搭都非常實用，尤其是站久的朋友一定懂一雙好鞋的重要性！

UGG雪靴特賣

最後壓軸介紹的，就是這次讓女孩們瘋狂的UGG雪靴特賣區！這個牌子的鞋原價超貴，這次在大雅中清特賣會直接大出清，不管是零碼特賣區，還是樣品區都是會場焦點，難怪現場每個女生手上都抱著好幾雙！

2025大雅中清鞋子特賣會

這次2025大雅中清鞋子特賣會真的太狂了，每一區的鞋款都便宜到炸裂，從童鞋、運動鞋到登山鞋、雪靴應有盡有，錯過真的會扼腕！除了鞋子之外，現場還有各種機能襪、運動襪、品牌服飾同步特賣，通通都是直接破盤價！「美力運動世界-中清特賣會」 簡直是換季買鞋的天堂，全面特價最低1折起，還有買一送一、滿千折百、LINE好友95折等超值優惠！趕快揪朋友一起衝 2025大雅中清鞋子特賣會 吧！

✔️ 最後提醒大家，結帳前一定要用這些優惠：

早鳥優惠 3/4-3/9，前30名享7折！

買鞋前先加入LINE會員，結帳可再享95折！

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美力運動世界 大雅特賣會資訊

粉專：美力運動世界

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地址：台中市大雅區中清路四段639號

特賣日期：2025/3/4（二）- 3/16（日），共13天

營業時間：10:00-20:00（週六、日也有營業）

電話：0936-693-326