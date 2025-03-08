這幾天台中氣溫忽冷忽熱，本來以為可以把厚被子收起來，結果晚上還是冷得縮在角落發抖...，這時候才發現，家裡的被子、枕頭、床單真的該更新了！最近剛好發現一場非常厲害的「多利寶寢具工廠特賣會」！這次的 2025台中南屯寢具特賣會，價格根本是「業界震撼彈」，不只特價990起，還直接來個買一送一，還好女王來的早要不然可能都被搶光拉，話不多說快帶大家前往這個厲害的，寢具特賣會現場看看吧！

⏏文章摘要

多利寶寢具工廠特賣會在哪裡？

地址：台中市南屯區大墩路466號(寶雅旁)

營業時間：11:00~21:00

服務電話：0800-371415

結帳方式：現金、刷卡皆可

這次的「多利寶寢具工廠特賣會」，就位於台中市南屯區大墩路466號，旁邊就是寶雅，非常好找。若你在台中南屯區附近，絕對是錯過的話會後悔的好地方！趕快前往這場床品購物的樂園，為你的家添購一波新寢具吧！

多利寶寢具工廠特賣會優惠資訊

✔️ 床單、被套、記憶枕，統統5折起，再買一送一！

如果你有換床單、枕頭或者被子的想法，那麼來這裡簡直像是撿到寶！在這場特賣會中，床罩被胎、被單、記憶枕等各種寢具商品，價格直接下殺5折起，還有「買一送一」的超值優惠！

✔️ 消費滿500元，按讚+分享即送家飾禮品

此外，若你在現場消費滿500元，只要到愛玩女王日誌FB按讚並分享(現場可掃QR-Code)，就能免費獲得家飾禮品，這可是額外的好禮，讓你的購物更有驚喜！不僅享受優惠價格，還能帶回可愛實用的家居小物，一舉兩得！

（▲以上圖片，資訊皆有時效性，資訊僅供參考，售價依現場活動公告為主。）



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2025台中寢具特賣會

這場2025台中寢具特賣會，主辦單位是成立超過40年的「多利寶寢具工廠」，從設計、製造到銷售，一貫保持優質的品質。自2011年通過臺灣製MIT微笑產品認證，2013年又獲得國際ISO 9001品質管理認證，顯示出他們對於產品品質的重視。多利寶的經營理念一直是將高格調的設計和專業化的製造技術融入每一個產品中，將寢具用品推向專業、流行及高品質的方向，讓每一位消費者都能擁有舒適且美觀的臥室空間。

多利寶寢具工廠特賣商品推薦

首先，我們先來看看口碑超讚的買一送一花車區！這裡不只有萬用毯、四季被、涼感被等多款寢具，還有讓你一次買滿滿的下殺優惠！不管是寒冷的冬天還是悶熱的夏天，這裡的寢具都能輕鬆滿足你的需求，讓你每晚都能睡得像個小天使。搭配上買一送一的超值優惠，大家快來挖寶吧~



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何為40支天絲 VS 何為60支天絲?

在這逛特賣會前，一定很多人都會好奇“40支天絲”與“60支天絲”的天絲有什麼差別。簡單來說，數字越大，纖維越細，摸起來手感更柔滑、光澤感更強。60支天絲比40支天絲更細緻，對肌膚更友善，並且觸感超級舒服，是高級寢具的首選！了解完知識之後我們再大家繼續逛下去吧~

60支100%天絲素色系列

特價：鋪棉兩用被6*7尺特價1980元/床包價格：3.56.2尺1180元/5*6.2尺1380元/6*6.2尺1580元/6*7尺1780元

這一系列的60支100%天絲素色床品，擁有14種美麗的顏色選擇，無論是熱情的紅色，還是冷靜的藍色，總能找到一款適合您的色彩。這些頂級奢華面料，提供無與倫比的柔軟度與舒適感。工廠直營的超值優惠價格，使您可以以更優惠的價格擁有這些高品質的床品。

40支100%天絲床包兩用被組

特價：5*6.2尺特價1980 6*6.2尺2180

這一系列的40支100%天絲床包兩用被組可是獨家優惠的破盤出清價，這超佛心的廠拍特賣會一定要趁著這幾天趕快來大買特買啦!



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40支100%純棉床包兩用被組

特價：56.2尺特價2280元 / 66.2尺特價2480元

多款的40支100%天絲床包兩用被組，是多利寶獨家設計的花色，特別為您推出超低價回饋。每一套組合都包含了鋪棉兩用被、薄床包和薄枕套，實用又舒適。鋪棉兩用被在春夏可以作為涼被使用，冬季則可以裝入棉被，適應不同季節需求。薄床包設計簡單，直接包覆床墊，無需床裙及鋪棉，清爽又乾淨。

40支100%天絲床包兩用被組

特價：56.2尺特價2280元 / 66.2尺特價2480元

這款純棉床包兩用被組同樣具備極高的舒適度。采用天然棉材質，能吸水分，保持肌膚乾爽，讓您在任何季節都能擁有舒適的睡眠環境。此組合同樣包括鋪棉兩用被、薄床包與薄枕套，設計簡潔實用，讓您的床品更顯大方，且質感十足。



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60支100%天絲床包兩用被組

特價：5*6.2尺特價3280元 / 6*6.2尺特價3580元

這款60支100%天絲床包兩用被組，是多利寶的獨家超值優惠，比市面上同等商品便宜2-3成！選擇60支天絲的床品，您會發現觸感更加柔滑，布料的細緻度也提升了不少。此組合包含鋪棉兩用被、薄床包以及薄枕套，適合全季節使用，特別推薦給注重睡眠品質的您。

還有特賣會現場還有超可愛的純棉長抱枕等你來挑選！不僅如此，還會額外送你一個枕套，簡直是買到賺到！這些長抱枕不僅可以讓你在沙發上悠閒地休息，還能給床鋪增添一點可愛的氛圍，讓你的睡眠空間更添溫馨。

40支100%純棉七件式床罩組

特價：5*6.2尺特價3280元 / 6*6.2尺特價3580元

這款純棉七件式床罩組，同樣包含鋪棉兩用被、鋪棉床罩、鋪棉枕套、薄枕套與抱枕。採用高品質的純棉材質，讓您在每一晚的睡眠中，都能感受到如絲般的柔軟，並且擁有非常高的耐用性。這款床罩組既實用又美觀，適合任何喜愛經典設計的家庭。

60支100%天絲七件式床罩組

特價：5*6.2尺特價4980元 / 6*6.2尺特價5480元

這款高端的60支天絲七件式床罩組，擁有出色的質感和舒適度，讓您的睡眠享受升級。包括鋪棉兩用被、鋪棉床罩、鋪棉枕套、薄枕套和抱枕。每一件配件的設計都充滿奢華感，特別適合對床品有高要求的顧客。天絲面料觸感柔滑，絕對是你最佳選擇喔~

費尼斯精梳棉床罩組

特價：5*6.2尺出清價3980 / 6*6.2尺出清價4380

費尼斯是一個來自義大利浪漫小鎮的自創品牌，結合了多元設計與精緻工藝，專為挑剔的消費者打造獨一無二的寢具。這些產品不僅擁有義大利風情的獨特花款，更以精梳棉和絲光工序聞名，確保每一件床品都兼具舒適與奢華。精梳棉經過細心挑選長纖維，製成柔軟耐用的布料；而絲光處理則讓棉布表面更加光滑亮麗，極具抗皺性。這些高品質的寢具，帶來的不僅是美麗的設計，更是一種來自義大利的浪漫觸感與舒適體驗，讓每一晚的睡眠都充滿優雅和舒適。這一系列的精梳棉床罩組可是最後下殺的獨家優惠 沒買到可是會搥心肝的呢~

特價：被胎5折!

在這區域還有超便宜得舒眠被6*7竟然只要990元的佛心價，這親民的價格簡直是台中買寢具的秘密基地吧！

這次的多利寶寢具工廠特賣會，除了有超值的羊毛毯買一送一優惠外，還有保潔墊和保潔套以驚人的低價推出！無論是需要一條保暖又舒適的羊毛毯，還是想為床墊增加一層保護的保潔墊、保潔套，這裡都這裡必敗的商品喔！超低價快來搶購吧！

記憶枕｜涼感枕｜乳膠枕 買一送一專區

多利寶寢具工廠特賣會，在這次多利寶寢具工廠特賣會，除了超值的床品優惠，還有各式枕頭等你來挑選！無論是記憶枕、涼感枕還是乳膠枕，都有驚喜價格等著你。

這次的「記憶枕買一送一」活動，真的是超值好康啦！你可以根據自己的需求選擇不同款式的記憶枕，像是有鋪棉加高款、透氣款或是天絲材質的款式，都可以隨便混搭！無論你是追求更高的支撐力、舒適的透氣感，還是想要感受天絲的柔軟和光滑，這些選擇都能帶給你完美的睡眠體驗。買一送一優惠，讓你一次擁有兩個，無論自己用或送人，都是超划算的選擇哦！

對了！現場還有一個超貼心的設計，隱密的枕頭試躺專區！這裡讓你完全放鬆，隨意試躺不同款式的記憶枕，感受每一款枕頭的舒適度。你可以親自體驗每款枕頭的支撐性、軟硬度，甚至測試透氣性，找到最適合你需求的那一款喔！

花車床包組優惠

在「花車區」這裡還有超吸引的床包組優惠！這些床包組不僅超實惠，還有各種款式和顏色任你挑選，滿足不同喜好和需求。特別的是，這些床包組的質感相當高，不論是純棉、天絲還是其它舒適面料，都能讓你的床鋪瞬間升級。而且花車區超划算，很多款床包組都享有限時特價，讓你不僅可以換上新床包，還能帶回家額外的好康！快來挑選一組，讓床鋪焕然一新，睡得更舒服！

2025台中南屯寢具特賣會

2025台中南屯寢具特賣會 正火熱進行中！來台中市南屯區大墩路466號，超值優惠等你來搶！各式記憶枕、天絲床包、涼感枕等寢具用品，現在買一送一，還有滿500元送禮品的活動！無論是換床包還是添購枕頭，這裡的優惠保證讓你滿載而歸，別再猶豫了，快去親自挖寶一波！

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多利寶寢具工廠特賣會資訊

粉專：多利寶寢具工廠

FB：多利寶寢飾生活館

特賣會地址：台中市南屯區大墩路466號（寶雅旁）

特賣會日期：2025/3/6（四）- 4/6（日）

營業時間：11:00~21:00

服務電話：0800-371415

結帳方式：現金、刷卡皆可