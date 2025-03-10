我是熱愛幫小孩拍照和錄影記錄童年生活的媽媽～

當然希望每個拍攝瞬間都是既可愛又漂亮的畫面

但總會有時遇到紜紜不小心被蚊子叮咬，搞得臉蛋紅紅甚至抓破皮

紜紜因為年紀小關係，都要經過數天甚至數週，紅紅的地方才會漸漸不見

照片可以後製修復，但影片就難以做到消除這些小瑕疵～

對我來說日常防蚊很重要，珍貴的回憶才不會被搞砸！

為了不讓紜紜受蚊子的侵襲，媽媽我可是煞費了一番苦心，買了許多市售防蚊貼和防蚊噴霧使用，但效果都不如預期～

直到我遇到了「點點狐防蚊液」 紜紜白天戶外趴趴走或是夜晚安靜熟睡，就沒那麼常抓癢了，讓我安心不少！

「點點狐防蚊液」容量有100毫升和30毫升可任君挑選

大瓶的我會放家裡，外出旅行我會帶小瓶的體積比較輕巧

「點點狐防蚊液」無香精無香料，聞起來幾乎沒什麼化學怪味，這點很加分！

噴霧輕盈透氣清爽不黏膩，小孩塗抹起來舒服又自在，不會老是吵著想洗掉～

不論大人或小孩接受度都很高，這款防蚊產品實在很推薦！

我經常推著嬰兒推車帶小孩到公園玩耍和放電，樹木草叢多的地方，蚊子數量當然也不少

所以出門前，我都會幫紜紜噴點點狐防蚊液，使用後我自己覺得滿明顯的

戶外玩了好幾個小時，回家發現沒什麼新紅點，感覺效果真的不錯！

紜紜身上像多了一層保護，蚊子好像沒那麼愛黏著她了！

週末戶外一日遊或是兩天一夜的親子旅行，我也一定會帶著『點點狐防蚊液隨身瓶』備用

小小一瓶輕巧好攜帶，走到哪噴到哪，不論放口袋還是背包，都不占空間、不會覺得重，帶小孩出門更輕鬆！

有了防蚊神器加持，討厭的蚊子通通退散！全家人能愉快享受旅程，不必受惱人的 「 紅豆冰 」之苦～

現在我家、包包裡一定有一瓶點點狐防蚊液，孩子去哪玩都帶著，真心推薦給家中也有小孩的爸比媽咪們～

點點狐防蚊液

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