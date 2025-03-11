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土耳其帶孩子自駕土耳其2【土耳其/伊斯坦堡住宿資訊】伊斯坦堡機場-->搭Bus進伊斯坦堡市區-->轉搭地面電車到住宿

2025-03-11 15:55:10 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事

土耳其帶孩子自駕土耳其2【土耳其/伊斯坦堡住宿資訊】伊斯坦堡機場-->搭Bus進伊斯坦堡市區-->轉搭地面電車到住宿

在伊斯坦堡機場裡過海關入境土耳其之後

一路看著指標去行李轉盤處提領行李

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還有些商店可以買東西

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潔西麻走到行李轉盤時

行李已經下來了

接著去換了一點土耳其里拉以便路上需要用到

不過在機場裡換錢的匯率很差

建議先換一點點能坐車進市區就好

剩餘的開銷金額去市區裡的換錢所換

這樣才能減低匯差損失

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出來後先去買了電話卡

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稍微比了一下電話卡價格後

決定買這間電信公司的方案

連同二個孩子的電話卡一起共買了三張

萬一路途中走失了

孩子們可以用手機打電話給潔西麻

當然是盡量不要發生這種事情比較好

出門在外

要顧好孩子們的安全

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機場裡的飛機擺設

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這趟旅途潔西麻完全沒做功課就出門了

也不想被侷限在有規劃的行程裡

比如網紅景點或網紅餐廳等等

孩子們長大了也會有想法

所以三個人一致決定走到哪玩到哪

辦完電話卡先來租車處問看看有沒有車子出租

租車的想法是在飛機上聊天聊出來的

想說租車子開去市區住宿的地方

再開到別的城市繼續去玩

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因為沒有事先上網租車

來到這裡潔西麻就每個租車櫃枱都問過一輪

竟然都沒車了

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只有一間剩下較高價位的車子能出租

真沒想到土耳其租車這麼熱門

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這麼多間都沒車了

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沒租到車子也沒關係

就先進市區的住宿旅館再做打算

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進市區的大巴在機場地下室

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好多條路線的巴士

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初來乍到的潔西麻也不知道搭哪條路線的巴士進市區

先去問一問

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到售票處這裡問售票小姐要搭哪條路線的巴士進去市區 

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她問了潔西麻住宿的旅館位置後

說12號站台的巴士能去潔西麻住宿的旅館附近

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跟著大家排隊

第一班客滿了

排到第二班才搭上車

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一個人的票價是136土耳其里拉

潔西麻是上車刷卡買票的

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車子準備出發了

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機場的環境算是蠻乾淨舒適的

再回到這個地方已經要一個多月以後了

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車子開出機場來到高速公路

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感覺機場還蠻遠的

因為潔西麻跟孩子們都睡了一覺

才開進來伊斯坦堡市區

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下車的地方是這間清真寺旁邊

有一個小小的逛街廣場

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夏天的天氣熱

下車後一人就先買一隻冰淇淋吃再去旅館

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到了這裡潔西麻又問了人才知道要轉搭地面電車

走路會走很遠

有拖行李就搭地面電車比較省力

從橋下過來電車站

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剛好對面有電車過來

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潔西麻在看站名的時候

好運氣發生了

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有位外國遊客送了潔西麻搭車的票卡

真是意外的驚喜

她說她正要前往機場

這張裡面還有錢的車票用不到了

直接送給潔西麻跟孩子們來搭車

好感謝她喔

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第二個驚喜又來了

要搭車之前遇到一位很帥的土耳其男生

一路帶著潔西麻跟二個孩子一起搭車到旅館的這站下車

還帶到巷口確定旅館是在這裡他才離開

潔西麻不好意思對著他拍照

所以只能對他說聲謝謝

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旅館的巷口是這間甜品店

每樣甜品看起來都好好吃啊

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一路拉著行李往旅館走過去

巷子是石板路不好拉行李

只好在人行道上走

但是人行道又很窄不太好走

兩邊倒是蠻多商店可以逛街

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走了大約十分鐘左右

看到很小的旅館招牌了

一轉進旅館這條巷子就看到遠方的海景

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抵達土耳其的第一天就住在這間Sultanahmet NU Hotel  

一樣是在Agoda訂的

旅館就在小巷子的斜坡上面

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進門看到的就是旅館接待櫃枱

來到這裡才發現旅館有賣電話卡

不過價錢跟潔西麻在機場辦的電話卡好像沒有差很多

其它還有一些旅遊行程

不知道怎麼玩土耳其的住客

可以直接跟旅館報名

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旅館小小的大廳

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可能是空間關係

大廳很像家裡的小客廳那樣

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潔西麻跟二個孩子訂的是三人房的房型

房間空間不大

行李只能放在電視下面的小空地

二個行李打開就沒有走路的位子了

還好潔西麻有讓孩子們揹背包裝自己的衣物

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簡單的房間

有化妝台 電視 衣櫥 

房間機能上都夠用

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打開窗戶看看

是被安排到與大門同一個方向的街景房

面海房要在訂房時就選好

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衣櫥裡有放備用棉被

因為夏天提供的被子是一條很單薄的小毯而已

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房間門打開就是正對浴室

再過來是化妝台

那個化妝台的桌面太小了

如果買食物回來吃桌面大小不夠放

筆電放上去也不太好用

這個房間有多一點的桌面就更不錯了

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孩子們都用床頭櫃而已

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毛巾跟浴巾 一次性拖鞋都放在床上

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浴室也小小的

所有的盥洗用品都要自己準備喔

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放下行李打算出去走走逛逛

順便帶孩子們吃晚餐

將機場換到的土耳其里拉拿出來數一數

才能知道大概到什麼時候才又要換錢

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出門前遇到老闆

他說應該要先上來頂樓欣賞風景再出去

時間是很剛好的黃昏時刻

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所以沒有訂海景房是沒關係的

旅館頂樓的早餐餐廳就能欣賞到風景了

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右側是西邊

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遠遠看太陽西下很美

旅館樓層沒有很高

可能是斜坡的關係讓旅館角度較高能看到海景

這附近的巷子很多斜坡

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海上好多船隻

在後來的行程裡

潔西麻有帶孩子們去坐船欣賞博斯普魯斯海峽

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潔西麻跟二個孩子都是第一次來到土耳其

一路從曼谷轉機到伊斯坦堡都算很順利

也沒有不適應的狀況

畢竟把拔這次沒有一起來

他要上班

所以沒有這麼長天數的假期

這趟土耳其的旅行只有潔西麻跟孩子而已

很期待後面旅程看到的風景呢

 

延伸閱讀：

帶孩子自駕土耳其1【出發/桃園/泰國/土耳其】桃園國際機場-->搭乘長榮航空前往泰國曼谷轉機-->抵達土耳其伊斯坦堡國際機場－Juicybaby潔西貝比的生活小事｜痞客邦

 

 

 

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