在伊斯坦堡機場裡過海關入境土耳其之後

一路看著指標去行李轉盤處提領行李

還有些商店可以買東西

潔西麻走到行李轉盤時

行李已經下來了

接著去換了一點土耳其里拉以便路上需要用到

不過在機場裡換錢的匯率很差

建議先換一點點能坐車進市區就好

剩餘的開銷金額去市區裡的換錢所換

這樣才能減低匯差損失

出來後先去買了電話卡

稍微比了一下電話卡價格後

決定買這間電信公司的方案

連同二個孩子的電話卡一起共買了三張

萬一路途中走失了

孩子們可以用手機打電話給潔西麻

當然是盡量不要發生這種事情比較好

出門在外

要顧好孩子們的安全

機場裡的飛機擺設

這趟旅途潔西麻完全沒做功課就出門了

也不想被侷限在有規劃的行程裡

比如網紅景點或網紅餐廳等等

孩子們長大了也會有想法

所以三個人一致決定走到哪玩到哪

辦完電話卡先來租車處問看看有沒有車子出租

租車的想法是在飛機上聊天聊出來的

想說租車子開去市區住宿的地方

再開到別的城市繼續去玩

因為沒有事先上網租車

來到這裡潔西麻就每個租車櫃枱都問過一輪

竟然都沒車了

只有一間剩下較高價位的車子能出租

真沒想到土耳其租車這麼熱門

這麼多間都沒車了

沒租到車子也沒關係

就先進市區的住宿旅館再做打算

進市區的大巴在機場地下室

好多條路線的巴士

初來乍到的潔西麻也不知道搭哪條路線的巴士進市區

先去問一問

到售票處這裡問售票小姐要搭哪條路線的巴士進去市區

她問了潔西麻住宿的旅館位置後

說12號站台的巴士能去潔西麻住宿的旅館附近

跟著大家排隊

第一班客滿了

排到第二班才搭上車

一個人的票價是136土耳其里拉

潔西麻是上車刷卡買票的

車子準備出發了

機場的環境算是蠻乾淨舒適的

再回到這個地方已經要一個多月以後了

車子開出機場來到高速公路

感覺機場還蠻遠的

因為潔西麻跟孩子們都睡了一覺

才開進來伊斯坦堡市區

下車的地方是這間清真寺旁邊

有一個小小的逛街廣場

夏天的天氣熱

下車後一人就先買一隻冰淇淋吃再去旅館

到了這裡潔西麻又問了人才知道要轉搭地面電車

走路會走很遠

有拖行李就搭地面電車比較省力

從橋下過來電車站

剛好對面有電車過來

潔西麻在看站名的時候

好運氣發生了

有位外國遊客送了潔西麻搭車的票卡

真是意外的驚喜

她說她正要前往機場

這張裡面還有錢的車票用不到了

直接送給潔西麻跟孩子們來搭車

好感謝她喔

第二個驚喜又來了

要搭車之前遇到一位很帥的土耳其男生

一路帶著潔西麻跟二個孩子一起搭車到旅館的這站下車

還帶到巷口確定旅館是在這裡他才離開

潔西麻不好意思對著他拍照

所以只能對他說聲謝謝

旅館的巷口是這間甜品店

每樣甜品看起來都好好吃啊

一路拉著行李往旅館走過去

巷子是石板路不好拉行李

只好在人行道上走

但是人行道又很窄不太好走

兩邊倒是蠻多商店可以逛街

走了大約十分鐘左右

看到很小的旅館招牌了

一轉進旅館這條巷子就看到遠方的海景

抵達土耳其的第一天就住在這間Sultanahmet NU Hotel

一樣是在Agoda訂的

旅館就在小巷子的斜坡上面

進門看到的就是旅館接待櫃枱

來到這裡才發現旅館有賣電話卡

不過價錢跟潔西麻在機場辦的電話卡好像沒有差很多

其它還有一些旅遊行程

不知道怎麼玩土耳其的住客

可以直接跟旅館報名

旅館小小的大廳

可能是空間關係

大廳很像家裡的小客廳那樣

潔西麻跟二個孩子訂的是三人房的房型

房間空間不大

行李只能放在電視下面的小空地

二個行李打開就沒有走路的位子了

還好潔西麻有讓孩子們揹背包裝自己的衣物

簡單的房間

有化妝台 電視 衣櫥

房間機能上都夠用

打開窗戶看看

是被安排到與大門同一個方向的街景房

面海房要在訂房時就選好

衣櫥裡有放備用棉被

因為夏天提供的被子是一條很單薄的小毯而已

房間門打開就是正對浴室

再過來是化妝台

那個化妝台的桌面太小了

如果買食物回來吃桌面大小不夠放

筆電放上去也不太好用

這個房間有多一點的桌面就更不錯了

孩子們都用床頭櫃而已

毛巾跟浴巾 一次性拖鞋都放在床上

浴室也小小的

所有的盥洗用品都要自己準備喔

放下行李打算出去走走逛逛

順便帶孩子們吃晚餐

將機場換到的土耳其里拉拿出來數一數

才能知道大概到什麼時候才又要換錢

出門前遇到老闆

他說應該要先上來頂樓欣賞風景再出去

時間是很剛好的黃昏時刻

所以沒有訂海景房是沒關係的

旅館頂樓的早餐餐廳就能欣賞到風景了

右側是西邊

遠遠看太陽西下很美

旅館樓層沒有很高

可能是斜坡的關係讓旅館角度較高能看到海景

這附近的巷子很多斜坡

海上好多船隻

在後來的行程裡

潔西麻有帶孩子們去坐船欣賞博斯普魯斯海峽

潔西麻跟二個孩子都是第一次來到土耳其

一路從曼谷轉機到伊斯坦堡都算很順利

也沒有不適應的狀況

畢竟把拔這次沒有一起來

他要上班

所以沒有這麼長天數的假期

這趟土耳其的旅行只有潔西麻跟孩子而已

很期待後面旅程看到的風景呢

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