澎湖西嶼景點推薦，離開外垵漁港景觀台後我們就一路玩回市區，第二站我們就到澎湖很有名的池東大菓葉玄武岩走走，來澎湖這麼多次，我還是第一次來這呢，以前總在新聞上看到這裡，因為是大自然的生態，很多遊客都會為了拍美照踩踏上去，所以對池東大菓葉玄武岩的印象好像很壯闊，這天身歷其境才發現這地方精緻小巧無比，哈哈，但景色非常優美，近看柱狀玄武岩也是有被震攝的感覺，旁邊還有咖啡廳，非常適合來這裡拍照、喝個下午茶休息一下，離二崁聚落也不遠，可以排在一起喔
池東大菓葉玄武岩｜地理位置、停車
開車過來的朋友只咬GOOGLE導航池東大菓葉玄武岩就能到達，一路開到全家便利商店 澎湖大果葉店就可以看到旁邊有很多停車位，開到底位置更多，停車算是非常好停，全家便利商點旁還有公廁可以使用喔
旁邊還有大菓葉義式手工冰淇淋可以喝喝咖啡，吃冰淇淋
池東大菓葉玄武岩｜景點介紹
沿著道路往前走就可以看到大菓葉玄武岩，在日治時期，這一區是聯絡馬公與西嶼間的海上交通，在建造碼頭時，挖取石塊泥土意外的發現這片壯麗的柱狀玄武，也是澎湖本島最容易近距離欣賞到的柱狀玄武岩，一整片確實蠻壯觀的
池東大菓葉玄武岩｜愛心打卡點
排上幾階樓梯就可以近距離看到大菓葉玄武岩，這個愛心的立牌是絕對要拍的一個點，藍天當背景，一整片玄武岩好像瀑布一樣，配上前面的小水潭有種寧靜的氛圍
這裡真的很好拍，而且人潮沒有很多，站在玄武岩前隨便取個角度都好像來到電影場景一般
整體的區域不是很大，但好停車又有公廁，還是很推薦大家來澎湖看看這個千年遺跡
謝謝路人阿姨幫忙拍的照片，全家出遊好開心也好喜歡呢
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店家/景點資訊
- 池東大菓葉玄武岩
- 評分： / 4.5
- 地址：881澎湖縣西嶼鄉10號( 地圖 )
- 電話：06 921 6521
- 營業時間
24 小時營業,