228連假帶著孩子進行高山之旅，從宜蘭出發往南投仁愛鄉(清境、合歡山)探險，但是行前過於匆促根本訂不到清境農場的住宿，就在訂房網站徘迴流連了許久許久，撇見一間山莊價格和環境不錯，秒下訂刷卡完畢，後來出乎意料的訂到了清境附近的廬山溫泉地區哈哈哈，也因為無法取消所以讓我們這次旅程多了一份意外之喜，發現這間還不錯的雲鄉溫泉山莊，那多年未踏進的廬山溫泉，就順便揭開它的現況

廬山_雲鄉溫泉山莊｜位置與歷史

★雲鄉溫泉山莊位在南投縣仁愛鄉，海拔約1080公尺，開車導航往台14線方向即可抵達。山莊起源是來自父親的故鄉雲林，當初父親輩來到廬山經營茶行，便名為"雲鄉茶行"，而後開了小小的「雲鄉別館」，改建之後又名「櫻宿溫泉會館」故，2018年正式命名為雲鄉溫泉山莊

★雲鄉溫泉山莊的外觀是一棟雅致的木造建築，在群山環繞的廬山地區顯得新穎，適逢連假的天氣爆好，青天上朵朵白雲飄搖，很有度假的氣氛，山莊前面有一個小廣場可供民眾停車，還有幾座木造涼亭讓度假的旅客能夠賞景泡茶聊天

■ 官方網站 : 雲鄉溫泉山莊

一睹 廬山真面目

★ 廬山溫泉舊稱『富士溫泉』，早在日治時期就是非常有名的溫泉勝地，1980年代是觀光全盛時期，曾有「天下第一泉」的美稱，屬於中央山脈板岩區的變質岩溫泉，酸鹼值約為PH6-9，是中性的碳酸氫鈉泉。

★ 很多很多年前來過廬山數次，依稀記得溫泉民宿林立、老街與遊客的繁華景象，但是後來屢屢遭受颱風侵襲摧毀，漸漸的廬山溫泉退去了旅遊的興旺榮景，要不是這一次誤打誤撞訂了住宿，還真的不會想到廬山地區旅遊。

我們抱著有些忐忑的心情前往，果然河谷囤積砂石，道路也尚在整修，山谷兩旁的飯店和民宿似乎減少了許多，然而我也看不見記憶中的老街與廬山吊橋，山景與天空是如此的秀麗，無奈大自然的摧殘將這裡破壞掉了，整修再整修，也不曉得能否再抵擋那無情的風災

現今的廬山真面目就如同照片所示，被大雨泥沙沖刷的河谷堆積了滿滿的砂石，可以想像颱風來襲滾滾洪水的可怕，倘若下一回颱風來襲，這裡是否還能安然度過呢 ? 還是提醒大家真的要前往廬山，必須再三留意當地的實際狀況比較安全妥善

要到雲鄉溫泉山莊必須經過這一座臨時搭建的紅橋，

下圖這一張是我們從山壯外面往下拍的

是不是有一些觸目驚心，也感到可惜與心疼

廬山_雲鄉溫泉山莊｜住宿環境

繞過顛頗小路來到雲鄉溫泉山莊，總算可以鬆一口氣了，呵呵，剛剛進入山谷時真的有點怕怕，所幸下車後看見完美無損的山莊和景色，心裡的大石頭便放了下來

訂房的時候已被告知雲鄉溫泉山莊因為要維護住宿品質，所以不接待寵物及12歲以下的兒童，剛好我家兩兄弟都已經超過這年紀，所以一家四口得以輕鬆入住，沒有困擾，他們進入國高中讀書階段課業繁忙，全家出遊的次數漸漸減少，這一回一起旅遊算是非常難得。山莊的接待人員很親切，解說和引導也是溫柔有禮，讓我們有賓客的舒服感覺

雲鄉溫泉山莊的大廳小巧溫馨，我們搭乘電梯到樓上，沿著長廊慢慢走向房間，整間山莊真的很安靜，沒有孩童吵鬧跑跳的聲音，也沒有團客嚷嚷聊天 (渡假不就應該這樣嗎)

打開房門非常驚喜，空間方整寬敞，木質色系看起來就很舒服，我們一整天都在山路上繞，兩個孩子累到直接趴躺在床上，我很喜歡這種色調的裝潢，在溫泉山莊備感放鬆，感覺能與大自然融合在一起

推開浴室又是令人哇哇哇的讚嘆，好~大~間，大面積的景觀窗能看見戶外的樹林，泡湯的浴池也非常寬敞，灰色的地板與牆面很有質感，不小心訂到的廬山溫泉山莊讓老爺頗為滿意，直說晚上就要來好好泡湯放鬆，辛苦整天開車的老司機啦，房間內有泡湯池最棒了，晚上和白天我們都各泡了兩次，床和枕頭都算舒適好睡，全家幾乎都一覺到天亮

廬山_雲鄉溫泉山莊｜戶外泡湯區

趁著太陽還沒有下山的晚餐前，我們趕緊先到戶外泡湯區暖暖身，進來山莊時停車場已經有超過十輛車，但是戶外湯池卻沒有什麼人，可能也是房間內都可以泡湯吧，於是我們幾乎就包場了

我們分別到男女盥洗室沖洗身體並且換上泳衣，戶外區域有置物櫃可以放私人物品，旁邊貼心還附有飲水機

盥洗室也非常明亮乾淨，讓我放心比個讚吧

戶外泡湯區有冷熱兩池，老爺超級開心可以冷熱交替泡，因為包場他一個阿北還拿了泳圈玩飄飄樂，快要笑死我，看在老爺非常辛苦開車的份上，當然要讓他放鬆放到天花板啊 😂阿北就盡量開心泡吧

戶外溫泉區的水溫很舒服，不是那種下水會燙皮膚的溫度，即使身子泡在池子裡一陣子，流動的溫泉還一直保留原本的熱度，坐在池子邊還能看見對面的山頭和天空，空氣棒棒的，心情美美的，晚餐過後老爺約了兒子再去泡了一次，父子倆邊賞星星邊談天，親子感情增溫呢

廬山_雲鄉溫泉山莊｜晚餐火鍋

原本我們打算到老街上的餐廳吃快炒，不過山莊服務人員說有提供火鍋，剛好兒子們都愛，所以順勢便訂了山莊的附設晚餐，牛肉火鍋一人份是$420

餐廳位於山莊的一樓，早餐與晚餐都是同一個空間，裝潢比較時尚新穎，也給人乾淨明亮的感受。餐具區整整齊齊地擺放，請自助取用飲料。

早餐我就沒拍了(因為想好好的慢慢享用，白天的陽光超級溫暖，坐在窗邊望著山景吃早餐)

晚餐火鍋的蔬菜盤很有誠意，擺放得漂亮，下面的高山高麗菜給好多喔，肉盤是牛肉片數量不多，大男生應該會吃不太飽，但肉質嫩吃起來還不錯

太陽下山之後山區氣溫驟降，外頭涼涼的，我們在裡面吃得熱熱的，滾滾的火鍋溫暖身心，不管如何出門旅遊抱著最放鬆的心情就對了

餐廳裡的角落擺放著海底水族缸，五顏六色的海葵和小丑魚好漂亮喔，客人們都看得喜呵呵

這次住宿雲鄉溫泉山莊的體驗很不錯，一晚四人房$5000出頭，服務態度很親切房間寬敞，室內戶外都有溫泉可以泡，這部分就覺得非常超值，儘管廬山地區的道路尚在修繕，也不影響到住宿品質，跟大家簡單分享囉^^

廬山_雲鄉溫泉山莊｜景點資訊

■ 地址 : 南投縣仁愛鄉榮華巷152號

■ 電話 : 049 2803688

■ 營業時間: 全天候

■ 官方臉書 : 雲鄉溫泉山莊

■ 官方網站 : 雲鄉溫泉山莊

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

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