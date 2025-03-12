Moxy Taichung 台中豐邑Moxy酒店

#台中飯店 #台中住宿

🌟Google評論：3.8（2023）

Moxy 在 #台中秀泰 斜對面，整體走美式時尚、摩登風格，從大廳的佈置開始就深得我心😚寬敞挑高的大廳很令人放鬆，晚上搖身一變變成bar，早上是舒適的用餐空間，頂樓還有可以看夜景約會的高空酒吧 #xoxo，很適合年輕朋友們一起來玩！✨

MOXY Taichung 大廳

公共空間

紅磚瓦、輕鋼架、磨石地板以及工廠的浪板與風管，搭配牆上的擺設裝飾，每一處都可看見moxy的用心，迎接旅客的到來，當天週六三點左右到現場，居然依次排了快十組客人等待check in，難怪需要這些空間給人等候

接待大廳 ARRIVAL ZONE

交誼區 SOCIAL ZONE

餐飲區 B&F ZONE

餐飲區 B&F ZONE

我們這次訂的是標準雙人房，工業風的房型，一中床（Queen），約6坪，空間不大，但麻雀雖小五臟俱全，有需要的桌椅都摺疊好掛在牆上，浴室乾濕分離

MOXY Taichung 頂樓酒吧/早午餐－XOXO

18F【Rooftop XOXO】酒單

18F【高空早午餐菜單】

MOXY還有一個很讚的頂樓酒吧！來住宿一定要上來看看呀！不管是夕陽還是夜景都別有一番風味～低消$400/人，不過當天吃飽我跟男友已經很飽，就沒有再另外單點食物了！

晚上牆邊的位置直接客滿～滿滿都是情侶呀！><氣氛超級好，很推薦大家可以來！

直接可以看到旁邊的台中秀泰，走路過去吃飯也超近

可惜附近還是有高樓，沒辦法像山上的景色一樣一覽無遺

MOXY Taichung 健身房

位於MOXY 2樓的健身房，也有著大面窗戶，運動同時可以看著窗外景色相當愜意，內裝木質調有種在高級住宅裡面健身的感覺！大家晚上吃太飽也可以來動一動喔～器材滿完整的，可以看我影片介紹！

MOXY Taichung 早餐

這趟住宿還有我最期待的早餐！MOXY早餐是自助式吃到飽，台灣小吃、稀飯、熱菜、水煮蛋、西式薯條、培根…種類相當多元，還有DIY現煮麵、鬆餅機、水果、優格、咖啡、飲料、果汁、豆漿、牛奶麥片、沙拉….真的完全當吃到飽餐廳再吃，不愧是萬豪體系，餐點也都滿有水準的～這餐我就直接飽到中午啦～

這次住宿體驗整體來說都很不錯，推薦給大家！我是在KKDAY上訂購，搭配高鐵比較划算喔！

MOXY Taichung 店家資訊

🚇豐樂公園

📪南屯區文心南六路288號

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